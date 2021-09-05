FISHKINET
Сообщество Юмор 12805 постов • 2707 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Смешные и неоднозначные объявления из России, от которых по телу побегут мурашки

Смешные и неоднозначные объявления из России, от которых по телу побегут мурашки (18 фото)

Автор:
05 сентября 2021 07:43
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   надписи   объявления   прикол   смешно   смешные объявления   
9968
18

От смеха естественно! Ведь это позитивные эмоции, которые продлевают жизнь. Порция каламбуров, криков души и просто глупости, собранная специально для настроения в выходной.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   надписи   объявления   прикол   смешно   смешные объявления   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
24
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
24  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
hairov 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Wadim 16 минут назад
Вам сказали придти завтра, а вы опять пришли сегодня :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Оксана Петренко 18 минут назад
недострана идиотов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
89k
сапер Водичка 20 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Ser Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Сергей Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Ватаку Накомоде 2 часа назад
Одинаково ненавижу свиней и те кто строит дома без мусоропровода, в которых надо [мат]..хать хер пойми куда до уличной помойки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
K_II_T 2 часа назад
Какие-то бизнесмены против бизнеса.

Зачем кричать, что нет ксерокса.
Когда можно поставить ксерокс.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Игорь Мочалов 2 часа назад
Да эти объявления либо никто не читает, либо читает, но "а вдруг не так!"
Работаю в филиале ВУЗа, у нас мини-типография, распечатка на бумаге от А4 до ватманов. Обед с часу до половины второго. Объявление об этом на листке А4 все игнорировали и ломились в запертую дверь в обеденный перерыв.
Мы решили, что этого мало и напечатали на ВАТМАНЕ огромными буквами что то типа "с 13 до 13-30 обед! Типография закрыта! Совсем! Никак а это время не распечатать! Даже срочно - НЕТ!!!"
Повешали этот плакат на дверь. Ну и что вы думаете, перестали ломится? Да фиг то там!. Иду по коридору в обеденный перерыв, вижу-студентка стоит у двери, внимательно читает объявление, смотрит на часы... И таки ДА - дергает ручку двери!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
854
Алексей 3 часа назад
Одобряю
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
vikklu 4 часа назад
С нумерацией повеселил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
361
ТихонХреников 4 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
727
Богдановладелец 4 часа назад
Ну и смысл это писать? Всё равно ведь спросят

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Вася Александрович 4 часа назад
Комментарий к фото
Бабка:
- А где вход, милок?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Вася Александрович 4 часа назад
Комментарий к фото
Как говорится, табор уходит в небо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
АнтонПолднев 4 часа назад
Спасибо. Иначе действительно не понять.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Двойник Путина рассказал, как зарабатывает по 20 тысяч в минуту (4 фото) Двойник Путина рассказал, как зарабатывает по 20 тысяч в минуту (4 фото) 17 неоднозначных и веселых вывесок и надписей 17 неоднозначных и веселых вывесок и надписей 15 улётных объявлений, которые могли придумать только в России 15 улётных объявлений, которые могли придумать только в России 17 убойных объявлений, которые могли придумать только наши люди 17 убойных объявлений, которые могли придумать только наши люди 15 неоднозначных и смешных надписей 15 неоднозначных и смешных надписей 15 забавных объявлений, придуманных в России 15 забавных объявлений, придуманных в России
LMV

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

517210



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Отец девочки убил своего друга, увидев развратные фото дочери на его телефоне
4
237
Отец девочки убил своего друга, увидев развратные фото дочери на его телефоне
"Юношеская наглость": директор школы дала оценку ученику, указавшему Путину на его ошибку
2
221
"Юношеская наглость": директор школы дала оценку ученику, указавшему Путину на его ошибку
Двойник Путина рассказал, как зарабатывает по 20 тысяч в минуту (4 фото)
Двойник Путина рассказал, как зарабатывает по 20 тысяч в минуту (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#люди#фотографии#фильм#приколы#забавно#позитив#в мире#смешные
#Юмор#история#животные#СССР#новости#смешно#прикольные#сша#интересное#ynews
#факты#кино#картинки#подборка#Россия#Разное#природа#прикол#страна#на различный вкус

На что жалуетесь?

Вернуться