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Раскрашивать колени - забытая тенденция красоты 1920-х годов

Раскрашивать колени - забытая тенденция красоты 1920-х годов (5 фото)

Автор:
03 апреля 2021 09:15
Сообщество : Исторические факты
Метки: Раскрашивать колени   девушки   история   колени   красота   фото   
244
5
А для многих из нас ещё и неизвестный.
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Метки: Раскрашивать колени   девушки   история   колени   красота   фото   
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Похабыч 2 часа назад

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Sandmann 9 минут назад
Посмотрели бы эти скромные подружки на нынешний боди-арт!
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aleksei Час назад
Ну все, кому бизнес идею подкинули перед летним сезоном, смотри скоро на всех коленях страны
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