Осиротевший кабанчик, который стал любимым питомцем и другом четырех собак

Иногда любимыми питомцами становятся не собаки и кошки, а самые настоящие дикие животные. Эти животные, которым на первый взгляд место в дикой природе, становятся ласковыми и верными питомцами, понимающими и любящими своих хозяев. Ежу подбросили в сад дома влогера Доры Нгай в прошлом сентябре прямо в коробке, практически новорожденного. Девушка понимала, что выходить его невероятно сложно, но все же решилась на этот отважный шаг, и теперь у нее живут 4 собаки и 1 кабанчик.





Ежу был совсем крохотным, когда оказался на лужайке сада Доры





Девушка сама из Китая, но уже давно живет со своим бойфрендом в доме на Шри-Ланке





Кабаненку, найденному в саду, было около недели: практически нулевые шансы выжить





Дело в том, что эти животные почти не выживают без матери





Поэтому Дора и ее парень стали для Ежу родителями: первый месяц они кормили его каждый час





Теплый бок мамы Ежу заменила бутылка с подогретой водой





И вот спустя несколько недель Ежу был готов познакомиться с другими питомцами Доры





Пара очень переживала, как 4 собаки примут кабаненка





Дольше всех сопротивлялся Биубиу, палевый лабрадор





Но именно с ним у Ежу теперь самые теплые отношения





Они стали вместе спать, есть, играть





Так что не зря Ежу искал подход к Биубиу: это настоящая дружба





Во дворе дома для Ежу построили маленький бассейн, чтобы он мог больше времени проводить у воды





Впрочем, иногда пара запускает кабанчика и в свой бассейн





Есть у него и собственный маленький домик во дворе





И самые лучшие четвероногие друзья, которых только можно придумать для подросшего поросенка





Ну согласитесь, это самый счастливый кабанчик, которого только можно представить