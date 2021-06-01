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Где кроются истоки кинофобии?

Где кроются истоки кинофобии? (4 фото)

Автор:
01 июня 2021 10:36
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: бешенство   кинофобия   нападение   паника   почемучка   собака   страх   укус   
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Многие люди боятся собак. И не только опасных питбулей или грозных овчарок. Панический ужас вызывают даже мирные таксы, болонки и представители других пород весом не больше килограмма и размером с рукавичку. Что вызывает страх и неприятие этих животных?

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Метки: бешенство   кинофобия   нападение   паника   почемучка   собака   страх   укус   
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11k
Artem 3 часа назад
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14k
Hairy. Полчаса назад
Я вот пёселей очень люблю, но только дружелюбных, а вот злобные, вредные и тупые прямо как-то фу. Вот вчера к жене подруга в гости заходила, с мелкой псинкой породы... Пражский крысарик)) Я позже домой пришел, так только я на порог, эта сволочь накинулась на меня с диким лаем, бл.ять, на хозяина дома!! Как будто это я в гости куда зашел, эта животина реально меньше кошки, но быть укушенным вероятность была высока, хотя раньше мы уже общались с этой зверюгой и я регулярно кормил с руки её. Страшный, злобный зверь, я держался целый вечер, и не обращал внимания на него(неё), но потом не устоял под собачьим гипнозом и снова стал подкармливать её вкусняшками..
На фото не она, у нас был зверь слегка набравший в весе)
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40k
Raush 51 минуту назад
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1k
Moon24 2 часа назад
Кинофобия, как правило, проявляется в рамках другого психического расстройства: может встречаться при шизофрении (в этом случае часто сочетается с сенестопатиями, алгиями, ипохондрическими построениями), депрессии и, наиболее часто, в структуре невротических расстройств (особенно интенсивна фобия во время панических атак), расстройств, связанных со стрессом и нарушением адаптации. Кинофобия может также формироваться на базе комплекса неполноценности у пациентов, хоть и не являющихся клиническими психопатами, но подсознательно ощущающих свою ущербность в сравнении с другими людьми из-за того, что они (реально или лишь в собственном восприятии) неспособны к проявлению моральных качеств, считающихся на бытовом уровне "свойственными собакам" - беззаветной верности и преданности, немотивированной меркантильно любви к конкретным людям либо отдельному человеку, отчаянной храбрости и безусловной готовности защищать "своих" невзирая на масштаб угрозы и прочие обстоятельства. Лица, страдающие кинофобией, в случае перехода расстройства в стадию параноидального бреда, могут представлять существенную опасность для окружающих. В этом состоянии они склонны к совершению преступлений.
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1k
DarkMan666 2 часа назад
Я один из тех счастливчиков что страдают этой гадостью. Сам по себе здоровенный 100+ килограммовый мужик, но если вижу даже чихуяхую начинаю боятся как девчонка. По опыту могу сказать что логика в данном случае (реальной кинофобии)не работает. Я прекрасно понимаю что шавка даже штанину не прокусит, более того, прекрасно понимаю что большинство собак боится меня сильно больше чем я их, но это понимание никак не влияет на внутренее состояние


Самое дурацкое что можно посоветовать людям с кинофобией это "да чё ты боишься, она ж маленькая/не кусается/дрессированая". Собаководы, призываю вас понимать людей которые боятся ваших питомцев. Видите что человеку страшно - возьмите на поводок, отойдите, придержите собаку. Если маленькая - возьмите на руки. Вам это ничего не стоит, а человек с кинофобией хоть спать спокойно следующие пару дней будет.
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4k
Алексей 3 часа назад
Люди боятся не собак, а бОльного кусь.
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3k
kappaneed 3 часа назад
У меня две таксы, дружелюбнейшие создания, живу я в многоэтажке, есть у нас одна жительница подьезда, с которой время от времени, пересекаюсь на лифтовой площадке, барышня практически теряет сознание, когда видит моих волкодавов, весело виляющих хвостами. Еще есть семья, мама с дочкой лет 8-ми, тоже как-то пересекся с ними на лифтовой площадке, мама с дочкой при виде моих такс начали так пищать, что от страха обосрался я и мои таксы, правда потом я малой объяснил, что собаки боятся подобной реакции больше, чет ты их, на самом деле, они чувствуют отношение к ним и ведут себя соответственно.. спустя пару месяцев я их снова встретил на лифтовой площадке, они вели на прогулку своего нового члена семьи, которого неделей раньше взяли из приюта, сейчас иногда выгуливаем собак вместе))
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15k
Maks Es 3 часа назад
Современное кино посмотришь - сраться начнёшь.
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9k
Kostick 3 часа назад
галатея, "весом не более килограмма"? да ты маку поела? миничихи и те, хоть килодвести будут. менее кило это уже в книгу рекордов гиннеса, и единичные особи. увидеть такое в реале, менее вероятно, нежели слона на поводке.
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11k
Erorist 3 часа назад
По-моему это не кинофобия, а здравый смысл. Это хищный зверь, что у него в голове неизвестно. А уж мелкие псины вообще самые зловредные часто - аж хрюкают так на тебя лают и на тебя мчатся угрожающе.
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