Дровосек-титан: таинственный жук размером с человеческую ладонь

Я, конечно, не железный, но тоже довольно крутой!
Внешний вид этого гиганта внушает трепет и уважение. Его огромное продолговатое тело покрыто прочной шипастой бронёй чёрно-коричневого цвета. Длинные толстые усы подобны розгам. Крепкие мускулистые лапы снабжены крючьями, которые смахивают на пыточный инструмент, а крупные мощные челюсти, кажется, могут перекусить палец.
Ну что, кусать будешь?
Так это или нет — проверять мы, конечно, не станем. Вы не подумайте, мы не трусы. Даже если бы мы очень захотели (а мы не очень хотим), протестировать челюсти этой махины не получилось бы — нас разделяют тысячи километров и Атлантический океан. Дровосек-титан обитает исключительно в Амазонских джунглях. И то, поди его в этих дебрях, отыщи!
Чего его искать то? На, держи.
Это при том, что жук нифига не маленький. В среднем длина их тела колеблется от 10 до 15 сантиметров, но некоторые особи, по неподтверждённым данным, вырастают в полтора раза больше! Даже если опираться на сухие и достоверные цифры, дровосек-титан — один из крупнейших жуков планеты.
Прости, Стасик, в общаге больше нет еды(
Жизнь титанов окутана завесой тайны. На это есть пара причин. Во-первых, живут жуки для своих размеров крайне мало — всего несколько недель. Почему так? А фиг его знает. По всей вероятности, они просто не умеют есть, и их организм очень быстро изнашивается. Во-вторых, наблюдать за дровосеками-титанами — одна сплошная мука. Днём жуки старательно прячутся среди густой вечнозелёной растительности, а всё самое интересное — в том числе любовные дела и откладка яиц — происходит ночью, когда их никто не видит.
Бразильские тараканы настолько суровы...
Если о взрослых титанах известно хоть что-то, то вот об их личинках учёные не знают вообще ничего. Никто не скажет, где они живут, как выглядят и чем питаются, потому что их ещё никогда не видели. Тем не менее, для досужих умов это не проблема. Они воссоздали образ этих созданий, опираясь на внешний вид и повадки детишек других схожих видов усачей.
Эта реконструкция выходит довольно пугающей. Просто представьте: огромный грязно-белый червь размером и весом с большую крысу. Внушительно выглядит, правда? А чего вы хотели, большому жуку — большую личинку! Живут они, вероятно, глубоко под землёй, прогрызая корни деревьев своими мандибулами, которые, наверное, тоже огромные и очень сильные.
По крайне мере, у взрослых с челюстями всё в порядке...
Из-за крупного размера и ореола таинственности, которым окружена жизнь этих впечатляющих насекомых, они стали объектом вожделения самых разных людей — от учёных-энтомологов до поехавших любителей экзотики. Их отлов сопряжён с немалыми трудностями, так что купить дровосека-титана можно только за дорого. Экземпляр средних размеров стоит от 200 — 300 зелёных, а цена самых крупных и красивых жуков зачастую переваливает за косарь.
Источник:
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