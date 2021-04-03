Раскрашивать колени - забытая тенденция красоты 1920-х годов

Макияж колен на самом деле не является чем-то особенным, однако сто лет назад это был самый модный тренд в западной индустрии красоты. Это началось как накладывание румян на колени и в конечном итоге превратилось в полноценную роспись коленей.



Мода всегда была отражением духа времени, и рисование на коленях в 1920-х годах не было исключением. Модницы носили юбки короче, чем когда-либо прежде (подол чуть ниже колена в 1920-х годах был версией мини-юбки), они скатывали свои чулки ниже колена или совсем не надевали их, а "коленный боди-арт" стал просто ещё одним способом привлечь внимание к тому участку женского тела, который никогда раньше не выставлялся напоказ. Женщины того поколения имели немало косметических средств, включая пудру, крем, румяна и т.п., которые использовались для дополнительного эффекта "взгляни на меня".