Как выглядела Дженис Дикинсон до многочисленных пластических операций

В марте 2016 года у неё обнаружили рак груди. Дженис рассказала, что первоначально отклонила предположения о том, что у нее рак, заявив, что опухоль была результатом неудачной пластической операции.

В августе 2017 года врачи сказали, что Дженис победила болезнь.

Сейчас Дженис 66 лет, она живёт в Бруклине, ведёт активную социальную жизнь и, кажется, счастлива, несмотря на несколько откровенно неудачных пластических операций