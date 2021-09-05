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В Башкирии. Убил мопса пакетом с одного удара

В Башкирии. Убил мопса пакетом с одного удара (2 фото + 1 видео)

Автор:
05 сентября 2021 20:26
Метки: город   закон   порядок   
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И кто виноват? Прохожий. Хозяйка. Собака.
Мнения комментаторов события разделились кардинально

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Метки: город   закон   порядок   
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44  комментария
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8k
Клёст Час назад
Намордники оберегают от проблем хозяев собак, людей на улице, и самих питомцев.
Только большинству собачников это неизвестно - запретное для них знание
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6k
Георгий Новиков 15 минут назад
Некоторые собачники люди неадекватные. В доме жила собака, которая бросалась на людей,которые оказывались неожиданно перед ней при открытии дверей лифта. В том числе на детей и стариков.На требование к хозяевам решить проблему, они ответили, что никакой проблемы нет,просто все ДОЛЖНЫ ПОСТОЯННО ПОМНИТЬ об этом и при открывании дверей отходить подальше.То есть для них было совершенно нормальным,потребовать у сотни людей признать, что теперь они живут в мире по законам,которые определяет их шавка.
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893
GoInDown 21 минуту назад
Может пёселю просто надоел этот бренный мир и это его обдуманное решение))
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113
Andrey Полчаса назад
Намордник очень сильно бы упростил ситуацию ! Но на нет и суда нет !
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5k
Борис Карабанов Полчаса назад
Вы посмотрите, как идёт эта собачья пара - они хозяева улицы, а вы все, лохи бессобачные, посторонитесь! Итог печальный. Мужику ещё и жестокое обращение припаяют.
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1k
Максим Алтадуков Полчаса назад
я собачник. Прохожий абсолютно прав. Я бы ногой пнул. Если не можете сдержать свою собаку, готовьте деньги на её лечение.
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4k
tamin Полчаса назад
Парадокс. Чем крупнее собака, тем лучше её воспитывают. Это я к тому, что эти мелкие как раз более вероятно тебя укусит, чем здоровкнная овчарка.
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17k
babuby Полчаса назад
Вот была-бы хозяйка поумнее, глядишь пёсель ещё пожил-бы. И о чём только думают.
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121k
Игорь 38 минут назад
Если вас покусала собака, то есть риск попасть на курс уколов, от бешенства. Вы знаете, я бы курс уколов от бешенства, причем с оплатой их, прописывал бы хозяевам псов, которые покусали других людей. Ибо нефиг.
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7k
Dima 44 минуты назад
Я люблю животных, но я часто пинал ногами таких собак, которые пытались меня укусить, это банальная самооборона и реакция человека на агрессию и опасность со стороны животного. Да воплей со стороны хозяев всегда было много, но моя ли это вина, что их животные пострадало? А если бы на моём месте был бы ребёнок, у моего знакомого сын стал заикой, после того как на него пыталась наброситься агрессивная собака. И очень сильно бесит фраза хозяина, когда собака с лаем и агрессивным настроем подлетает к тебе - да он не касается!
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4k
VL 49 минут назад
там в комментах шавколюбка юнусова мощно воздух портит
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324
Мурчелло VL 21 минуту назад
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1k
AGold 49 минут назад
где поводок и намордник?
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125k
Аааа 50 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
Natural Selection 51 минуту назад
и так должно быть с каждой псиной без намордника, а еще хозяину следует по репе пакетом отвешивать, чтоб впредь знал.
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5k
Ya 57 минут назад
"..женщина вывела погулять престарелого мопса..", какая мне нахер разница престарелый или нет, если укусил. Отлично что убил, но не мешало бы дать по е.алу и хозяйке дать. Вывела бы в наморднике и на поводке и проблем бы не было.
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28k
Fat Lynx 58 минут назад
Теоретически у мопса нет ни одного шанса попасть в собачью Вальхаллу... но это теоретически.
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5k
maclay Час назад
Надеюсь он там в пакете ничего не разбил ?
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3k
Дмитрий Час назад
Первый и простой вопрос который сразу ставит все точки над "I": где намордник? Ответ очевиден и дальше просто обсуждать не чего.
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6k
Дарья Час назад
Так и должно быть. Только так будут надевать намордники на своих "ну што вы, собачка только поиграть хотела жэ"
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44k
zloykoyot Час назад
А может быть это просто глубокий нокаут. В любом случае хозяйке надо было быть порасторопнее со своей шавкой.
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9k
Шурум-бурум Час назад
если бы это был, например, стаффорд, то мудак с пакетом бы обосрался и кричал, как сучка... а потом обосранный побежал бы писать заяву в полицию! покусанные большими собаками мудаки всегда так делают)
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113
Andrey Шурум-бурум Полчаса назад
Сударь,не судите людей по себе. Возможно другие поступили бы не так как вы, а иначе !
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