Пробка, как произведение искусства: 25 примеров необычного в обычном

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Казалось бы, ну что такого - пробка - заткнуть бутылочное горлышко, или флакончик какой-то. Но иногда бутылка ерунда, а вот пробка - чудо. Смотрите, наслаждайтесь и удивляйтесь...
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