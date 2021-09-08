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Представители России примут участие в инаугурации правительства, сформированного талибами* в Афганистане

Представители России примут участие в инаугурации правительства, сформированного талибами* в Афганистане (1 фото)

Автор:
08 сентября 2021 20:33
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Песков   Россия   афганистан   инаугурация   матвиенко   политика   приглашение   
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В Москве приняли приглашение посетить инаугурацию нового правительства, сформированного радикальным движением «Талибан*».

Россия на инаугурации нового правительства Афганистана будет представлена, скорее всего, на уровне послов, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщают РИА Новости.


"Нет, я не поеду туда представлять Россию. Скорее всего, это всё будет на уровне послов", - сказала Матвиенко журналистам.


При этом следует отметить - не далее как сегодня утром в ТАСС передали заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о том, что переговоров между Россией и новым правительством Афганистана пока не планируется. 


"Контакты через наше посольство в Кабуле осуществляются, [это] контакты, которые необходимы для обеспечения безопасности наших дипломатов и по другим техническим вопросам. Каких-то иных переговоров пока не планируется, - отметил представитель Кремля. - Сейчас Россия, как и подавляющее большинство стран, будет внимательно следить за шагами, которые будет делать новое правительство [Афганистана]".


Оставайтесь с нами. Следим за развитием событий.


*"Талибан" - запрещённое в России исламистское радикальное религиозно-политическое движение.



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Метки: Москва   Песков   Россия   афганистан   инаугурация   матвиенко   политика   приглашение   
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31  комментарий
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16k
ВВС 2 часа назад
«Талибан» признан террористической организацией Россией (Верховным судом России)...
но это уже другая история
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14k
Hairy. 4 минуты назад
По говно тв, все фед. каналы уже не произносят слова талибан и талибы, а к примеру: администрация Кабула. Сука, до чего же мерзко, лицемерно, лживо всё, что связано с кремлем нынешним.
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1k
Александр 9 минут назад
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690
Сергей Ковалев Полчаса назад
Хорошая новость. Теперь на 9 мая хоть,кто то из заграницы приедет
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3k
RomaXz Полчаса назад
Очевидно, что скоро россияне талибов разрешат. Интересно, какой предлог они для этого придумают.
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75
Бич Бичовский Полчаса назад
Можно смеяться или сколько угодно говорить, что Талибан запрещен в России, но по факту то выбора нет. Если власть в Афганистане у Талибана и с этим ничего нельзя сделать, значит, это нужно признать. По крайней мере поприсутствовав на инаугурации. Обычный дипломатический ход. А что нужно было сделать, полезть в залупу? Чтобы что? Если все равно сделать ничего нельзя. Придется теперь по каким-то вопросам и с талибами договариваться.
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19k
kamanch Полчаса назад
Ну, весь мир Крымнаш сглотнул.
И Россия Талибан сглотнет, никуда не денется.
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21k
Russo Turisto Час назад
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25k
Лаврентий Павлович Час назад
Наверно будет искать пол стакана...
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8k
Сатанеев Час назад
Вот и еще одно окно Овертона открыто.
Скоро с бородатыми взасос целоваться начнут
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234
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
в России запрещено, а в Афганистане разрешено.. Так что к этим дедам отморозам не грех и скататься. Подарки хорошие подарят
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6k
Сергей Ко 2 часа назад
«Талибан*»
"Талибан" - запрещённое в России исламистское радикальное религиозно-политическое движение.

Чё бля?
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2k
* You All 2 часа назад
террористическая организация запрещённая в россии...ага
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13k
aalexey3 2 часа назад
К чему вот эти звёздочки, сноски, на то, что они являются террористами?
Вы уже или крест снимите, или трусы наденьте (с). Если они террористы, изапрещены в России, то какого хрена официальные представители к ним едут?
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32k
Опаньки 2 часа назад
Отправьте туда этого "Только скажи мне где ты"

(на всякий случай заранее извиняюсь)
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51k
parallax 2 часа назад
Что за хня!

Теперь бармалеи вдруг стали хорошими? Так понимаю, скоро им ещё и помогать начнём.
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10k
Олегbl4 2 часа назад
А кто запрещеннее в России: Талибан* (запрещенная в России организация) или ИГИЛ* (запрещенная в России организация) ?
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2k
NIS 2 часа назад
По идее , по возвращению их должны посадить за связь с экстремистами ! Или оштрафовать за выезд в сильно заражённую короной страну ! Или пускай сделают харакири ...
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Огуреция обещает быть с хорошими солеными огурчиками. Интересно, бухло там будет, или нет?
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34k
Гёз Уленшпигель 3 часа назад
Не удивило. Вопрос признания талибов миром лишь вопрос времени. Пенки с Афгана снимут те кто первым туда залезет для решения экономических задач. Эти самые талибы ни чуть не хуже саудитов.
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