Она никогда не будет прежней: реставрация знаменитой картины Вермеера

Дрезденская картинная галерея впервые показала миру полностью отреставрированную картину Яна Вермеера «Девушка с письмом у открытого окна».
В композиции появился ещё один персонаж — над главной героиней висит изображение Купидона. О его существовании было известно уже несколько десятилетий, благодаря рентгену. Современные технологии помогли снять краску, которой «отредактировали» оригинальную композицию в XVIII веке.
До недавнего времени предполагалось, что картину в картине закрасил сам Вермеер. Однако анализ состава краски показал, что она отличается от того, который он использовал. «Мы точно знаем, что полотно „отредактировали“ до 1742 года, когда оно было приобретено в Париже для Фридриха Августа II, курфюрста Саксонии», — говорит директор музея Штефан Коджа. Перекрашивание нередко случалось в XVIII веке — как и подмена подписей авторов. Так, курфюрсту эту работу представили как произведение Рембрандта.
Ян Вермеер, «Девушка с письмом у окна» до реставрации:
Ян Вермеер, «Девушка с письмом у окна» в нынешнем виде:
Слой краски толщиной менее миллиметра в течение двух лет осторожно удаляли крошечным скальпелем под микроскопом. Бог любви, стоящий с луком, стрелами и двумя масками у ног примерно вдвое меньше девушки с письмом в руке. Он символизирует «не желание, а верность и правдивость как сущность настоящей любви», — считает Коджа.
По его словам, эта сцена стала началом серии картин, «в которых отдельные люди, в основном женщины, делают паузу в повседневных занятиях, отдыхают и размышляют». Вермеер «нашёл собственный стиль», в котором обращается к основным вопросам человеческого существования.
«Теперь мы понимаем Купидона как ключевой образ в его творчестве. Его можно увидеть на трёх его картинах», — заключил директор галереи.
В сцене «Дама, стоящая у вирджиналя» (1670-е) из Национальной галереи в Лондоне присутствует тот же Купидон, что и в «Девушке с письмом…»
По окончании Второй мировой войны «Девушка с письмом у открытого окна» была вывезена в СССР, но после смерти Сталина руководство страны приняло решение вернуть картину «во имя укрепления и развития дружбы между советским и немецким народами». Некоторые искусствоведы и хранители советских музеев, потерявших сотни экспонатов во время войны, предлагали пожертвовать шедевр Вермеера Советскому Союзу «в знак признательности за сохранение и возвращение всемирно известных сокровищ Дрезденской галереи». Но немцы на это не согласились, и полотно вернулось в Германию в 1955 году.
Источник:
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