Осиротевший кабанчик, который стал любимым питомцем и другом четырех собак

Подросший кабанчик прекрасно ладит с собаками своей хозяйки и, кажется, отлично вписался в семью. Ежу (Yezhu) около года, и, возможно, это самый счастливый кабан на свете.
Иногда любимыми питомцами становятся не собаки и кошки, а самые настоящие дикие животные. Эти животные, которым на первый взгляд место в дикой природе, становятся ласковыми и верными питомцами, понимающими и любящими своих хозяев. Ежу подбросили в сад дома влогера Доры Нгай в прошлом сентябре прямо в коробке, практически новорожденного. Девушка понимала, что выходить его невероятно сложно, но все же решилась на этот отважный шаг, и теперь у нее живут 4 собаки и 1 кабанчик.
Ежу был совсем крохотным, когда оказался на лужайке сада Доры
Девушка сама из Китая, но уже давно живет со своим бойфрендом в доме на Шри-Ланке
Кабаненку, найденному в саду, было около недели: практически нулевые шансы выжить
Дело в том, что эти животные почти не выживают без матери
Поэтому Дора и ее парень стали для Ежу родителями: первый месяц они кормили его каждый час
Теплый бок мамы Ежу заменила бутылка с подогретой водой
И вот спустя несколько недель Ежу был готов познакомиться с другими питомцами Доры
Пара очень переживала, как 4 собаки примут кабаненка
Дольше всех сопротивлялся Биубиу, палевый лабрадор
Но именно с ним у Ежу теперь самые теплые отношения
Они стали вместе спать, есть, играть
Так что не зря Ежу искал подход к Биубиу: это настоящая дружба
Во дворе дома для Ежу построили маленький бассейн, чтобы он мог больше времени проводить у воды
Впрочем, иногда пара запускает кабанчика и в свой бассейн
Есть у него и собственный маленький домик во дворе
И самые лучшие четвероногие друзья, которых только можно придумать для подросшего поросенка
Ну согласитесь, это самый счастливый кабанчик, которого только можно представить
Источник:
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Видать тоже фанаты "Ведьмака".