Загадочная Портлендская ваза, которая несколько раз уничтожалась, но восставала как Феникс из пепла

Да, ваза древняя, мастерски выполненная, красивая. Неоднократно переходила из рук в руки именитых владельцев. И название – Портлендская она получила благодаря одним из них – герцогам Портлендским.

Но подобные предметы не такая уж редкость. Чем же ваза выделяется на фоне прочих?

Её дважды за два последних столетия разбивали и восстанавливали с филигранной точностью – это первое. А вторая удивительная особенность – никто из современных мастеров так и не смог точно идентифицировать технику, в которой ваза была изготовлена.