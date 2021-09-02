"Приходилось призывать прийти трезвой на концерт": бывший солист дуэта "Непара" рассказал о причинах распада группы

Дуэт "Непара" был популярен в нулевых, но распался из-за внутренних отношений. Певец-мем Александр Шоуа признался, что устал следить за участниками группы и просить их хотя бы не бухать перед выступлениями.
В эфире радиостанции "Москва FM" певец рассказал о том, что ему постоянно приходилось поддерживать дисциплину в группе и заодно контролировать экс-коллегу Викторию Талышинскую.
"Сложно призывать к порядку человека, который не очень серьёзно относится к делу. Приходится призывать к элементарным вещам: не пропустить репетицию, не опоздать на выступление, хотя бы прийти трезвым или трезвой на концерт. Я устал это всё держать в себе", — поделился Шоуа.
По словам певца, Виктория считала себя чуть ли не богиней, но вот трудиться не очень то и хотела. На концертах женщина филонила, но думала о себе что-то сверхъестественное.
Благодаря песни "Плачь и смотри", которая начинается со слов: "Просто здравствуй, просто как дела.." Александр Шоуа внезапно стал мемом. Вот так вот бывает в наше время - спустя 11 лет песня снова популярна!
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я эту тёлку понимаю - на трезвую слушать его гундявый голос вообще не прёт, а её еще подпевать заставляют...