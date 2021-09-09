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Пробка, как произведение искусства: 25 примеров необычного в обычном

Пробка, как произведение искусства: 25 примеров необычного в обычном (25 фото)

Автор:
09 сентября 2021 19:49
Сообщество : Искусство
Метки: бутылка   искусство   исторические   красота   металл   пробка   стекло   факты   фарфор   
655
25

Казалось бы, ну что такого - пробка - заткнуть бутылочное горлышко, или флакончик какой-то. Но иногда бутылка ерунда, а вот пробка - чудо. Смотрите, наслаждайтесь и удивляйтесь...

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Метки: бутылка   искусство   исторические   красота   металл   пробка   стекло   факты   фарфор   
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him67 38 минут назад
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Broscan 9 минут назад
Американские президенты


Ну если Черчиль американский президент,то я тогда испанский летчик
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