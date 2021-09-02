"Приходилось призывать прийти трезвой на концерт": бывший солист дуэта "Непара" рассказал о причинах распада группы

В эфире радиостанции "Москва FM" певец рассказал о том, что ему постоянно приходилось поддерживать дисциплину в группе и заодно контролировать экс-коллегу Викторию Талышинскую.

"Сложно призывать к порядку человека, который не очень серьёзно относится к делу. Приходится призывать к элементарным вещам: не пропустить репетицию, не опоздать на выступление, хотя бы прийти трезвым или трезвой на концерт. Я устал это всё держать в себе", — поделился Шоуа.

По словам певца, Виктория считала себя чуть ли не богиней, но вот трудиться не очень то и хотела. На концертах женщина филонила, но думала о себе что-то сверхъестественное.