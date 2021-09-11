Люди, которые просто хотели продать зеркало, но их объявления собрали смешки и стали покруче стендапа

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Продавцами от бога не рождаются, ими становятся, следуя собственной стратегии. Перед вами мастера объявлений, которые не только зеркало, да все что угодно продать могут. Но при этом их все считают странными.
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Метки: зеркало объявления прикол продажа зеркала смешно фото
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