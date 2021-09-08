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Владелец Бурана отреагировал на заявление России о возвращений корабля

Владелец Бурана отреагировал на заявление России о возвращений корабля (1 фото)

Автор:
08 сентября 2021 16:47
Метки: баиконур   буран   делёжка   жадность   космос   
2389
1

Казахстанский владелец космического корабля "Буран" резко отреагировал на заявление России о возвращении корабля и его макета, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Накануне представители российского Научно-производственного объединения "Молния" побывали на космодроме Байконур. Они осмотрели орбитальный корабль "Буран" и его технологический макет. Также специалисты ознакомились с состоянием ангара, где хранятся изделия. Отмечается, что встреча была инициирована Центром эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, в ведении которого находятся объекты космодрома Байконур.

"Помимо нашего предприятия, в выездном совещании приняли участие представители вышеназванного центра, госкорпорации "Роскосмос" и транспортной компании. Среди прочих вопросов обсуждалась возможность перемещения "Бурана" и его макета из ангара без повреждения и серьезного демонтажа объектов. Целью поездки стало решение вопросов транспортировки корабля на территорию России. По итогам встречи решено, что разборку, транспортировку и последующую сборку корабля и макета необходимо проводить под авторским надзором "Молнии" как предприятия - разработчика орбитального корабля", - говорится в сообщении организации.

Отмечается, что идея перевозки "Бурана" с космодрома Байконур и установки его в одном из российских музеев впервые прозвучала в начале этого года.

"Сейчас полетный экземпляр орбитального корабля без должного обслуживания разрушается, периодически подвергается атакам вандалов. А ангар, в котором хранится "Буран", находится в аварийном состоянии и в любой момент может обрушиться", - добавили в объединении.

Узнав об этой поездке, глава акционерного общества "РКК "Байконур" Даурен Муса заявил, что космический корабль и его макет принадлежат ему. По его словам, никто с ним не проводил переговоры насчет перевозки "Бурана" в Россию. Он также отметил, что ракетоплан не является собственностью Казахстана.

"Через 60 лет после полета Юрия Гагарина в космос российская промышленность, колоссально финансируемая народными деньгами, не может похвастаться никакими достижениями. Остается только ухватиться за брошенные в спешке ими же 30 лет назад недостроенные макеты. Но они принадлежат акционерному обществу "РКК "Байконур". Суды первой и второй инстанции Казахстана отказались возвращать "Буран" государству.

Да, есть судебные разбирательства, но это внутренние дела независимого государства. Но вывозить имущество другой страны, которое пока еще никаким легитимным образом не передано России, - это что-то из разряда "спасения" золотого рояля Саддама. Пока власти Казахстана третий год судятся со мной, россияне уже готовят вывоз. Что ж, похвально такое рвение", - сказал нынешний владелец "Бурана".

Казахстанец сообщил, что не собирается просто так расставаться с "Бураном" и его макетом. Он отметил, что взамен россияне должны предоставить Казахстану другой исторически значимый артефакт.

"Зная, что россияне достаточно щепетильны в соблюдении приличий, похоже, они готовят вывоз "уже оплаченного и купленного" товара. Только вот у кого и за что они его купили и на чей счет поступил сей откуп? Они хотят забрать не в музей, а в лабораторию "Молнии" для дальнейших работ по программе "Энергия-Буран"? Хотят забрать, но кто им отдаст? Получается, для россиян решения казахстанских судов не имеют никакого значения...

Если для них Казахстан и решение казахстанских судов не указ, хочу официально заявить, что международные суды никто не отменял. И все, кто будет причастен к этому беспределу, получат свои заслуженные наказания, каждый по мере тяжести своего преступления", - добавил он.

Напомним, первый летный корабль "Буран", который совершил единственный полет в 1988 году, был уничтожен после обвала крыши в монтажно-испытательном корпусе на Байконуре в 2002 году. Второй и последний из достроенных кораблей также находится на Байконуре. Сейчас вместе с макетом корабля он является предметом судебных разбирательств.

