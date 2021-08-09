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НАСА отправит миссию к астероиду, который полон драгоценных металлов

НАСА отправит миссию к астероиду, который полон драгоценных металлов (6 фото + 1 гиф)

Автор:
09 августа 2021 15:47
Сообщество : Наука
Метки: NASA   ynews   ОСВОЕНИЕ КОСМОСА   астероид   астероиды   изучение космоса   исследование   космос   
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Ученые из Калифорнийского технологического института составили температурную карту астероида Психея 16 с помощью радиотелескопа и подтвердили предположение о том, что этот далекий астероид может оказаться кладезем драгоценных металлов, стоимость которых достигает 10 000 квадриллионов долларов. НАСА собирается отправить миссию для изучения Психеи 16 в августе 2022 года.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: NASA   ynews   ОСВОЕНИЕ КОСМОСА   астероид   астероиды   изучение космоса   исследование   космос   
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8  комментариев
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26k
Лабуда Час назад
Как же такой клад с золотом анунаки прозевали?
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3k
kappaneed 39 минут назад
Вангую, исследования покажут, что астероид, огромный кусок драгметалла, каким-то образом изменят направление полета астероида в сторону земли, этот огромный кусок драгметалла раз.е.бет к куям землю))
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44k
doker 55 минут назад
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5k
Станислав 57 минут назад
Это по сегодняшнему курсу, а когда приберут всю эту массу (если приберут, конечно) металл-то обесценится.
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