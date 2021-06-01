Не поддающийся рациональному объяснению глубинный страх перед этими животными – не такая уж редкость. По предварительным оценкам от него страдает порядка 2-3% населения планеты. Обычно это молодые люди, не достигшие 30-летия. Отдельными подвидами фобии выступают боязнь быть укушенным и подхватить бешенство.

Кинофобия может быть истинной и мнимой. Мнимой могут прикрываться те, кто просто в принципе не любит животных. Сюда же относятся и так называемые догхантеры, которые пытаются таким способом завуалировать свои садистские наклонности.

Истинная кинофобия выражается как раз не агрессией по отношению к псам, а попыткой всячески избежать любого контакта с ними. Считается, что на подсознательном уровне такие люди избегают собак, поскольку те являются потомками волков. А дикая кровь может дать о себе знать в любой момент. К тому же есть множество примеров нападения животных, в том числе на детей, которые заканчивались сильным испугом, травмой и даже смертью.