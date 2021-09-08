Представители России примут участие в инаугурации правительства, сформированного талибами* в Афганистане

Россия на инаугурации нового правительства Афганистана будет представлена, скорее всего, на уровне послов, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщают РИА Новости.

"Нет, я не поеду туда представлять Россию. Скорее всего, это всё будет на уровне послов", - сказала Матвиенко журналистам.

При этом следует отметить - не далее как сегодня утром в ТАСС передали заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о том, что переговоров между Россией и новым правительством Афганистана пока не планируется.

"Контакты через наше посольство в Кабуле осуществляются, [это] контакты, которые необходимы для обеспечения безопасности наших дипломатов и по другим техническим вопросам. Каких-то иных переговоров пока не планируется, - отметил представитель Кремля. - Сейчас Россия, как и подавляющее большинство стран, будет внимательно следить за шагами, которые будет делать новое правительство [Афганистана]".

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*"Талибан" - запрещённое в России исламистское радикальное религиозно-политическое движение.