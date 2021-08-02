Настоящее чудо: в августе Землю накроет метеорным дождем

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Кажется, погода этого лета показала все, что на она способна, и пора бы получить некоторый бонус за ливни, сели, невыносимую жару и прочие катаклизмы. В августе нас ожидает приятный сюрприз: "звездопад Персеиды". При хорошей погоде счастливчики смогут увидеть до 110 метеоров за час!
Это необычное явление образуется при прохождении Земли через пылевой шлейф кометы 109/Свифта-Туттля. Поток ежегодно появляется в августе со стороны созвездия Персея. Микроскопические частицы размером с песчинку сгорают в атмосфере - в результате в небе можно увидеть настоящий "звездный" дождь.
Как правило, это явление можно заметить с 17 июля по 24 августа, а самый его пик приходится в ночь с 12 на 13 августа. В это время число метеоров может достигать 60-110 в час. Незабываемое зрелище! Свечение некоторых болидов будет длиться по нескольку секунд. Яркие белые полосы, расчерчивающие небо августовской ночью - эта картина метеорного дождя наверняка сможет стать самым запоминающимся звездопадом года.
Лучшие условия для наблюдения явления, конечно, на природе, подальше от огней города. После полуночи поток метеоров, как правило, становится более интенсивным и достигает своего пика к 04:30 утра. Но единичные падающие метеоры можно увидеть и до 11 ночи (при условии хорошей погоды, конечно). Романтичные натуры, видя падающую звезду, загадывают желание. Можно не отказывать себе в удовольствии и вспомнить самые заветные мечты. А вдруг исполнятся?
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