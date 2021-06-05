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Победительницы «Мисс Вселенной»: тогда и сейчас

Победительницы «Мисс Вселенной»: тогда и сейчас (22 фото)

Автор:
05 июня 2021 08:21
Сообщество : ФотоМир
Метки: было стало   внешность   красота   мисс вселенная   модель   тогда и сейчас   
556
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Некоторых девушек время и современная косметология изменили до неузнаваемости.

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Метки: было стало   внешность   красота   мисс вселенная   модель   тогда и сейчас   
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4  комментария
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11k
net 47 минут назад
Бессмысленный конкурс. Это не мисс вселенной. На К-пекс девушки тоже есть, но в конкурс их не берут)) а если серьёзно, то это конкурс среди тех кого взяли учавствовать, миллионы более красивых девушек в конкурс этот не попадают. Да и как можно вообще выбрать. У человека тысячи критериев и способностей, а выбирают максимум по десяти. Причём базовые влиятельность спонсоров.
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8k
Иван Акимов Полчаса назад
Не признаю я этой хрени! Потому что женщина должна быть красивой без косметики! А это фальшивки!
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9k
Dihydrogen Monoxide 36 минут назад
странно, что теперешние "мисс вселенные" без бороды...
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