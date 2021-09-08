Свято место пусто не бывает: Китай рассматривает вопрос введения ограниченного контингента в Афганистан

Тем не менее в настоящее время в Пекине рассматриваются не какие-либо ожидаемые перемещения, а скорее потенциальное развёртывание через два года, говорит источник. И это не будет включать в себя прямой захват базы, а скорее отправку персонала и материалов с разрешения правительства в Кабуле. Естественно, это случится после того, как Талибан* укрепит свою власть в стране.

Помимо расширения своего регионального присутствия, потенциально реализованный план Пекина в отношении аэропорта Баграм, дополнительно нанесёт не слабый удар по имиджу США, которые всё серьёзней считают Китай своей самой большой глобальной угрозой.

«Учитывая свой прошлый опыт, китайцы должны стремиться заполучить всё, что США оставили на базе», – говорит Юнь Сунь, директор китайской программы аналитического центра Стимсона.

Уже сейчас, Пекин открыто признал геостратегическое значение Баграма. Государственные СМИ КНР почти сразу же взяли в оборот внезапное сворачивание сил США в ключевом логистическом узле, отправив в июле съёмочную группу, которая быстро получила доступ к аэродрому, чтобы задокументировать последствия того, что они назвали «поспешным уходом и унизительным поражением США».

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Ранее писалось о том, что Москва приняла приглашение "Талибана" на инаугурацию нового правительства Афганистана.

*"Талибан" - запрещённое в России исламистское радикальное религиозно-политическое движение.