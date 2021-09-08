В Башкирии мужчина содержимым пакета убил напавшую на него собаку

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Неожиданная концовка в (казалось бы) обычной ситуации.
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Метки: Печальный конец нападение собака
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Что там еще шавколюбы пишут?
Моего соседа аак-то сильно покусал бездомный пёс, теперь он без железного прута за пазухой, на улицу не выходит.
Так что в этом случае осуждения мужика никакого. А что было в пакете? Да кочан капусты!
Вопрос в другом: что это за пакет???
Дама в озвучке е.банутая напрочь - "мужчина даёт несимметричный отпор". Не, бля, пусть жует ногу дальше, и ещё вторую предложить.
Для симметрии надо было пакетом с другой стороны уе.бать, и не шавке, а хозяйке.
Вообще такие мелкие твари - самые говнистые.