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"Приходилось призывать прийти трезвой на концерт": бывший солист дуэта "Непара" рассказал о причинах распада группы

"Приходилось призывать прийти трезвой на концерт": бывший солист дуэта "Непара" рассказал о причинах распада группы (2 фото)

Автор:
02 сентября 2021 16:23
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: ynews   Александр Шоуа   Непара   интересное   просто здравствуй   распад группы   фото   шоу бизнес   
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Дуэт "Непара" был популярен в нулевых, но распался из-за внутренних отношений. Певец-мем Александр Шоуа признался, что устал следить за участниками группы и просить их хотя бы не бухать перед выступлениями.

В эфире радиостанции "Москва FM" певец рассказал о том, что ему постоянно приходилось поддерживать дисциплину в группе и заодно контролировать экс-коллегу Викторию Талышинскую.


"Сложно призывать к порядку человека, который не очень серьёзно относится к делу. Приходится призывать к элементарным вещам: не пропустить репетицию, не опоздать на выступление, хотя бы прийти трезвым или трезвой на концерт. Я устал это всё держать в себе", — поделился Шоуа.

По словам певца, Виктория считала себя чуть ли не богиней, но вот трудиться не очень то и хотела. На концертах женщина филонила, но думала о себе что-то сверхъестественное.

Благодаря песни "Плачь и смотри", которая начинается со слов: "Просто здравствуй, просто как дела.." Александр Шоуа внезапно стал мемом. Вот так вот бывает в наше время - спустя 11 лет песня снова популярна!


"

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Метки: ynews   Александр Шоуа   Непара   интересное   просто здравствуй   распад группы   фото   шоу бизнес   
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18  комментариев
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710
сергей прохоров 2 часа назад
Какая информативная и познавательная статья!
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2k
Сергей 23 минуты назад
Ну да, самый прикол в том, что после распада этот певец никак не проявился. В конце-концов он опять начал петь в паре с Викторией, но время уже ушло...
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564
Duke_kir 50 минут назад
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2k
Kozlodoev Час назад
Просто пусть идут нах, до свиданья.
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9k
Andrey Час назад
Без бокала нет вокала!!! ))
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382
vikism Час назад
Ни разу не слышала, чтобы В. сказала про лысого какую-нибудь херню. А он течет как ржавое ведро. То она постоянно худеет и жрет с его тарелки, то бухает. Не дала что-ли?
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549
Отец Пигидий 2 часа назад
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8k
Клёст 2 часа назад
)Когда люди не пара, кто-то из них обыкновенно начинает тихонько попивать))
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47k
Albert GER 2 часа назад
послушал кто это вообще и шо они пели.
я эту тёлку понимаю - на трезвую слушать его гундявый голос вообще не прёт, а её еще подпевать заставляют...
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