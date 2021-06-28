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Комиксы про лиса, который точно описывает всё, что происходит с каждым из нас

Комиксы про лиса, который точно описывает всё, что происходит с каждым из нас (16 фото)

Автор:
28 июня 2021 10:15
Сообщество : Комиксы
Метки: Анна Кузнецова   забавные комиксы   иллюстратор   комиксы   прикол   смешно   фото   художница   
1220
16
Иногда художники главными героями своих зарисовок делают вовсе не людей, они наделяют животных человеческими чертами, что делает комиксы даже правдоподобнее и забавнее. Сегодня порция картинок со смыслом от девушки из Омска.
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Метки: Анна Кузнецова   забавные комиксы   иллюстратор   комиксы   прикол   смешно   фото   художница   
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6  комментариев
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203k
Барон Мюнхгаузен 53 минуты назад
А где здесь ЛИС?
На большинстве картинок обдолбанный ОРАНЖЕВЫЙ КРОЛИК...
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20k
sportage030 11 минут назад
Авторше не мешало бы грамматику подтянуть.
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1k
DarkMan666 17 минут назад
Комиксы я не люблю и лиса в этих картинках очень мало. В основном рыжий заяц.
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116
Tyefomis 20 минут назад
какой то ленивый лис не любящий ходить на работу
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156
Руслан 20 минут назад
Типичное "творчество" типичной же ТП
Поменьше работать (как будто в забое [мат]@вают каждый день), побольше релакса и доллОры
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6k
Elena Ki Полчаса назад
Минус за доЛОры
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