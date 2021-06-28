Комиксы про лиса, который точно описывает всё, что происходит с каждым из нас

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Иногда художники главными героями своих зарисовок делают вовсе не людей, они наделяют животных человеческими чертами, что делает комиксы даже правдоподобнее и забавнее. Сегодня порция картинок со смыслом от девушки из Омска.
1. Иллюстратор из Омска - Анна Кузнецова - создает забавные картинки с кофейным лисом
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3. Анна изображает рыжего хищника очень человечным: он практически всегда говорит то, что думает большинство людей, потому он так похож на нас с вами
А вы любите комиксы?
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