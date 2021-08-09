НАСА отправит миссию к астероиду, который полон драгоценных металлов

"Низкая тепловая инерция обычно связана со слоями пыли, в то время как высокая тепловая инерция может указывать на наличие камней на поверхности, - говорит Саверио Камбиони из Калифорнийского технологического института. - Однако отличить один тип ландшафта от другого сложно".



Просмотр каждого местоположения на поверхности в несколько раз в течение дня помогает обеспечить более высокий уровень детализации и более точную интерпретацию данных. Это обеспечит более надежное прогнозирование ландшафта до прибытия аппарата НАСА на астероид и позволит миссии собрать более надежные данные.



Де Клер и Камбиони вместе со своим соавтором Майклом Шепардом из Блумсбургского университета в Пенсильвании воспользовались преимуществами Атакамским комплексом радиотелескопов ALMA (расположен в Чили) для получения таких данных.



Группа из 66 радиотелескопов позволила ученым нанести на карту тепловое излучение всей поверхности Психеи 16 с разрешением 18 миль (30 километров). В наборе данных каждый пиксель имеет размер 18 миль x 18 миль, и при объединении создается изображение астероида, состоящее примерно из 50 пикселей. Это обеспечивает значительно лучшее разрешение и данные, чем обычные однопиксельные изображения.



Это стало возможным благодаря тому, что радиотелескопы ALMA наблюдали астероид на миллиметровых волнах, которые длиннее инфракрасных волн, использованных в предыдущих наблюдениях. Использование более длинных волн позволило объединить данные, собранные с 66 телескопов и получить более высокое разрешение.



Исследование подтвердило, что тепловая инерция Психеи высока по сравнению с таковой у типичного астероида, что указывает на его необычно плотную или проводящую поверхность. Когда ученые проанализировали данные, они также обнаружили, что тепловое излучение Психеи составляет 60 процентов от того, что можно было бы ожидать от типичной поверхности с тепловой инерцией.



Поскольку поверхностное излучение зависит от присутствия металла на поверхности, это исследование показывает, что поверхность Психеи состоит из металла не менее чем на 30 процентов.