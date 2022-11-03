"Сегодня я выпустил полмиллиона долларов": в Севастопольском дельфинарии решили выбросить дрессированных дельфинов в море

Всего в море было выброшено четыре дельфина: две самки, одна из которых, предположительно, беременная, и два самца, уточняет KP.RU.

Дрессированные дельфины не выживут в дикой природе. Рано утром два дельфина приплыли на мелководье к людям. Ещё два неизвестно где находятся. Прибившихся дельфинов планируют выловить и отправить в другой дельфинарий.