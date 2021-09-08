Свято место пусто не бывает: Китай рассматривает вопрос введения ограниченного контингента в Афганистан

В Китае считают возможным размещение военнослужащих и представителей органов экономического развития на аэродроме Баграм, который, является одним из символов 20-летнего военного присутствия США в Афганистане.
Об этом стало известно со слов источника, хорошо проинформированного о происходящем через китайских военных чиновников, на условиях анонимности. Полученной информацией издание US News поделилось со своими читателями.
Во вторник представитель Министерства иностранных дел Китая выступил с тщательно продуманным опровержением планов неминуемого захвата военного аэродрома примерно в часе езды от Кабула, впервые созданным Советским Союзом во время его оккупации Афганистана и который 20 лет был визитной карточкой США в стране.
«Я могу сказать всем, что рассказы о нашей военной базе в Баграме – это абсолютно ложная информация», – сказал Ван Вэньбинь репортёрам во вторник утром. Однако, учитывая тонкость китайской политики, неудивительно, что там постоянно отрицают развёртывание НОАК за пределами своих границ.
Тем не менее в настоящее время в Пекине рассматриваются не какие-либо ожидаемые перемещения, а скорее потенциальное развёртывание через два года, говорит источник. И это не будет включать в себя прямой захват базы, а скорее отправку персонала и материалов с разрешения правительства в Кабуле. Естественно, это случится после того, как Талибан* укрепит свою власть в стране.
Помимо расширения своего регионального присутствия, потенциально реализованный план Пекина в отношении аэропорта Баграм, дополнительно нанесёт не слабый удар по имиджу США, которые всё серьёзней считают Китай своей самой большой глобальной угрозой.
«Учитывая свой прошлый опыт, китайцы должны стремиться заполучить всё, что США оставили на базе», – говорит Юнь Сунь, директор китайской программы аналитического центра Стимсона.
Уже сейчас, Пекин открыто признал геостратегическое значение Баграма. Государственные СМИ КНР почти сразу же взяли в оборот внезапное сворачивание сил США в ключевом логистическом узле, отправив в июле съёмочную группу, которая быстро получила доступ к аэродрому, чтобы задокументировать последствия того, что они назвали «поспешным уходом и унизительным поражением США».
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Ранее писалось о том, что Москва приняла приглашение "Талибана" на инаугурацию нового правительства Афганистана.
*"Талибан" - запрещённое в России исламистское радикальное религиозно-политическое движение.
Источник:
- Талибы показали "захваченную" американскую технику
- Американские военные раздали сухпайки со свининой афганским беженцам в аэропорту Кабула
- Не успев эвакуироваться, американцы, отбомбились по Кабулу: цель ИГИЛ*, но Талибы* этого не одобрили...
- Олимпиада, которую мы пропустили
- Америку не запугать: Байден обратился к народу в связи с гибелью военных в Кабуле
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До сих пор практически ничего не разработано. Никто не хочет рисковать. Может у Китая получится.
Следующий в очереди - то ли ЕС, то ли Индия.
У прочих то ли ресурсов мало, то ли вспоминаний много.
*"Талибан" - запрещённое в России исламистское радикальное религиозно-политическое движение."(с)
В двух параграфах прямо картина России и что с ее политикой сегодня не так... Ну, это было уже, к сожалению, предсказуемо. ((
Насчет Китая... Не знаю, что они там собираются захватить к рукам от оставленных амерами боеприпасов и оружия, но долго они там точно не смогут быть. Их просто выдавят оттуда другие. Там ни Россия, ни СССР ни Амеры не смогли закрепиться. Китай-есть колличество, но нет качества. А посему Афган им явно тоже будет не по зубам. Особо они там на регион тоже не смогут влиять. Если исламистов и рядом страны что то не устроит, то их выдавят так же как и остальных.
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Идиоты никак не могут запомнить, что не удивительно для идиотов.
СССР никогда не оккупировал Афганистан. Он ввёл туда войска по приглашению тогдашнего правительства.,
А потом таки да, назначили вместо него Бабрака Кармаля и получили от него приглашение.
Он выполнял полицейские функции на сопредельной территории. Примерно как сейчас США сами себя назначили главным полицейским по планете и щерятся в любую дырку.
ПС. Кстати, это одна из причин почему Украина никак не может доказать в международных судах что Россия "оккупировала" Донбасс. Впрочем, Донбасс отличается от Афгана отсутствием там российской армии. Но это уже другая тема.
"В марте 1979 года, во время мятежа в городе Герат, последовала первая просьба афганского руководства о прямом советском военном вмешательстве (всего таких просьб было около 20). Но комиссия ЦК КПСС по Афганистану доложила Политбюро ЦК КПСС об очевидности негативных последствий прямого советского вмешательства, и просьба была отклонена..."
"Однако гератский мятеж заставил провести усиление советских войск у советско-афганской границы, и по приказу министра обороны Д. Ф. Устинова началась подготовка к возможному десантированию в Афганистан посадочным способом 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Было резко увеличено число советских советников (в том числе военных) в Афганистане: с 409 человек в январе до 4500 к концу июня 1979 года. Согласно мемуарам бывшего директора ЦРУ Роберта Гейтса, 3 июля 1979 года американский президент Джимми Картер подписал секретный указ, санкционирующий финансирование антиправительственных сил в Афганистане. В своём интервью 1998 года французскому журналу Le Nouvel Observateur Збигнев Бжезинский вспоминал:
"Мы не толкали русских вмешиваться, но мы намеренно увеличили вероятность, что они это сделают…
... Да. Согласно официальной версии истории, помощь ЦРУ моджахедам началась в течение 1980 года, то есть после того, как советская армия вторглась в Афганистан 24 декабря 1979 года. Но реальность, державшаяся в секрете до сегодняшнего дня, является иной: на самом деле президент Картер подписал первую директиву о тайной помощи противникам просоветского режима в Кабуле 3 июля 1979 года. И в тот же день я написал докладную записку для президента, в которой я ему объяснил, что по моему мнению эта помощь повлечёт за собой советское военное вмешательство.""