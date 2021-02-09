17 убойных объявлений, которые могли придумать только наши люди

Порция бреда и юмора, который поднимет настроение. Никакой логики, только веселые объявления, написанные людьми из России.
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