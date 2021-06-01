Многие люди боятся собак. И не только опасных питбулей или грозных овчарок. Панический ужас вызывают даже мирные таксы, болонки и представители других пород весом не больше килограмма и размером с рукавичку. Что вызывает страх и неприятие этих животных?
Для основной массы граждан собака – это друг и член семьи. Но есть и те, что не против каких-то других животных, тогда как собак обходят на улице седьмой дорогой, даже если пес в сопровождении хозяина, в наморднике и на поводке.
Не поддающийся рациональному объяснению глубинный страх перед этими животными – не такая уж редкость. По предварительным оценкам от него страдает порядка 2-3% населения планеты. Обычно это молодые люди, не достигшие 30-летия. Отдельными подвидами фобии выступают боязнь быть укушенным и подхватить бешенство.
Кинофобия может быть истинной и мнимой. Мнимой могут прикрываться те, кто просто в принципе не любит животных. Сюда же относятся и так называемые догхантеры, которые пытаются таким способом завуалировать свои садистские наклонности.
Истинная кинофобия выражается как раз не агрессией по отношению к псам, а попыткой всячески избежать любого контакта с ними. Считается, что на подсознательном уровне такие люди избегают собак, поскольку те являются потомками волков. А дикая кровь может дать о себе знать в любой момент. К тому же есть множество примеров нападения животных, в том числе на детей, которые заканчивались сильным испугом, травмой и даже смертью.
О недуге можно говорить, если ощущение тревоги, паники и страха всегда возникает при виде собак. Человек всячески избегает этих животных и любой атрибутики, связанной с ними. При этом какие-то других нарушений психики у него нет.
Безосновательная тревога начинается даже без присутствия пугающего объекта. Страх может ощущаться при виде фотографии, ошейника или звуках лая. По ночам могут мучить кошмары, в которых собаки окружают, нападают или совершают какие-то другие пугающие действия. Паника может иметь и физиологические проявления в виде дрожи, учащенного сердцебиения, тошноты, слабости, потливости, сухости во рту, ощущения нехватки воздуха, головокружения. Состояние может усугубляться даже паническими атаками.
Как и в случае с некоторыми другими фобиями, боязнь собак в особенно тяжелых случаях лечится медикаментозно. При этом полностью избавиться от страха получается не всегда: он только притупляется, но полностью не уходит. Но это уже хорошо, поскольку эта фобия, как и любая другая, вносит в жизнь множество сложностей и ограничений.
Результаты дает и работа с психотерапевтом. Если нет желания или возможности отрабатывать проблему со специалистом, можно попытаться справиться со страхом и ускорить выздоровление следующими доступными способами:
1. Смена рациона. Обычное меню хорошо разнообразить углеводными продуктами, способствующими выработке триптофана, без которого невозможна выработка серотонина – гормона удовольствия.
2. Снижение нагрузок и регулярные физические упражнения.
3. Поиск хобби
4. Медитация.
Некоторые медики рекомендуют для избавления от страха использовать принцип «от противного» и завести домашнего питомца. В ряде случаев такой способ может быть эффективным, и песик действительно сможет завоевать любовь хозяина и поможет ему избавиться от страхов. Но возможна и обратная ситуация – ухудшение состояния. Поэтому самостоятельно, без предварительной консультации со специалистом, такие шаги предпринимать не стоит. Особенно если речь идет о ребенке.
А у вас когда-нибудь были проблемы с собаками?
Источник:
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На фото не она, у нас был зверь слегка набравший в весе)
Самое дурацкое что можно посоветовать людям с кинофобией это "да чё ты боишься, она ж маленькая/не кусается/дрессированая". Собаководы, призываю вас понимать людей которые боятся ваших питомцев. Видите что человеку страшно - возьмите на поводок, отойдите, придержите собаку. Если маленькая - возьмите на руки. Вам это ничего не стоит, а человек с кинофобией хоть спать спокойно следующие пару дней будет.