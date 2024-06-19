FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Картинка дня 1030 постов • 193 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Картинка дня
20 жутких вещей, которые произвела на свет мать-природа

20 жутких вещей, которые произвела на свет мать-природа

Автор:
19 июня 2024 14:22
Сообщество : Картинка дня
Метки: creepy   Мать-Природа   жуткие создания   жуть   крипи   неприятные создания   отвратительные твари   природа   
2116
21

В мире существует столько же прекрасных существ, сколько и жутких. Сегодня мы посмотрим на некоторые из самых отвратительных творений матушки-природы — в которых, однако, есть своё очарование.

×

«Моя жена закричала так, будто увидела призрака в пять утра, а оказалось, что она пошла за водой и увидела огромного краба, ползающего по кухне. Это просто безумие».


Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Картинка дня"
Метки: creepy   Мать-Природа   жуткие создания   жуть   крипи   неприятные создания   отвратительные твари   природа   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
463
Igor (Игорь) 2 часа назад
20. Ястреб против скворца: без шансов
-----------------------------------------------------
какой нах скворец??? Скворец выглядит так
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Звёздный странник 6 минут назад
Комментарий к фото
Ну, что, черномазый, попался? Чё ты там чирикал? Жизни чёрныйх важны? Ну, так голод - не тётка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
САР 43 минуты назад
У кого-то обед сбежал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6
Александр САР 5 минут назад
BLM movement
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
77
Сергей 45 минут назад
дайте мне огнемёт!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Krapiv 58 минут назад
Комментарий к фото
мой самый страшный кошмар
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
463
Igor (Игорь) Час назад
3. Aplysia Vaccaria вид слизня, обитающий в Калифорнии и Мексике, который может вырастать до 1 метра в длину и весить 14 кг
------------------------------------------------------
Автор забыл упомянуть слово МОРСКОГО, так как живут они в море, питаясь водорослями. Некоторое время может находиться вне моря. Все фото на земле сделаны во время отлива.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Александр Час назад
Ястреб молодец, не люблю скворцов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1901 пост (1816 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

127746



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Владимир Путин прибыл с визитом в Северную Корею
Владимир Путин прибыл с визитом в Северную Корею
"Сдать всех за 42 секунды". Дочь самарской чиновницы разболтала, как получает зачеты благодаря маме
"Сдать всех за 42 секунды". Дочь самарской чиновницы разболтала, как получает зачеты...
Набирающие популярность в сообществах
За 10 лет в Москве отреставрировали и реконструировали 41 театр
За 10 лет в Москве отреставрировали и реконструировали 41 театр
«Меня откачали, я пришел в чувство. Еще раз туда залез». Как в Петербурге водолазы помогают доставать утопленное
«Меня откачали, я пришел в чувство. Еще раз туда залез». Как в Петербурге водолазы...
17 миллионов рублей и путевка в финал
17 миллионов рублей и путевка в финал
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А вы знали?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#Юмор#кошка#кот#интересное#США#сарказм#факты#Девушка
#в мире#Прикол#история#забавно#конфликт#улыбнуло#кино#маразм#Спорт#Россия
#животные#интересно#позитив#новости#фильм#машина#Китай#собака#дети#нападение
17 миллионов рублей и путевка в финал 17 миллионов рублей и путевка в финал 30 фото, которые напугают людей с трипофобией 30 фото, которые напугают людей с трипофобией 35 кошмарных фото, которые доказывают, что природа – страшная штука 35 кошмарных фото, которые доказывают, что природа – страшная штука 16 фото «пушистиков» из Австралии, которые делают жизнь на континенте в разы веселее 16 фото «пушистиков» из Австралии, которые делают жизнь на континенте в разы веселее 25 жутковатых фактов о человеческой природе 25 жутковатых фактов о человеческой природе 14 доказательств того, что природа умеет удивлять 14 доказательств того, что природа умеет удивлять

На что жалуетесь?

Вернуться