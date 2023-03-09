FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Искусство 2768 постов • 473 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Искусство
Загадочная Портлендская ваза, которая несколько раз уничтожалась, но восставала как Феникс из пепла

Загадочная Портлендская ваза, которая несколько раз уничтожалась, но восставала как Феникс из пепла

Автор:
09 марта 2023 12:03
Сообщество : Искусство
Метки: Портлендская ваза   Технология   амфора   вандал   древность   изображение   искусство   кобальт   копия   стекло   
1455
7

Эта стеклянная ваза изготовлена в эпоху правления Августа Цезаря. И представляет собой один из самых загадочных объектов культурного наследия.

Сосуд, украшенный фигурами людей на кобальтовом фоне, по одной из версий, нашли в XVI веке на месте захоронения императора Александра Севера. Стенки вазы украшены двумя сценами-зарисовками с участием мужчин, женщин и мифических персонажей.

×
×

В соответствии с версиями разных исследователей, это может быть как отображение героев греческой мифологии, так и зарисовки из жизни обычных людей. Очень интересна технология изготовления, которая вызвала неподдельный интерес к находке со стороны стеклодувов. Дело в том, что ваза состоит из двухслойного стекла – иссиня-чёрной кобальтовой основы и белого непрозрачного слоя. И синий был удалён особым способом, чтобы выступивший на поверхность белый и сформировал изображения.

Да, ваза древняя, мастерски выполненная, красивая. Неоднократно переходила из рук в руки именитых владельцев. И название – Портлендская она получила благодаря одним из них – герцогам Портлендским.

Но подобные предметы не такая уж редкость. Чем же ваза выделяется на фоне прочих?

Её дважды за два последних столетия разбивали и восстанавливали с филигранной точностью – это первое. А вторая удивительная особенность – никто из современных мастеров так и не смог точно идентифицировать технику, в которой ваза была изготовлена.

В 1810 году ваза попала в Британский музей. И в один из зимних вечеров изрядно захмелевший молодой посетитель разбил произведение искусства древности. Сделал это умышленно, схватив стоящую рядом скульптуру и использовав её как кувалду.

Несчастная ваза разлетелась на множество осколков. Их было 189 штук. И работникам музея посчастливилось отыскать специалиста, который смог восстановить экспонат. Потребовалось несколько месяцев скрупулёзной работы. Но оно того стоило: изделие восстановили. Но спустя несколько десятилетий образовалась проблема – на местах склеивания начали проступать стыки.

Реконструировать вазу снова решили относительно недавно, в конце прошлого века. Сосуд «разбили» снова, разделив на кусочки, которые соединили с помощью натурального клея и обработали ультрафиолетом. Работа шла долгих 9 месяцев, а контролировался процесс с помощью электронного микроскопа.

Не раз и не два талантливые стеклодувы пытались воспроизвести древнюю амфору. Всего сделано пять копий, но понять, как древние мастера пришли к невероятно сложной технологии и выполнили шедевр, пока так и не смогли.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Искусство"
Метки: Портлендская ваза   Технология   амфора   вандал   древность   изображение   искусство   кобальт   копия   стекло   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
27k
Юрьевич 2 часа назад
"В соответствии с версиями разных исследователей, это может быть как отображение героев греческой мифологии, так и зарисовки из жизни обычных людей."
Очень похоже на библейскую историю про Адама и Еву...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
16k
Сергей Полчаса назад
Загадочная Портлендская ваза, которая несколько раз уничтожалась, но восставала как Феникс из пеплаПосмотреть
Загадочная Портлендская ваза, которая несколько раз уничтожалась, но восставала как Феникс из пепла
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Kostick Час назад
ох уж эти копипастеры)) "загадка" та имеет вполне себе название «á la cameo».
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

75718



Другие посты автора
Популярное в сообществах
30+ заброшек, от которых захватывает дух
30+ заброшек, от которых захватывает дух
Редкие фото отечественных звёзд, которые мало кто видел
Редкие фото отечественных звёзд, которые мало кто видел
Набирающие популярность в сообществах
Кем был Мамай?
Кем был Мамай?
Новая Kia K5 уже на подходе
Новая Kia K5 уже на подходе
Где плавнее экран? iPhone 60 Гц против Android 144 Гц
Где плавнее экран? iPhone 60 Гц против Android 144 Гц
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Теперь не отвертится

Лучшие демотиваторы
Команда "Лежать" была для всех

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#люди#факты#картинки#Россия#Прошлое#подборка#знаменитости#фильм
#Юмор#интересное#Прикол#в мире#СССР#полиция#шоу бизнес#8 марта#соцсети#красота
#животные#интересно#Приколы#забавно#познавательно#кино#Ynews#Еда#собака#кража
Где плавнее экран? iPhone 60 Гц против Android 144 Гц Где плавнее экран? iPhone 60 Гц против Android 144 Гц Резьба и гравировка по стеклу и хрусталю, после которой получаются шедевры Резьба и гравировка по стеклу и хрусталю, после которой получаются шедевры Художник выдувает из стекла мини-фигурки животных Художник выдувает из стекла мини-фигурки животных Пробка, как произведение искусства: 25 примеров необычного в обычном Пробка, как произведение искусства: 25 примеров необычного в обычном Танцующие скелетики: пляска смерти как феномен в искусстве Танцующие скелетики: пляска смерти как феномен в искусстве Реалистичные фигурки пауков, сделанные из стекла Реалистичные фигурки пауков, сделанные из стекла

На что жалуетесь?

Вернуться