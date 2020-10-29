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Ответы верующих, а не политиков: Кадыров и Запорожские козаки

Ответы верующих, а не политиков: Кадыров и Запорожские козаки (2 фото + 3 видео)

Автор:
29 октября 2020 01:55
Сообщество : Политика
Метки: Макрон   Песков   заявление   кадыров   мусульманин   ответ   франция   чечня   
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Глава Чечни Рамзан Кадыров, который ранее обратился к президенту Франции Эмманюэлю Макрону с требованием "прекратить нападки на веру", заявил, что высказал своё мнение как мусульманин, а не как политик.

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Метки: Макрон   Песков   заявление   кадыров   мусульманин   ответ   франция   чечня   
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32  комментария
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Fishki_surfer 7 часов назад
Религиям, которые сжигают людей за колдовство или отрезают головы за карикатуры, не должно быть места на Земле.
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97
Обратная сторона Луны Полчаса назад
Я тебе голову отрежу как мусульманин, а не как политик.©

Пс. А запорожцы то тут при чем? Они как раз выбирали как политики, остаться под поляками, перекинуться к туркам или присягнуть русскому царю.
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999
MC 40 минут назад
Был бы совсем не против если бы Франция нанесла ядерный удар по чечне
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3k
Regerald MC 23 минуты назад
Все выжившие в Москву ломанутся...
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1k
newegg Час назад
каДырка он и в Африке каДырка
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7k
djinn newegg 23 минуты назад
только черный
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5k
sivanov1079 2 часа назад
Без гугла не помню, были ли запорожцы в 1676 году поддаными россиского царя
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97
Обратная сторона Луны sivanov1079 Полчаса назад
посольствами и письмами между русским правительством и Хмельницким царь Алексей Михайлович в июне 1653 г. объявил о своем согласии на переход запорожского войска в русское подданство. 1 (11) октября 1653 г. Земский собор принял решение о воссоединении Левобережной Украины с Россией
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916
Руслан Новак 2 часа назад
В Японии ислам запрещён законодательно, и отлично живут. Никто бошки за картинки не режет, никаких Кабдырок у них нет.
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1k
newegg Руслан Новак 58 минут назад
И кадырок нет, и аниме классное.
И кадырок нет, и аниме классное.
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vitenok 3 часа назад
Все самые страшные войны и геноциды начинали люди или не верующие, или толлерантные и веротерпимые.
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5k
vitenok 2 часа назад
И к слову, если убрать ЦРУ и подобные организации, от радикальных мусульман даже пятна не останется. Как будто и не существовало.
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5k
Stray vitenok 2 часа назад
Ну тогда конечно пускай продолжают отрезать головы и насиловать детей.
ты свою дочь подложишь под фанатичного муслима?
Ну а если кроме шуток, то прекращай сравнивать тёплое и мягкое. Причём на уровне детского сада: "а вот у васи..."
А то компьютер купил, интернет купил, а думать не купил
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5k
vitenok Stray Час назад
Ты свои влажные мечты мне не приписывай. Это скорее ты перед муслимом булки раздвинешь, потому что ты пустой внутри, тебе нечего защищать, кроме своего сытого , бесцельного образа жизни. Я, как православный, прекрасно вижу, как муслимов радикализуют, я прекрасно осознают, что такие общечеловеки , как ты - часть этой радикализации. Весь этот ваш хор против мусульманского радикализма так же прекрасно срежиссирован, и является подогревом этой радикализации. Для меня ты , ругающий Кадырова, Кадыров, ругающий тебя - это две стороны одной монеты.
Сейчас думаю - нахрен и с кем я спорю? Удалять жалко, так что мысль не закончил, но продолжать лень. Сорян, общечеловек.
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5k
Stray vitenok Час назад
И всё таки почему у таких как ты всё сводится к раздвижению перед кем-то булок.
Детская травма, или нереализованные мечты скрытых педерастов? Что ты такое?
И кстати насчёт влажной мечты: меня кадыров не ругал. А вот у тебя бабская манера домысливать. Что лишний раз подтверждает твою педерастию как психическое и умственное отклонение.
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6k
Акакий vitenok Полчаса назад
вы историю в школе учили? Хотя бы базово?
Хотя бы на полшишечки?
Ватикан вообще своим существованием сотрудничеством с гитлером и муссолини обязан)
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351
Утренний вечер 6 часов назад
Кто такие кОзаки?
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123
Timur Утренний вечер 5 часов назад
Запорожские кОзаки - донские кАзаки.
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222
Spirax 6 часов назад
Кадырова щёлкнули по носу. Указав что в политике он никто. Просто лает, а слоны идут.
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