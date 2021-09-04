Дровосек-титан: таинственный жук размером с человеческую ладонь

Бразильские тараканы настолько суровы...

Если о взрослых титанах известно хоть что-то, то вот об их личинках учёные не знают вообще ничего. Никто не скажет, где они живут, как выглядят и чем питаются, потому что их ещё никогда не видели. Тем не менее, для досужих умов это не проблема. Они воссоздали образ этих созданий, опираясь на внешний вид и повадки детишек других схожих видов усачей.

Эта реконструкция выходит довольно пугающей. Просто представьте: огромный грязно-белый червь размером и весом с большую крысу. Внушительно выглядит, правда? А чего вы хотели, большому жуку — большую личинку! Живут они, вероятно, глубоко под землёй, прогрызая корни деревьев своими мандибулами, которые, наверное, тоже огромные и очень сильные.