Третий, недостроенный экземпляр находится в подмосковном Жуковском, испытательный экземпляр с самолетными двигателями - в Германии. Еще один макет "Бурана" долгое время хранился на открытой площадке на Байконуре, но потом его перевезли в музей РКК "Энергия" на космодроме, другой ныне находится на ВДНХ в Москве.

В мае этого года вандалы проникли на космодром Байконур и разрисовали макет корабля "Буран". На нем в стиле граффити написали "Добро", "Юра, мы приехали", "Прежде чем лететь к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле", а также оставили четыре подписи - видимо, авторов граффити.

После этого "Роскосмос" решил взять под охрану сам достроенный "Буран", а также выразил готовность забрать его и изрисованный вандалами макет корабля в Россию, чтобы поместить в музей. Также глава ведомства Дмитрий Рогозин поспешил заявить, что правительство Казахстана станет владельцем "Бурана" после судебных разбирательств с РКК "Байконур". Данное высказывание возмутило Даурена Мусу.

В ноябре прошлого года Дмитрий Рогозин сообщил о попытках выкупить второй достроенный космический корабль "Буран", который хранится на космодроме Байконур. Поэтому он искал владельца шаттла, коим оказался казахстанец Даурен Муса. Он ответил, что затратил много ресурсов, чтобы "наше космическое предприятие и эти ракеты остались целыми, поэтому это наша общая история".

Чуть позже Муса отметил, что готов рассмотреть предложение Рогозина. Однако переговоры между РКК "Байконур" и "Роскосмос" не состоялись. Причиной стали попытки казахстанских властей вернуть "Буран" в госсобственность.

12 февраля этого года в Алматы суд отказал в удовлетворении иска Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов. Ведомство требовало ликвидировать акционерное общество "РКК "Байконур", возвратить его имущество в государственную собственность и взыскать с предприятия порядка 14,8 миллиарда тенге (стоимость имущества - прим. авт.).

В требовании ликвидировать акционерное общество суд отказал, так как выпуск акций был зарегистрирован Нацбанком и оснований для его ликвидации не имеется. Суд также отказал в требовании о возврате имущества, поскольку распределение имущества возможно лишь при ликвидации акционерного общества.

"При этом суд принял во внимание, что истец, одновременно предъявляя требования о возврате имущества и взыскании стоимости имущества, не учел их взаимоисключаемость. Кроме того, имущество, переданное в уставной капитал в счет оплаты акций, является его собственностью. При таких обстоятельствах у истца отсутствуют основания для истребования имущества", - говорилось в решении суда.

Для справки: В декабре 1994 года президенты Казахстана Нурсултан Назарбаев и России Борис Ельцин при заключении договора аренды на комплекс "Байконур" пришли к договоренности о создании совместного казахстанско-российского предприятия для обеспечения учас­тия Казахстана в космических проектах России на космодроме.

В марте 1996 года во исполнение договоренности президентов двух стран было создано совместное АО "Аэлита". Его учредителями стали РКК "Энергия" от России и РГП "Инфракос" от Казахстана. На баланс АО учредителями в счет покрытия стоимости акций было передано имущество, ракетная техника по технологии "Энергия-Буран" - два космических корабля "Буран".

В 2011 году компанию переименовали в АО "РКК "Байконур".

