Настоящее чудо: в августе Землю накроет метеорным дождем

Лучшие условия для наблюдения явления, конечно, на природе, подальше от огней города. После полуночи поток метеоров, как правило, становится более интенсивным и достигает своего пика к 04:30 утра. Но единичные падающие метеоры можно увидеть и до 11 ночи (при условии хорошей погоды, конечно). Романтичные натуры, видя падающую звезду, загадывают желание. Можно не отказывать себе в удовольствии и вспомнить самые заветные мечты. А вдруг исполнятся?