Ответы верующих, а не политиков: Кадыров и Запорожские козаки

На что глава Чечни заявил, что высказал своё мнение как мусульманин, а не как политик. Кадыров подчеркнул, что согласен с Песковым, но высказывал личное мнение в адрес властей Франции, как человек "безмерно любящий свою религию".

Высказывать своё отношение , по какому-либо поводу, с точки зрения верующих, а не служивых людей, является старой доброй российской традицией.

Один из старейших примеров тому, ответ, как православных, а не подданных Московского Царя, который дали Запорожские казаки в 1676 году Мухамеду 4, Султану Османской империи (в настоящее время эту территорию занимает Турция).