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Метки: баиконур   буран   делёжка   жадность   космос   
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28k
АнтонПолднев 8 часов назад
Чувака можно понять. У него хотят забрать источник дохода, который достался ему просто так.
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8k
Doctor_Lector 36 минут назад
Без русских Байконур тупо загнется. В их интересах отдать все, что осталось, но в обмен на аренду космодрома лет на 50. Руководитель космического агентства Казахстана Талгат Мусабаев (знаю лично) возомнил себя богом космоса (раньше, когда знакомились, этого не было, но корона, видимо жмет) объявлял, что Казахстан - охренеть космическая держава.. Вот только ракеты делаются и доставляются из РФ.. Когда Восточный заработает на 100% - не известно, но без Байконура со всеми перспективными проектами пока там делать нечего. Могли бы пойти на встречу, отдать корабли (ну или то, что уцелело, там вся электроника вырвана уже давно), ну и деньгу бы получили. Хотя с нынешними нац настроениями, как мне кажется, это маловероятно.
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34k
Гёз Уленшпигель 4 часа назад
Муса-коЗмУнауФт. О, б.л.я, это феерично! Обезьяна 2-й день как с дерева слезла а уже на ты с космосом!
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13k
Владислав Грецов 4 часа назад
все про____ли... все что можно....
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49
Шурман Владислав Грецов 3 часа назад
А мы сами виноваты , когда нужно было на защиту вставать половина хотела кока колу . Я тот год не забуду , да и про школьную форму когда всех собрали и сказали теперь в школу можете ходить в чем хотите . Помню как развалы пошли в Казахстане , в 99 году Казахи развалили уже практически все что могли , начиная от налаженного пром строя кончая всеми управлениями и технику на лом продали .
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733
Алексей Попов 4 часа назад
Рогозин опять гонит? Ему кто-то подсказал что батуты неперспективное направление в освоении космоса? Или под эту тему можно еще ндцать лярдов "освоить" :-)
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47k
Albert GER 4 часа назад
ничего не понимаю - эти Мусы срали на весь интернет, шо "рашка фсё" и даже старое сохранить не может.
тысячи видосов в сети и тут на фишках было. обсуждали не раз.
теперь они решили поставить в музей, чтоб сохранить. оказывается это и не есть собственность "рашки" а есть их собственное...
ну... за космос кули...
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49
Шурман Albert GER 3 часа назад
Привет немцам :)
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2k
Vic Twin 4 часа назад
Его можно потихоньку заминировать на неизвлекаемость. Времени вагон. Вопрос рассосется сам собой.
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7k
Garpia121 5 часов назад
Живенько они подсуетились. С какого боку он может этому дурену принадлежать, он вокруг него с метлой ходил? Тут и разбираться нечего, кто построил, тот и хозяин.
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10k
K7OO 5 часов назад
Нормальная такая схема. Дождался, пока кто-нибудь припаркует тачку во дворе твоего дома, и пока он где-то шарится, спокойно вносишь ее в свой акционерный капитал. Вуаля - ты новый владелец. У нас-то такая хрень вряд ли прокатит, а вот в Казахстане походу запросто.))
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4k
livaneth 6 часов назад
"Буран" был раздавлен в рухнувшем ангаре еще в 2002 году.
У летавшего "бурана" был систершип, который готовили к полету и почти успели подготовить. Вот он. Ну и есть несколько технологических макетов, которые строились не для космоса а для отработки чего-то там.
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2k
A 6 часов назад
Не отдадут? Ха! Мы полуостров забрали обратно, а тут всего то космический корабль))))
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91k
Дед Степан 6 часов назад
Нынче конституцию меняли на счет судов, как там звучало?
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1k
sedoisever 7 часов назад
"о возвращениИ", блин...
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16k
Maks Es 7 часов назад
Святые девяностые по-прежнему хватают живущих сегодня за пятки...
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28k
Растрелли В.В. 7 часов назад
Что-то казахи в последнее время очень борзо на всё реагируют. Пора и у них референдумов парочку провести.
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28k
Антон 7 часов назад
В России до сих пор ошибочно думают, что страны СНГ им подчиняются.
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8k
Prospector 7 часов назад
Чабан космонавт мля...
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56k
Парагвайский шпион 8 часов назад
Вспомнила бабка, как целкой была. Стройте что-то новое. Нахрена сдался ржавый Буран?
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347
konstantinkaz2016 8 часов назад
Зачем казаху Буран?
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65k
Максим 8 часов назад
Одного не понимаю, как у этого сраного Мусы в собственности оказался Буран? И почему на этого выродка до сих пор не состряпали дело. неужели сложно?
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4k
VL 8 часов назад
всё что можно проепали. и что нельзя....
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