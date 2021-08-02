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Настоящее чудо: в августе Землю накроет метеорным дождем

Настоящее чудо: в августе Землю накроет метеорным дождем (3 фото)

Автор:
02 августа 2021 15:09
Сообщество : Космос
Метки: астрономия   звездопад Персеиды   космос   метеоры   небо   
1011
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Кажется, погода этого лета показала все, что на она способна, и пора бы получить некоторый бонус за ливни, сели, невыносимую жару и прочие катаклизмы. В августе нас ожидает приятный сюрприз: "звездопад Персеиды". При хорошей погоде счастливчики смогут увидеть до 110 метеоров за час!

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Метки: астрономия   звездопад Персеиды   космос   метеоры   небо   
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2  комментария
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28k
Кот Баюн 48 минут назад
Что за брнд, какие нах микроскопические частички ращмером с песчинку??? Такие песчинки вообще ни как не засветятся, то что мы видим- это на много более крупные обьекты.
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14
Валентина 4 минуты назад
Заголовок заставляет вспомнить "День триффидов"
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