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Свято место пусто не бывает: Китай рассматривает вопрос введения ограниченного контингента в Афганистан

Свято место пусто не бывает: Китай рассматривает вопрос введения ограниченного контингента в Афганистан (2 фото)

Автор:
08 сентября 2021 22:23
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: US News   Баграм   Китай   афганистан   введение   контингент   политика   сша   
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В Китае считают возможным размещение военнослужащих и представителей органов экономического развития на аэродроме Баграм, который, является одним из символов 20-летнего военного присутствия США в Афганистане.

Об этом стало известно со слов источника, хорошо проинформированного о происходящем через китайских военных чиновников, на условиях анонимности. Полученной информацией издание US News поделилось со своими читателями.


Во вторник представитель Министерства иностранных дел Китая  выступил с тщательно продуманным опровержением планов неминуемого захвата военного аэродрома примерно в часе езды от Кабула, впервые созданным Советским Союзом во время его оккупации  Афганистана и который 20 лет был визитной карточкой США в стране. 


«Я могу сказать всем, что рассказы о нашей военной базе в Баграме – это абсолютно ложная информация», – сказал Ван Вэньбинь репортёрам во вторник утром. Однако, учитывая тонкость китайской политики, неудивительно, что там постоянно отрицают развёртывание НОАК за пределами своих границ.


Тем не менее в настоящее время в Пекине рассматриваются не какие-либо ожидаемые перемещения, а скорее потенциальное развёртывание через два года, говорит источник. И это не будет включать в себя прямой захват базы, а скорее отправку персонала и материалов с разрешения правительства в Кабуле. Естественно, это случится после того, как Талибан* укрепит свою власть в стране.


Помимо расширения своего регионального присутствия, потенциально реализованный план Пекина в отношении аэропорта Баграм, дополнительно нанесёт не слабый удар по имиджу США, которые всё серьёзней считают Китай своей самой большой  глобальной угрозой.


«Учитывая свой прошлый опыт, китайцы должны стремиться заполучить всё, что США оставили на базе», – говорит Юнь Сунь, директор китайской программы аналитического центра Стимсона.


Уже сейчас, Пекин открыто признал геостратегическое значение Баграма. Государственные СМИ КНР почти сразу же взяли в оборот внезапное сворачивание сил США в ключевом логистическом узле, отправив в июле съёмочную группу, которая быстро получила доступ к аэродрому, чтобы задокументировать последствия того, что они назвали «поспешным уходом и унизительным поражением США». 


Оставайтесь с нами. Следим за развитием событий.


Ранее писалось о том, что Москва приняла приглашение "Талибана" на инаугурацию нового правительства Афганистана.


*"Талибан" - запрещённое в России исламистское радикальное религиозно-политическое движение.



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Метки: US News   Баграм   Китай   афганистан   введение   контингент   политика   сша   
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5k
Андрей Крылов 4 часа назад
Ограничено по-китайски это не более миллиона? ;)
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119k
arek14 Час назад
По оценкам геологов и экономистов, в Афганистане залежи полезных ископаемых, оценивают примерно в 1 триллион US $.
До сих пор практически ничего не разработано. Никто не хочет рисковать. Может у Китая получится.
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256
Argon13 Час назад
Попутного ветра в горбатую спину
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1k
fraxinus Час назад
+1 за заголовок.
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1k
fraxinus Час назад
Пошел обратный отсчет. Лет через 10 (ну, или там 15) китайцы (те, кто еще в живых) уедут.

Следующий в очереди - то ли ЕС, то ли Индия.

У прочих то ли ресурсов мало, то ли вспоминаний много.
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94
Akabushkin Petr 2 часа назад
Китай сдюжит: люди - есть, деньги - есть, оружие - есть, опыт - есть, идея - тоже пока есть.
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157
Crazy 2 часа назад
Если Китай введет войска, то останется там навсегда. Или до последнего мусульманина. Ставка очень высока для Китая, в случае ухода из Афгана как СССР или США, китайцев ждет реальная угроза исламского сепаратизма и терроризма от уйгуров. Думаю, что Китай это понимает, и подумает десять раз. Американцы-же наверняка начнут помогать басмачам, ослабить Китай для них главная задача. Другим странам такой вариант также выгоден, дикари останутся у себя, а не расползутся по миру как тараканы.
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1k
Pogost 2 часа назад
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7k
Dima 2 часа назад
Зная как китайцы "любят мусульман", на месте Талибана я бы насторожился ))
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10k
Кот 2 часа назад
Кто еще не описдюливался в Афганистане? А, ну да, китайцы....
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511
MerryGoRound 2 часа назад
"Ранее писалось о том, что Москва приняла приглашение "Талибана" на инаугурацию нового правительства Афганистана.
*"Талибан" - запрещённое в России исламистское радикальное религиозно-политическое движение."(с)
В двух параграфах прямо картина России и что с ее политикой сегодня не так...
Ну, это было уже, к сожалению, предсказуемо. ((
Насчет Китая... Не знаю, что они там собираются захватить к рукам от оставленных амерами боеприпасов и оружия, но долго они там точно не смогут быть. Их просто выдавят оттуда другие. Там ни Россия, ни СССР ни Амеры не смогли закрепиться. Китай-есть колличество, но нет качества. А посему Афган им явно тоже будет не по зубам. Особо они там на регион тоже не смогут влиять. Если исламистов и рядом страны что то не устроит, то их выдавят так же как и остальных.
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3k
Alexbux1 2 часа назад
Ну да, вот китайцы то там еще не огребали... .
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21k
Андрей Иванов 2 часа назад
Китай единственный, кто может захватит Афган. Они могут себе позволить разменять пять к одному и афганцы тупо закончатся, а Китай потеряет каких то 150 лямов человек, сущую мелочь
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36k
Бабай 3 часа назад
Зачет там ВОЕННАЯ база? Воевать-то теперь не с кем, бармалеи теперь хозяева. Чисто для присутствия в регионе? Раньше там и так все товары китайские и пакистанские были, сами них не производили...
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5k
Ruk 4 часа назад
зачем Китаю это надо? они и так экономически захватили весь мир
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11k
ss 4 часа назад
"созданным Советским Союзом во время его оккупации Афганистана"
-
Идиоты никак не могут запомнить, что не удивительно для идиотов.
СССР никогда не оккупировал Афганистан. Он ввёл туда войска по приглашению тогдашнего правительства.,
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 4 часа назад
так может это не Америка ушла,а Китай её ушёл
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50
Шурман 4 часа назад
Я вот понять не могу , там что медом помазано ? Афганистан пытались завоевать все кому ни лень , и как всегда были поражения .
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