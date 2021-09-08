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В Башкирии мужчина содержимым пакета убил напавшую на него собаку

В Башкирии мужчина содержимым пакета убил напавшую на него собаку (1 видео)

Автор:
08 сентября 2021 16:18
Метки: Печальный конец   нападение   собака   
709
1

Неожиданная концовка в (казалось бы) обычной ситуации.

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Метки: Печальный конец   нападение   собака   
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3k
Горожанин 2 часа назад
Собаку жалко. А что здесь сделать? Самооборона. Собачатница - чистая дура. Вообще, частое явление - хозяин и собака у него без поводка и без намордника. А если с поводком, то все равно собака без намордника. Причем, именно абсолютное большинство любителей собак таковы. Разве это не прямое статистическое доказательство того, что в основной массе любители собак - это люди безответственные, как минимум.
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2k
maloy 6 минут назад
Вина хозяина и точка. Я не должен ходить и кого то бояться. И ходить на уколы от бешенства абсолютно нет желания. А слова, что кто то там не кусается, пусть засунут себе куда пожелают.
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5k
Ya 14 минут назад
Маленькая недоработка. Собака сдохла и отлично, а вот долбанутая хозяйка жива и еще долго будет вонять. Ну эта ситуация была уже обсосана со всех сторон, так что уже не интересно. А вот что заинтересовало в этом ролике другое. Это каким надо быть идиотом(я про того кто снял и выставил ролик) что бы заблюрить собаку. Раздражает когда заблюривают убийцу который зарезал пятерых, но заблюрить собаку это высшая форма идиотизма. Диагноз такому говноблоХЕРу один-воспаление головного мозга.
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59k
Опиум для народа 46 минут назад
Проклятый догхантер! А если бы во время замаха рядом проходили и пострадали дети и невиновные животные? Она только играла! Она вообще не кусается! Он как то спровоцировал собаку!

Что там еще шавколюбы пишут?
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51k
parallax Час назад
У меня есть подозрение, что дядька уже кусаный, поэтому такая жёсткая реакция.
Моего соседа аак-то сильно покусал бездомный пёс, теперь он без железного прута за пазухой, на улицу не выходит.
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10k
Василенко Татьяна Час назад
Это видео уже обсуждалось несколько дней назад. Повторюсь - прежде всего виновата хозяйка собаки, у которой не хватило ума взять свою любимицу на поводок. Она не на собачьей площадке, это раз. Два - мужчина просто шел рядом, ничем не вызывая агрессию, то, что собака на него кинулась, это головная боль той же хозяйки. У него - нормальная человеческая реакция на нападение животного. Пусть и маленького. Мы же не осуждаем тех, кто хлопает пролетающего комара? Ну и последнее. В основном мелкие собаки, несмотря на возраст, очень злобные и агрессивные. Сожрать не сожрут, но напугать могут. И раздражение, кстати. Наши друзья в свое время купили тоя...У нас была алабайка, мы к собакам со всей душой. Вроде бы... Но эта мелкая злобная сволочь орала и кидалась на нас с такой злобой, что хозяева закрывали ее в другой комнате. В результате мы просто перестали ходить к ним в гости. До сих пор в глазах стоит этот какой-то дьявольский оскал безумной собакосодержащей твари.
Так что в этом случае осуждения мужика никакого. А что было в пакете? Да кочан капусты!
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16k
Serg2001 Час назад
Я человек мирный. Нервы у меня крепкие. Собак люблю. Но когда из лифта на меня неожиданно вылетает какая-нибудь блоха типа той-терьера и с истеричным лаем бросается мне под ноги, мне хочется от всей души пробить ею пенальти об стену. И, поверьте, судьба собаки в тот момент меня меньше всего интересует. Это все рефлекторно. Потом то я понимаю, что никакого вреда она мне причинить не может. Да и не кусает она. Просто глушит свои комплексы маленькой собачки и старается казаться грозной, напугать всех. Но мои рефлексы требуют немедленно ликвидировать угрозу и уже потом разбираться в деталях. Так природой заложено. У кого по другому, тех давно пещерные медведи сожрали... ) Поэтому при всей своею любви к собакам конкретно вот этих декоративных пустобрехов просто не перевариваю, как и их недалёких хозяев. "Она не укусит!". Да мне пофиг. Я не укуса боюсь, а неожиданной непонятной херни которая мне под ноги кидается... )
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28k
Fat Lynx Час назад
Сколько он ее может убивать? Да баба дура что ли? Не может до сих пор понять, что собака д.быть в наморднике?
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28k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Шо.. опять?
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81k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Мужик поди поллитру разбил. Вдребезги...
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11k
ЕвгенийДончак 2 часа назад
Так-то всё нормально: собака дёрнулась - собака получила своё.

Вопрос в другом: что это за пакет???

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9k
Lev Asriev 2 часа назад
Прежде чем выносить оценку, пересмотрите видео еще раз. Собака подбежала к мужику, не вцепилась, не укусила, и он сразу же оттолкнул ее красным пакетом. В действиях мужика нет ни страха не испуга ни паники. В принципе, агрессия пса пресечена. После этого, он, явно осознавая тяжесть пакета в правой руке,и, очевидно, понимая последствия удара, бьет пса изо всех сил. Вы действительно считаете, что он все правильно сделал? Серьезно?
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336
Мурчелло Lev Asriev Полчаса назад
Если у человека слабое сердце,то может кондрашка хватИть.
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31k
Mamin Sibiriak 2 часа назад
Пестец, "жуткий случай" в Башкирии. Не ДТП с десятком трупов, не пожар, не маньяк. Сдохла шавка. Да она уже неделю как сдохла.

Дама в озвучке е.банутая напрочь - "мужчина даёт несимметричный отпор". Не, бля, пусть жует ногу дальше, и ещё вторую предложить.

Для симметрии надо было пакетом с другой стороны уе.бать, и не шавке, а хозяйке.

Вообще такие мелкие твари - самые говнистые.
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5k
Ruk 2 часа назад
всё правильно сделал. ( у меня две собаки, если что, чужих боюсь)
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38k
dima423 2 часа назад
Ну тут вопрос в том напала ли она на него, или просто подбежала типа поиграть поласкаться, судя по видео вроде не нападала... собачонка то мелкая, угрозы в любом случае не представляла)
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10k
Kucher 2 часа назад
Правильно сделал.
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58k
Нанук Паналык 2 часа назад
Шавка от злобы сдохла...
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2k
satra 2 часа назад
Собачку конечно жалко, но мужчина в своем праве. В конце концов он ее не лопатой по хребту. Что в руках было, тем и "отодвинул".

Ссылка coub.com
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8k
Maddy8 2 часа назад
уже жеж выкладывали.
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