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Осиротевший кабанчик, который стал любимым питомцем и другом четырех собак

Осиротевший кабанчик, который стал любимым питомцем и другом четырех собак (18 фото)

Автор:
21 августа 2021 08:44
Сообщество : Животные
Метки: в мире   добро   животные   забота   кабан   собака   фото   
708
18

Подросший кабанчик прекрасно ладит с собаками своей хозяйки и, кажется, отлично вписался в семью. Ежу (Yezhu) около года, и, возможно, это самый счастливый кабан на свете.

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Метки: в мире   добро   животные   забота   кабан   собака   фото   
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27k
Slonyash 38 минут назад
Повезло свинёнку
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6k
Trenzel2003 Минуту назад
Ежу.
Видать тоже фанаты "Ведьмака".
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12k
* 11 минут назад
Милота!!!:-) Вот это пост для сайта хорошего настроения!!
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