Она никогда не будет прежней: реставрация знаменитой картины Вермеера

Слой краски толщиной менее миллиметра в течение двух лет осторожно удаляли крошечным скальпелем под микроскопом. Бог любви, стоящий с луком, стрелами и двумя масками у ног примерно вдвое меньше девушки с письмом в руке. Он символизирует «не желание, а верность и правдивость как сущность настоящей любви», — считает Коджа.



По его словам, эта сцена стала началом серии картин, «в которых отдельные люди, в основном женщины, делают паузу в повседневных занятиях, отдыхают и размышляют». Вермеер «нашёл собственный стиль», в котором обращается к основным вопросам человеческого существования.

«Теперь мы понимаем Купидона как ключевой образ в его творчестве. Его можно увидеть на трёх его картинах», — заключил директор галереи.

В сцене «Дама, стоящая у вирджиналя» (1670-е) из Национальной галереи в Лондоне присутствует тот же Купидон, что и в «Девушке с письмом…»

По окончании Второй мировой войны «Девушка с письмом у открытого окна» была вывезена в СССР, но после смерти Сталина руководство страны приняло решение вернуть картину «во имя укрепления и развития дружбы между советским и немецким народами». Некоторые искусствоведы и хранители советских музеев, потерявших сотни экспонатов во время войны, предлагали пожертвовать шедевр Вермеера Советскому Союзу «в знак признательности за сохранение и возвращение всемирно известных сокровищ Дрезденской галереи». Но немцы на это не согласились, и полотно вернулось в Германию в 1955 году.