"Сегодня я выпустил полмиллиона долларов": в Севастопольском дельфинарии решили выбросить дрессированных дельфинов в море

В Севастополе горожане, прогуливающиеся по городу, заметили, как несколько мужчин выбрасывают дельфинов в море. В автомобиле дельфины находились без воды, на мелководье чувствовали себя неважно. Кроме того, это дрессированные дельфины из местного дельфинария и не могут выжить в дикой природе. Владелец дельфинария заявил, что на содержания дельфинов у него не было денег.
Очевидцы сняли на видео, как мужчины выбрасывают дельфинов в море. Как оказалось, местный дельфинарий решил избавиться от своих артистов.
Директор дельфинария "Флиппер" Владимир Калниболотский заявил, что у него нет денег содержать дельфинов. По его словам, для содержания дельфинов до следующего сезона нужно было 20-30 миллионов рублей, которых у него не было. Вместо того чтобы продать животных, дрессировщик (с 40-летним стражем) решил просто выбросить их в море. Мужчина предположил, что его ждёт тюрьма, но говорит, "на зоне будет в уважухе".
Всего в море было выброшено четыре дельфина: две самки, одна из которых, предположительно, беременная, и два самца, уточняет KP.RU.
Дрессированные дельфины не выживут в дикой природе. Рано утром два дельфина приплыли на мелководье к людям. Ещё два неизвестно где находятся. Прибившихся дельфинов планируют выловить и отправить в другой дельфинарий.
Бывший научный руководитель Севастопольского дельфинария рассказал, что сейчас идут поиски двух пропавших дельфинов.
«Это невозможно. Они растворились в открытом море. Дрессировщик же не волшебник, он работает с дельфинами с помощью свистка и жестов. Каждому встречному дельфину тогда надо кланяться, делать жесты и свистеть в этот свисток. Я считаю, это невозможно. Они-то может быть его и узнают по свистку, например, но как он их узнает», — сказал он.
Поиски продолжаются. МВД Севастополя возбудило уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Калниболотский оказался прав, ждёт его тюрьма. К поискам подключены волонтёры и работники других дельфинариев.
Источник:
АНТИФИШКИ
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На свои деньги покупал , а помогать ему в такой благом деле государство не стало. Вот он и отчаялся в конец.
"Мужчина предположил, что его ждёт тюрьма, но говорит, "на зоне будет в уважухе"."
надеюсь, что его на зоне также каждый вечер будут отпускать в "море золотого дождя"...