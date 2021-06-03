FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4940 постов • 669 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Как выглядела Дженис Дикинсон до многочисленных пластических операций

Как выглядела Дженис Дикинсон до многочисленных пластических операций (20 фото)

Автор:
03 июня 2021 08:58
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: было стало   внешность   знаменитости   модель   операция   тогда и сейчас   фото   
1087
20

Дженис Дикинсон – легендарная модель, блиставшая на подиуме в прошлом веке.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: было стало   внешность   знаменитости   модель   операция   тогда и сейчас   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
27k
Антон Час назад
Женщинам очень тяжело лишаться с возрастом главного своего оружия. Не принимаю, но понимаю их выбор.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
АнтонПолднев Час назад
Она писала об этом в своей книге «Никто не защитит» («No Lifeguard on Duty: The Accidental Life of the World's First Supermodel»©
«Никто не защитит». Насчитал три слова.
«No Lifeguard on Duty: The Accidental Life of the World's First Supermodel». Насчитал одиннадцать слов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Denissg Час назад
"Vogue, Harper Bazaar, Cosmopolitan и Playboy" --
Аха, бл, именно это мы и читали в восьмидесятые в осознанном возрасте.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
TirAn Час назад
хорошая антиреклама пластики
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Иван Час назад
Жертва инъекций!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Променял на другую. К кому звездные мужчины уходят от красавиц-жен (18 фото) Променял на другую. К кому звездные мужчины уходят от красавиц-жен (18 фото) Самая полная в мире модель обнажилась, всполошив фанатов Самая полная в мире модель обнажилась, всполошив фанатов 30 легендарных супермоделей тогда и сейчас 30 легендарных супермоделей тогда и сейчас Звезды, которые в детстве были «гадкими утятами», но превратились в красавцев Звезды, которые в детстве были «гадкими утятами», но превратились в красавцев Знойная модель Деми Роуз показала формы на пляжной фотосессии Знойная модель Деми Роуз показала формы на пляжной фотосессии Откровенные фотографии знаменитостей в молодости Откровенные фотографии знаменитостей в молодости
Parizhanka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

370512



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Топ-10 самых сексуальных любительниц компьютерных игр
1
0
Топ-10 самых сексуальных любительниц компьютерных игр
Невероятный случай выживания в океане
6
11
Невероятный случай выживания в океане
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Почувствовать себя героем киноленты: топ-10 мест для кинотуризма в России
1
3
Почувствовать себя героем киноленты: топ-10 мест для кинотуризма в России
Стивен Сигал торжественно вступил в партию "СР" и уже подготовил свой первый законопроект
0
61
Стивен Сигал торжественно вступил в партию "СР" и уже подготовил свой первый законопроект
"Битва" электрокаров на гоночном треке - Audi RS e-tron GT, Porsche Taycan и Tesla Model S (видео)
"Битва" электрокаров на гоночном треке - Audi RS e-tron GT, Porsche Taycan и Tesla...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Загон для блох?!
1
15

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#подборка#животные#фотографии#шоу бизнес#картинки#Разное#комментарии#война
#Юмор#Россия#люди#спорт#хоккей#девушки#новости#прикол#криминал#фильм
#интересно#интересное#факты#кино#СССР#знаменитости#прикольные#дети#сатира#абсурд

На что жалуетесь?

Вернуться