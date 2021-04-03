Раскрашивать колени - забытая тенденция красоты 1920-х годов

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А для многих из нас ещё и неизвестный.
Макияж колен на самом деле не является чем-то особенным, однако сто лет назад это был самый модный тренд в западной индустрии красоты. Это началось как накладывание румян на колени и в конечном итоге превратилось в полноценную роспись коленей.
Мода всегда была отражением духа времени, и рисование на коленях в 1920-х годах не было исключением. Модницы носили юбки короче, чем когда-либо прежде (подол чуть ниже колена в 1920-х годах был версией мини-юбки), они скатывали свои чулки ниже колена или совсем не надевали их, а "коленный боди-арт" стал просто ещё одним способом привлечь внимание к тому участку женского тела, который никогда раньше не выставлялся напоказ. Женщины того поколения имели немало косметических средств, включая пудру, крем, румяна и т.п., которые использовались для дополнительного эффекта "взгляни на меня".
Мода всегда была отражением духа времени, и рисование на коленях в 1920-х годах не было исключением. Модницы носили юбки короче, чем когда-либо прежде (подол чуть ниже колена в 1920-х годах был версией мини-юбки), они скатывали свои чулки ниже колена или совсем не надевали их, а "коленный боди-арт" стал просто ещё одним способом привлечь внимание к тому участку женского тела, который никогда раньше не выставлялся напоказ. Женщины того поколения имели немало косметических средств, включая пудру, крем, румяна и т.п., которые использовались для дополнительного эффекта "взгляни на меня".
К середине 1920-х годов тенденция нанесения румян на колени превратилась в форму искусства, когда женщины стали разрисовывать свои колени вручную. Кто-то делал это самостоятельно акварелью или масляными красками, а кто-то обращался за помощью к художникам. Рисунки варьировались от простых букв, например, инициалов своих возлюбленных, до цветочных мотивов, пейзажей и даже детализированных портретов.
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Музей макияжа сообщает о случае, когда домохозяйка по имени Кларис Уилсон (Clarice Wilson) разрисовывала свои колени, чтобы позлить своего мужа (или, как это сегодня называется, "потроллить"). Хорошо зная о нелюбви мужа к новым собакам, которых она незадолго до этого купила, она нарисовала их портреты на своих коленях. Её муж Артур якобы в ответ нарисовал на своих коленях портреты двух самых привлекательных женщин города. В общем, 1:1.
Как отчётливо демонстрирует вышеупомянутая история, всё, что касается тенденции макияжа колен и рисования на них, было связано с бунтом, восстанием, несогласием, выражением духа сопротивления. Также было множество историй о подростках, отшлёпанных родителями или даже исключённых из школ за то, что они переняли эту тенденцию.
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