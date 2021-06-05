Победительницы «Мисс Вселенной»: тогда и сейчас

«Мисс Вселенная» — чуть ли не самый престижный конкурс красоты, который проводится ежегодно ещё с середины прошлого века. За это время через него прошло множество красоток, но чаще всего самыми-самыми становились представительницы США и Венесуэлы. Мы решили посмотреть, какими были одни из последних победительниц конкурса на момент их выступления, и сравнить их с тем, как они выглядят сейчас. Начнём с 2000 года, а дальше двинемся вперёд в будущее!

2000 год, Лара Датта, Индия