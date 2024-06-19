20 жутких вещей, которые произвела на свет мать-природа

В мире существует столько же прекрасных существ, сколько и жутких. Сегодня мы посмотрим на некоторые из самых отвратительных творений матушки-природы — в которых, однако, есть своё очарование.
2. Деревья тупело (нисса) на высохшем болоте. Очень красиво, но жутковато. Национальный парк Джорджа Л. Смита, Джорджия, США
3. Aplysia Vaccaria — вид слизня, обитающий в Калифорнии и Мексике, который может вырастать до 1 метра в длину и весить 14 кг
4. Эуфорбия (молочай) бальзамическая (Euphorbia Balsamifera), появляющаяся из подземного мира
6. «Я нашел это в раковине, которой не пользовался неделю. Прочность на разрыв была как у тонкого волоса»
11. «Я проснулся и увидел это у себя на кухне. Я живу посреди гор, в 500 км от ближайшего пляжа»
«Моя жена закричала так, будто увидела призрака в пять утра, а оказалось, что она пошла за водой и увидела огромного краба, ползающего по кухне. Это просто безумие».
14. Идиакант — Idiacanthus Antrostomus, также известный как тихоокеанский черный дракон, вид рыбы-дракона
15. «Рой медоносных пчел в поисках нового дома решил, что джинсы моей матери выглядят достаточно уютно»
18. «Сегодня на одном из домов видел целую тучу стервятников. Не знаю, что это значит. Google говорит, что либо утечка газа, либо труп»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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какой нах скворец??? Скворец выглядит так
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Автор забыл упомянуть слово МОРСКОГО, так как живут они в море, питаясь водорослями. Некоторое время может находиться вне моря. Все фото на земле сделаны во время отлива.