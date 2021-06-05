Победительницы «Мисс Вселенной»: тогда и сейчас

Некоторых девушек время и современная косметология изменили до неузнаваемости.
«Мисс Вселенная» — чуть ли не самый престижный конкурс красоты, который проводится ежегодно ещё с середины прошлого века. За это время через него прошло множество красоток, но чаще всего самыми-самыми становились представительницы США и Венесуэлы. Мы решили посмотреть, какими были одни из последних победительниц конкурса на момент их выступления, и сравнить их с тем, как они выглядят сейчас. Начнём с 2000 года, а дальше двинемся вперёд в будущее!
2000 год, Лара Датта, Индия
22 года и 43 года.
2001 год, Дениз Киньонес, Пуэрто-Рико
20 лет и 40 лет.
2002 год, Оксана Фёдорова, Россия. Лишена титула
24 года и 43 года.
Спустя 4 месяца после победы в конкурсы была лишена статуса победительницы. Корона перешла Жюстин Пасек, которая заняла второе место.
2002 год, Жюстин Пасек, Панама
22 года и 41 год.
2003 год, Амелия Вега, Доминиканская Республика
19 лет и 36 лет.
2004 год, Дженнифер Хоукинс, Австралия
20 лет и 37 лет.
2005 год, Наталья Глебова, Канада
23 года и 39 лет.
2006 год, Сулейка Ривера, Пуэрто-Рико
18 лет и 33 года.
2007 год, Риё Мори, Япония
20 лет и 34 года.
2008 год, Дайана Мендоса, Венесуэла
22 года и 35 лет.
2009 год, Стефания Фернандес, Венесуэла
18 лет и 30 лет.
2010 год, Химена Наваррете, Мексика
22 года и 33 года.
2011 год, Лейла Лопес, Ангола
25 лет и 35 лет.
2012 год, Оливия Калпо, США
20 лет и 29 лет.
2013 год, Мария Габриэла Ислер, Венесуэла
25 лет и 33 года.
2014 год, Паулина Вега, Колумбия
22 года и 28 лет.
2015 год, Пия Алонсо Вуртцбах, Филиппины
26 лет и 31 год.
2016 год, Ирис Миттенар, Франция
24 года и 28 лет.
2017 год, Деми-Лей Нель-Петерс, ЮАР
22 года и 25 лет.
2018 год, Катриона Грей, Филиппины
24 года и 27 лет.
2019 год, Зозибини Тунзи, ЮАР
25 лет и 27 лет.
Источник:
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