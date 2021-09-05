В Башкирии. Убил мопса пакетом с одного удара

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И кто виноват? Прохожий. Хозяйка. Собака.
Мнения комментаторов события разделились кардинально
Мнения комментаторов события разделились кардинально
В Нефтекамске женщина вывела погулять престарелого мопса. Тот бросился на вышедшего внезапно из-за угла прохожего и цапнул его за штанину. Прохожий отмахнулся пакетом и зашиб собаку.
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Только большинству собачников это неизвестно - запретное для них знание
Или я чё-то не знаю?
расстреляли нахрен, не задумываясь
хозяин тоже чем-то там замахнулся - пуля попала в колено, очень удачно
действия признаны правомерными, собаки были признаны ОРУЖИЕМ
Парень, да ты прям чемпион среди идиотов...