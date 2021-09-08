Представители России примут участие в инаугурации правительства, сформированного талибами* в Афганистане

В Москве приняли приглашение посетить инаугурацию нового правительства, сформированного радикальным движением «Талибан*».
Россия на инаугурации нового правительства Афганистана будет представлена, скорее всего, на уровне послов, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщают РИА Новости.
"Нет, я не поеду туда представлять Россию. Скорее всего, это всё будет на уровне послов", - сказала Матвиенко журналистам.
При этом следует отметить - не далее как сегодня утром в ТАСС передали заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о том, что переговоров между Россией и новым правительством Афганистана пока не планируется.
"Контакты через наше посольство в Кабуле осуществляются, [это] контакты, которые необходимы для обеспечения безопасности наших дипломатов и по другим техническим вопросам. Каких-то иных переговоров пока не планируется, - отметил представитель Кремля. - Сейчас Россия, как и подавляющее большинство стран, будет внимательно следить за шагами, которые будет делать новое правительство [Афганистана]".
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*"Талибан" - запрещённое в России исламистское радикальное религиозно-политическое движение.
Источник:
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но это уже другая история
И Россия Талибан сглотнет, никуда не денется.
Скоро с бородатыми взасос целоваться начнут
"Талибан" - запрещённое в России исламистское радикальное религиозно-политическое движение.
Чё бля?
Вы уже или крест снимите, или трусы наденьте (с). Если они террористы, изапрещены в России, то какого хрена официальные представители к ним едут?
(на всякий случай заранее извиняюсь)
Теперь бармалеи вдруг стали хорошими? Так понимаю, скоро им ещё и помогать начнём.