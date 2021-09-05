Какой была самая большая армия древнего мира

Ксеркс и царь Леонид. Постер фильма «300 спартанцев», 2007 г.

Чем более точные цифры приведены в трудах античных историков, тем они сомнительнее. Самым дотошным является подсчёт численности персов, напавших на Грецию, у «отца истории» Геродота. Когда он писал свои труды, ещё живы были очевидцы великого похода царя Ксеркса против объединённых сил греков. Согласно Геродоту, Ксеркс привёл с собой 1 700 000 пехотинцев, 80 000 всадников, 517 600 моряков (общая численность боевого и транспортного персидских флотов). Вместе с персами шли их союзники: 300 000 македонцев и фракийцев, 20 000 ливийцев и арабов. В одних лишь походно-полевых публичных домах персов трудились 7 363 работниц.

В реальности столь гигантской армии античные греки не смогли бы оказать никакого сопротивления. Их общая численность (включая стариков, женщин и детей) в то время едва достигала 4 миллионов, при этом лишь половина полисов выступила против персидского вторжения. Историки пришли к выводу, что Персидская империя теоретически могла бы собрать армию в 150 тыс. человек, но лишь на короткое время. По мнению видного военного теоретика XIX в. Г. Дельбрюка, армия Ксеркса насчитывала около 80 тыс. воинов.