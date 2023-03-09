Загадочная Портлендская ваза, которая несколько раз уничтожалась, но восставала как Феникс из пепла

Эта стеклянная ваза изготовлена в эпоху правления Августа Цезаря. И представляет собой один из самых загадочных объектов культурного наследия.
Сосуд, украшенный фигурами людей на кобальтовом фоне, по одной из версий, нашли в XVI веке на месте захоронения императора Александра Севера. Стенки вазы украшены двумя сценами-зарисовками с участием мужчин, женщин и мифических персонажей.
В соответствии с версиями разных исследователей, это может быть как отображение героев греческой мифологии, так и зарисовки из жизни обычных людей. Очень интересна технология изготовления, которая вызвала неподдельный интерес к находке со стороны стеклодувов. Дело в том, что ваза состоит из двухслойного стекла – иссиня-чёрной кобальтовой основы и белого непрозрачного слоя. И синий был удалён особым способом, чтобы выступивший на поверхность белый и сформировал изображения.
Да, ваза древняя, мастерски выполненная, красивая. Неоднократно переходила из рук в руки именитых владельцев. И название – Портлендская она получила благодаря одним из них – герцогам Портлендским.
Но подобные предметы не такая уж редкость. Чем же ваза выделяется на фоне прочих?
Её дважды за два последних столетия разбивали и восстанавливали с филигранной точностью – это первое. А вторая удивительная особенность – никто из современных мастеров так и не смог точно идентифицировать технику, в которой ваза была изготовлена.
В 1810 году ваза попала в Британский музей. И в один из зимних вечеров изрядно захмелевший молодой посетитель разбил произведение искусства древности. Сделал это умышленно, схватив стоящую рядом скульптуру и использовав её как кувалду.
Несчастная ваза разлетелась на множество осколков. Их было 189 штук. И работникам музея посчастливилось отыскать специалиста, который смог восстановить экспонат. Потребовалось несколько месяцев скрупулёзной работы. Но оно того стоило: изделие восстановили. Но спустя несколько десятилетий образовалась проблема – на местах склеивания начали проступать стыки.
Реконструировать вазу снова решили относительно недавно, в конце прошлого века. Сосуд «разбили» снова, разделив на кусочки, которые соединили с помощью натурального клея и обработали ультрафиолетом. Работа шла долгих 9 месяцев, а контролировался процесс с помощью электронного микроскопа.
Не раз и не два талантливые стеклодувы пытались воспроизвести древнюю амфору. Всего сделано пять копий, но понять, как древние мастера пришли к невероятно сложной технологии и выполнили шедевр, пока так и не смогли.
Источник:
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