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17 убойных объявлений, которые могли придумать только наши люди

17 убойных объявлений, которые могли придумать только наши люди (18 фото)

Автор:
09 февраля 2021 12:52
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавные объявления   объявления   прикол   смешно   смешные объявления   фото   
1727
18
Порция бреда и юмора, который поднимет настроение. Никакой логики, только веселые объявления, написанные людьми из России.
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Метки: Юмор   забавные объявления   объявления   прикол   смешно   смешные объявления   фото   
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2  комментария
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Viktor 5 минут назад
Эх, взглянуть бы на ту свинку,
хоть одним глазком!
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Маруська 13 минут назад
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