FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Искусство 2298 постов • 423 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Искусство 
Она никогда не будет прежней: реставрация знаменитой картины Вермеера

Она никогда не будет прежней: реставрация знаменитой картины Вермеера (4 фото)

Автор:
26 августа 2021 10:26
Сообщество : Искусство
Метки: Вермеер   искусство   картина   реставрация   факты   фото   художник   
305
4

Дрезденская картинная галерея впервые показала миру полностью отреставрированную картину Яна Вермеера «Девушка с письмом у открытого окна».

В композиции появился ещё один персонаж — над главной героиней висит изображение Купидона. О его существовании было известно уже несколько десятилетий, благодаря рентгену. Современные технологии помогли снять краску, которой «отредактировали» оригинальную композицию в XVIII веке.


До недавнего времени предполагалось, что картину в картине закрасил сам Вермеер. Однако анализ состава краски показал, что она отличается от того, который он использовал. «Мы точно знаем, что полотно „отредактировали“ до 1742 года, когда оно было приобретено в Париже для Фридриха Августа II, курфюрста Саксонии», — говорит директор музея Штефан Коджа. Перекрашивание нередко случалось в XVIII веке — как и подмена подписей авторов. Так, курфюрсту эту работу представили как произведение Рембрандта.



Ян Вермеер, «Девушка с письмом у окна» до реставрации:


×

Ян Вермеер, «Девушка с письмом у окна» в нынешнем виде:


Слой краски толщиной менее миллиметра в течение двух лет осторожно удаляли крошечным скальпелем под микроскопом. Бог любви, стоящий с луком, стрелами и двумя масками у ног примерно вдвое меньше девушки с письмом в руке. Он символизирует «не желание, а верность и правдивость как сущность настоящей любви», — считает Коджа.

По его словам, эта сцена стала началом серии картин, «в которых отдельные люди, в основном женщины, делают паузу в повседневных занятиях, отдыхают и размышляют». Вермеер «нашёл собственный стиль», в котором обращается к основным вопросам человеческого существования.


«Теперь мы понимаем Купидона как ключевой образ в его творчестве. Его можно увидеть на трёх его картинах», — заключил директор галереи.


В сцене «Дама, стоящая у вирджиналя» (1670-е) из Национальной галереи в Лондоне присутствует тот же

В сцене «Дама, стоящая у вирджиналя» (1670-е) из Национальной галереи в Лондоне присутствует тот же Купидон, что и в «Девушке с письмом…»


По окончании Второй мировой войны «Девушка с письмом у открытого окна» была вывезена в СССР, но после смерти Сталина руководство страны приняло решение вернуть картину «во имя укрепления и развития дружбы между советским и немецким народами». Некоторые искусствоведы и хранители советских музеев, потерявших сотни экспонатов во время войны, предлагали пожертвовать шедевр Вермеера Советскому Союзу «в знак признательности за сохранение и возвращение всемирно известных сокровищ Дрезденской галереи». Но немцы на это не согласились, и полотно вернулось в Германию в 1955 году.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Искусство"
Метки: Вермеер   искусство   картина   реставрация   факты   фото   художник   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
Что можно сделать в сети за 1 минуту Что можно сделать в сети за 1 минуту А был ли мальчик: 9 любопытных фактов о картине «Девочка на шаре» А был ли мальчик: 9 любопытных фактов о картине «Девочка на шаре» Челябинец продает художественный «шедевр» за 10 миллионов Челябинец продает художественный «шедевр» за 10 миллионов Была ли реальная жизненная драма за картиной «Неравный брак» Была ли реальная жизненная драма за картиной «Неравный брак» Пейзажи и натюрморты современного российского художника Константина Пейзажи и натюрморты современного российского художника Константина Кем на самом деле была девушка с картины "Шоколадница"? Кем на самом деле была девушка с картины "Шоколадница"?
Parizhanka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

376600



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Почему Толкин не написал продолжение "Властелина колец"
2
77
Почему Толкин не написал продолжение "Властелина колец"
Факты о фильме "Пятый элемент", о которых вы, возможно, не знали
4
117
Факты о фильме "Пятый элемент", о которых вы, возможно, не знали
Придумано в России, сделано в РОСТЕХЕ
Придумано в России, сделано в РОСТЕХЕ
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Так выглядит естественный отбор
5
19

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#люди#автомобили#автомир#подборка#дтп#СССР#авто аварии#мемы
#фото#история#прикол#животные#приколы#Россия#искусство#комментарии#gif#сарказм
#интересно#кино#интересное#картинки#фотографии#аварии#новости#позитив#дети#шоу бизнес

На что жалуетесь?

Вернуться