Смешные и неоднозначные объявления из России, от которых по телу побегут мурашки

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От смеха естественно! Ведь это позитивные эмоции, которые продлевают жизнь. Порция каламбуров, криков души и просто глупости, собранная специально для настроения в выходной.
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13. Как это? А разве "Почта России" - не магазин? Там гречка, порошок и много чего еще есть
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Зачем кричать, что нет ксерокса.
Когда можно поставить ксерокс.
Работаю в филиале ВУЗа, у нас мини-типография, распечатка на бумаге от А4 до ватманов. Обед с часу до половины второго. Объявление об этом на листке А4 все игнорировали и ломились в запертую дверь в обеденный перерыв.
Мы решили, что этого мало и напечатали на ВАТМАНЕ огромными буквами что то типа "с 13 до 13-30 обед! Типография закрыта! Совсем! Никак а это время не распечатать! Даже срочно - НЕТ!!!"
Повешали этот плакат на дверь. Ну и что вы думаете, перестали ломится? Да фиг то там!. Иду по коридору в обеденный перерыв, вижу-студентка стоит у двери, внимательно читает объявление, смотрит на часы... И таки ДА - дергает ручку двери!
- А где вход, милок?