Ответы верующих, а не политиков: Кадыров и Запорожские козаки

Глава Чечни Рамзан Кадыров, который ранее обратился к президенту Франции Эмманюэлю Макрону с требованием "прекратить нападки на веру", заявил, что высказал своё мнение как мусульманин, а не как политик.
Два дня назад глава Чечни Рамзан Кадыров призвал президента Франции Эмманюэля Макрона "прекратить нападки на веру"
"Издевательское отношение к религии, насмешки над ней – всё это они считают соблюдением свободы слова, но сами при этом покушаются на ценности других людей", – написал в телеграм-канале глава Чечни.
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не замедлил прокомментировать высказывания главы Чечни.
"Нашим законодательством предусмотрена главенствующая роль президента в определении внешней политики страны, – Процитировал Пескова новостной источник . – Главы субъектов не могут заниматься внешней политикой, тем более не формируют внешнюю политику, не принимают каких-либо решений".
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На что глава Чечни заявил, что высказал своё мнение как мусульманин, а не как политик. Кадыров подчеркнул, что согласен с Песковым, но высказывал личное мнение в адрес властей Франции, как человек "безмерно любящий свою религию".
Высказывать своё отношение , по какому-либо поводу, с точки зрения верующих, а не служивых людей, является старой доброй российской традицией.
Один из старейших примеров тому, ответ, как православных, а не подданных Московского Царя, который дали Запорожские казаки в 1676 году Мухамеду 4, Султану Османской империи (в настоящее время эту территорию занимает Турция).
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Список письма, стилизованный под написание почерком, употреблявшимся в семнадцатом веке на территории юга России .
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Пс. А запорожцы то тут при чем? Они как раз выбирали как политики, остаться под поляками, перекинуться к туркам или присягнуть русскому царю.
ты свою дочь подложишь под фанатичного муслима?
Ну а если кроме шуток, то прекращай сравнивать тёплое и мягкое. Причём на уровне детского сада: "а вот у васи..."
А то компьютер купил, интернет купил, а думать не купил
Сейчас думаю - нахрен и с кем я спорю? Удалять жалко, так что мысль не закончил, но продолжать лень. Сорян, общечеловек.
Детская травма, или нереализованные мечты скрытых педерастов? Что ты такое?
И кстати насчёт влажной мечты: меня кадыров не ругал. А вот у тебя бабская манера домысливать. Что лишний раз подтверждает твою педерастию как психическое и умственное отклонение.
Хотя бы на полшишечки?
Ватикан вообще своим существованием сотрудничеством с гитлером и муссолини обязан)