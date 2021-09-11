FISHKINET
Сообщество Юмор 12844 поста • 2709 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Люди, которые просто хотели продать зеркало, но их объявления собрали смешки и стали покруче стендапа

Люди, которые просто хотели продать зеркало, но их объявления собрали смешки и стали покруче стендапа (16 фото)

Автор:
11 сентября 2021 08:17
Сообщество : Юмор
Метки: зеркало   объявления   прикол   продажа зеркала   смешно   фото   
2057
16

Продавцами от бога не рождаются, ими становятся, следуя собственной стратегии. Перед вами мастера объявлений, которые не только зеркало, да все что угодно продать могут. Но при этом их все считают странными.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: зеркало   объявления   прикол   продажа зеркала   смешно   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
samsr Час назад
До 13 вставлял свои тупые комменты, а на последних сдулся
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
McAir Минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Личный город для американского миллиардера (4 фото) Личный город для американского миллиардера (4 фото) Прикольные мемы с котиком, которые зарядят позитивным настроем Прикольные мемы с котиком, которые зарядят позитивным настроем 17 объявлений, которые могли придумать только люди из России 17 объявлений, которые могли придумать только люди из России Смешные и неоднозначные объявления из России, от которых по телу побегут мурашки Смешные и неоднозначные объявления из России, от которых по телу побегут мурашки "Скинь нюдсы": как мужчины просят интимные фото "Скинь нюдсы": как мужчины просят интимные фото Комиксы про лиса, который точно описывает всё, что происходит с каждым из нас Комиксы про лиса, который точно описывает всё, что происходит с каждым из нас
LMV

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

519530



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Выборы, выборы..": порция традиционного предвыборного юмора из России
3
118
"Выборы, выборы..": порция традиционного предвыборного юмора из России
"А сколько вам было лет, когда вы узнали, что ...?": невероятные открытия, которые снизошли на пользователей соцсетей
11
290
"А сколько вам было лет, когда вы узнали, что ...?": невероятные открытия, которые...
Набирающие популярность в сообществах
Самодельный Subaru Forester с открытым багажником: он продается вместе с подходящим прицепом
0
5
Самодельный Subaru Forester с открытым багажником: он продается вместе с подходящим...
Этот ребус сломал мне мозг
0
8
Этот ребус сломал мне мозг
«Почему нет?» Волочкова призналась в интиме с богачами за деньги (2 фото)
«Почему нет?» Волочкова призналась в интиме с богачами за деньги (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Первая женщина в жизни каждого советского мужчины
2
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#животные#автомобили#СССР#люди#картинки#авто аварии#авария дня#забавно
#фото#интересно#подборка#кино#ynews#фотографии#интересное#комментарии#город#знаменитости
#факты#история#Россия#новости#дтп#автомир#аварии#прикольные#дети#шоу бизнес

На что жалуетесь?

Вернуться