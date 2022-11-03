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"Сегодня я выпустил полмиллиона долларов": в Севастопольском дельфинарии решили выбросить дрессированных дельфинов в море

"Сегодня я выпустил полмиллиона долларов": в Севастопольском дельфинарии решили выбросить дрессированных дельфинов в море

Автор:
03 ноября 2022 12:16
Сообщество : Животные
Метки: Севастополь   видео   дельфин   дельфинарий   животные   интересное   фото   
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В Севастополе горожане, прогуливающиеся по городу, заметили, как несколько мужчин выбрасывают дельфинов в море. В автомобиле дельфины находились без воды, на мелководье чувствовали себя неважно. Кроме того, это дрессированные дельфины из местного дельфинария и не могут выжить в дикой природе. Владелец дельфинария заявил, что на содержания дельфинов у него не было денег.

Очевидцы сняли на видео, как мужчины выбрасывают дельфинов в море. Как оказалось, местный дельфинарий решил избавиться от своих артистов.

Директор дельфинария "Флиппер" Владимир Калниболотский заявил, что у него нет денег содержать дельфинов. По его словам, для содержания дельфинов до следующего сезона нужно было 20-30 миллионов рублей, которых у него не было. Вместо того чтобы продать животных, дрессировщик (с 40-летним стражем) решил просто выбросить их в море. Мужчина предположил, что его ждёт тюрьма, но говорит, "на зоне будет в уважухе".

Всего в море было выброшено четыре дельфина: две самки, одна из которых, предположительно, беременная, и два самца, уточняет KP.RU.

Дрессированные дельфины не выживут в дикой природе. Рано утром два дельфина приплыли на мелководье к людям. Ещё два неизвестно где находятся. Прибившихся дельфинов планируют выловить и отправить в другой дельфинарий.

Бывший научный руководитель Севастопольского дельфинария рассказал, что сейчас идут поиски двух пропавших дельфинов.

«Это невозможно. Они растворились в открытом море. Дрессировщик же не волшебник, он работает с дельфинами с помощью свистка и жестов. Каждому встречному дельфину тогда надо кланяться, делать жесты и свистеть в этот свисток. Я считаю, это невозможно. Они-то может быть его и узнают по свистку, например, но как он их узнает», — сказал он.

Поиски продолжаются. МВД Севастополя возбудило уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Калниболотский оказался прав, ждёт его тюрьма. К поискам подключены волонтёры и работники других дельфинариев.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Севастополь   видео   дельфин   дельфинарий   животные   интересное   фото   
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14  комментариев
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22k
Добрый Алабай 3 часа назад
Давно пора запретить использовать животных для развлечения людей. Это относится и к циркам, и к передвижным зоопаркам. Фотографов тоже сажать за эксплуатацию животных.
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36k
turyst 2 минуты назад
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2k
Pravda Полчаса назад
Я думаю зат..х...ли его наши чиновники. Проверки, налоговые, сборы, поборы, карантины, санэпидем, пожарные и т.п.
На свои деньги покупал , а помогать ему в такой благом деле государство не стало. Вот он и отчаялся в конец.
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19
Alex Roland Полчаса назад
Выбросить его в тайгу голяком чтобы на сотни км вокруг никого .. пусть выживает в естественной среде ...
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129
Иван Смирнов Полчаса назад
Надеюсь, что с дельфинами будет все хорошо. Говорят, что мы в ответе за тех, кого приручили...
"Мужчина предположил, что его ждёт тюрьма, но говорит, "на зоне будет в уважухе"."
надеюсь, что его на зоне также каждый вечер будут отпускать в "море золотого дождя"...
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32k
russger 44 минуты назад
Точно в Севастополе? Не в проклятой гейропе?
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49k
dima423 2 часа назад
Дед походу с катушек слетел... они ж там помрут нахрен
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10k
*Сергей* 2 часа назад
Вообще надо запретить содержание диких зверей в неволе! Только всякие форс-мажоры типа щенки остались без матери или раненый медвежонок передан в зоопарк.
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19
Alex Roland Alex 20 минут назад
Они в неволе были рождены скорее всего ... .... я вот дрозда поломанного собаками подобрал желторотым еще - тоже не выпустил .. все уже ... хоть и не ручной ... максимум на плече иногда сидит .. в руки не дается но выпускать - верная смерть
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5k
Бу 3 часа назад
мудак он, а не дрессировщик
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3k
Бровеносец в потёмках 4 часа назад
Неужели некому было их продать, или просто отдать, если нет средств на содержание? Не хотел лишнего геморроя? В итоге получил ещё больший геморрой. Посадить - не посадят, скорее всего, но штраф влупят, это к бабке не ходи.
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6k
Станислав 4 часа назад
Предлагаю также выбросить этого е..лана где-нибудь в открытом море подальше от берега.
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