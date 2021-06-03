Как выглядела Дженис Дикинсон до многочисленных пластических операций

Дженис Дикинсон – легендарная модель, блиставшая на подиуме в прошлом веке.
Если в 80-е годы вы находились в осознанном возрасте, то наверняка знаете о такой модели как Дженис Дикинсон, которая в своё время появлялась на обложках известных журналов, таких как Vogue, Harper Bazaar, Cosmopolitan и Playboy. В 1970-х и 1980-х годах она была одной из самых успешных моделей, а по прошествии времени судействовала в телевизионном проекте «Топ-модель по-американски», в 2006 году открыла агентство Дженис Дикинсон и выпустила одноимённое реалити-шоу, которое показывали по каналу МТV Россия под названием «Модельная школа ведьмы Дженис».
Дженис Дикинсон в платье небесно-голубого цвета, 1970 год
Она родилась в Бруклине, штат Нью-Йорк, и выросла в небольшой неблагополучной семье.
Дженис Дикинсон во Франции, 1970 год
У Дженис было тяжелое детство из-за ceкcуального нacилия со стороны отца, которому подвергалась она и её сестра. Она писала об этом в своей книге «Никто не защитит» («No Lifeguard on Duty: The Accidental Life of the World's First Supermodel») и позже, став старше, обвинила отца в ceкcуaльном нacилии.
Нуарное фото Дженис Дикинсон из журнала Vogue, 1975 год
Дженис переехала в Нью-Йорк в начале 1970-х, чтобы осуществить свою мечту и стать супермоделью.
Дженис Дикинсон позирует в белом слитном купальнике для журнала Vogue, 1976 год
Хотя она выиграла национальный конкурс «Miss High Fashion Mode», многие модельные агентства неоднократно отвергали ее.
Дженис Дикинсон со своей сестрой Деборой Дикинсон, 1977 год
Тогда она переехала в Париж, где ее «экзотическая внешность» восхищала европейскую модную индустрию.
Дженис Дикинсон позирует в купальнике с цветочным принтом для журнала Vogue, 1977 год
Карьера Дикинсон пошла в гору и она побывала на 37 обложках журнала Vogue. Согласитесь, это говорит об успехе!
Дженис Дикинсон в бежевом тотал-луке, 1977 год
В Америку супермодель вернулась в 1978 году и её портфолио было таким внушительным, что каждое модельное агентство и дома моды хотели с ней работать.
Дженис Дикинсон позирует в жакете от Calvin Klein для журнала Vogue, 1977 год
Теперь, став знаменитой, Дикинсон подписала контракт с Ford Models и блистала на обложках различных именитых журналов.
Дженис Дикинсон во время фотосессии в Хэмптоне, 1978 год
К 1980-му году ее карьера процветала, и она стала выбором номер один для модных брендов и журналов.
Дженис Дикинсон в двубортном кардигане с поясом, 1978 год
Она появлялась на обложке Elle семь раз подряд и была лицом рекламных кампаний многих брендов.
Дженис Дикенсон, позирующая с косметической палеткой в руке, Нью-Йорк, октябрь 1978 года
Конечно, молодость не может длиться вечно, и на смену Дженис пришли более молодые и перспективные модели.
Дженис Дикинсон в образе современной Кармен и серебряных сандалиях на высоком каблуке, 1979 год
Но некогда блистающая на подиуме Дикенсон не хотела так просто покидать мир моды.
Дженис Дикенсон на подиуме, 1980 год
Она согласилась принять участие в телевизионном проекте «Топ-модель по-американски», исполнив роль судьи и наставника.
Дженис Дикинсон в горячей фотосессии 1986 года
Однако вскоре она была уволена из-за чрезмерной прямолинейности и жёсткости, которую она проявляла по отношению к моделям, и её заменила Твигги.
Дженис Дикинсон во время модной фотосессии, 1986 год
Но это не сломило Дженис, а напротив подтолкнуло к тому, чтобы открыть своё собственное агентство, которое начало свою работу в 2006 году.
Роковая красотка Дженис Дикинсон, 1986 год
В то же время на экраны вышло одноимённое реалити-шоу под названием «Модельная школа ведьмы Дженис», которое стало роскошным пиар-ходом для агентства.
Дженис Дикинсон во время беременности, 1987 год
Дженис была замужем четыре раза, и в своей книге она рассказала о своих многочисленных отношениях в индустрии моды и Голливуде, включая Сильвестра Сталлоне, Джека Николсона, Лиама Нисона, Брюса Уиллиса и многих других.
Дженис Дикинсон и Тед Филд, 1990 год
В марте 2016 года у неё обнаружили рак груди. Дженис рассказала, что первоначально отклонила предположения о том, что у нее рак, заявив, что опухоль была результатом неудачной пластической операции.
В августе 2017 года врачи сказали, что Дженис победила болезнь.
Сейчас Дженис 66 лет, она живёт в Бруклине, ведёт активную социальную жизнь и, кажется, счастлива, несмотря на несколько откровенно неудачных пластических операций
Дикинсон описала своё путешествие в качестве супермодели в своих мемуарах под названием «No Lifeguard on Duty: The Accidental Life of the World’s First Supermodel», которые она выпустила в 2002 году. А два года спустя она написала «Everything About Me Is Fake... And I'm Perfect».
Источник:
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«Никто не защитит». Насчитал три слова.
«No Lifeguard on Duty: The Accidental Life of the World's First Supermodel». Насчитал одиннадцать слов.
Аха, бл, именно это мы и читали в восьмидесятые в осознанном возрасте.