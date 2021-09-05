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Какой была самая большая армия древнего мира

Какой была самая большая армия древнего мира (8 фото)

Автор:
05 сентября 2021 13:36
Метки: истории   солдаты   факты   
568
8

Даже в 20 веке численность армий имела большое, порой решающее значение для исхода войны.


Ещё важнее она была в древности, когда не имелось не только оружия массового поражения, но и огнестрельного. В эпоху мечей и луков количество воинов предопределяло победы и поражения. К примеру, викингам долгое время не мог противостоять никто в Европе. Что неудивительно, ведь в одном только набеге на Британию 851 г. н.э. приняло участие 350 драккаров, с которых на берег высадилось 20 тыс. скандинавских воинов. В то время как английская армия даже в XIV веке насчитывала менее 10 тыс. солдат.

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Набег викингов. Картина современного художника

То же было и с монголами, напавшими на Русь. Хан Бату (он же Батый) взял с собой примерно 70 тысяч всадников. Русь же тогда представляла собой «лоскутное одеяло» из относительно небольших княжеств, сколько-нибудь боеспособными войсками в которых была конная дружина князя, редко превышавшая тысячу человек. Даже в 1445 г. рать Василия II, к дружине которого присоединились войска его вассалов Михаила Верейского, Василия Серпуховского и Ивана Можайского, а также отряд Алексея Игнатьевича, воеводы Владимирского, насчитывала около полутора тысяч всадников и потерпела поражение в битве под Суздалем от татарских войск, общая численность которых составляла 3 500 человек.

Битва русских с татарами на картине современного художника

Однако у античных историков упоминаются армии огромной численности. Павел Диакон писал, что Аттила привёл с собой на Запад 700 тысяч гуннов.

Вторжение гуннов. Современная иллюстрация

Живший двумя веками ранее Иордан был скромнее в оценках, у него армия гуннов и прочих народов, возглавляемых Аттилой, оценивалась в полмиллиона воинов. Многосоттысячные армии вели против римских легионов британские мятежники Боудикки, галлы Верцингеторига, германцы в Тевтобургском лесу. Увы, во всех этих случаях реальную численность варваров определить невозможно, а римские полководцы оценивали её в лучшем случае на глаз, а то и по слухам.

Ксеркс и царь Леонид. Постер фильма «300 спартанцев», 2007 г.

Чем более точные цифры приведены в трудах античных историков, тем они сомнительнее. Самым дотошным является подсчёт численности персов, напавших на Грецию, у «отца истории» Геродота. Когда он писал свои труды, ещё живы были очевидцы великого похода царя Ксеркса против объединённых сил греков. Согласно Геродоту, Ксеркс привёл с собой 1 700 000 пехотинцев, 80 000 всадников, 517 600 моряков (общая численность боевого и транспортного персидских флотов). Вместе с персами шли их союзники: 300 000 македонцев и фракийцев, 20 000 ливийцев и арабов. В одних лишь походно-полевых публичных домах персов трудились 7 363 работниц.


В реальности столь гигантской армии античные греки не смогли бы оказать никакого сопротивления. Их общая численность (включая стариков, женщин и детей) в то время едва достигала 4 миллионов, при этом лишь половина полисов выступила против персидского вторжения. Историки пришли к выводу, что Персидская империя теоретически могла бы собрать армию в 150 тыс. человек, но лишь на короткое время. По мнению видного военного теоретика XIX в. Г. Дельбрюка, армия Ксеркса насчитывала около 80 тыс. воинов.

Ашока в индийском фильме «Император», 2001 г.

Такие государства древности, как Египет, Китай и Индия, в принципе могли набирать армии и большей численности. По свидетельству древнегреческого путешественника Мегасфена, армия индийского царя Ашоки состояла из 600 тыс. пехотинцев, 30 тыс. всадников, 8 тыс. колесниц и 9 тыс. боевых слонов. К сожалению, древние греки были весьма склонны к преувеличениям. Какова была настоящая численность войск этого легендарного правителя — мы не знаем.

Армия императора Циня Шихуанди в китайском фильме «Герой», 2002 г.

Ещё больше была армия объединителя Китая, императора Цинь Шихуанди. Ему удалось призвать около миллиона человек, но это не была численность армии как таковой. Столько крестьян собрали для одной конкретной задачи — строительства Великой китайской стены. Сколько было солдат в боевых частях, сказать сложно, но вряд ли более 150 тысяч. Однако и такая армия оказалась непосильной для экономики страны, что стало причиной смуты, начавшейся сразу после смерти этого правителя.

Изображение римской армии на колонне Траяна, 113 г. н.э.

Самой многочисленной армией античности, о которой сохранились достоверные сведения, можно считать римскую эпохи расцвета Империи, то есть в правление Траяна. Он довёл количество постоянных легионов до 30-ти. С учётом ауксилий (вспомогательных войск), в которые набирали союзников Рима, а также флота, в начале II в. н.э. армия Рима насчитывала 400 тыс. человек. Столь огромное войско могла себе позволить только самая мощная из империй той эпохи.

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Метки: истории   солдаты   факты   
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2k
Carex 2 часа назад
Бред про сотни тысяч в армиях того времени-солдат не телепортируется на поле боя в полном вооружении. Солдату нужно оружие, еда. Всё упирается в логистику.
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67k
Фома 19 минут назад
Так какой была самая большая армия древнего мира?, где ответ то?
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2k
Egoro Полчаса назад
Улыбнуло. Миллионы воинов в античный период? И как же их снабжали? Десятками миллионов телег? А в Атиллы откуда 700000 воинов? Смешно. Да и про 20000 воинов викингов ни разу не правда, максимальное их количество было уже в конце 9 века, да и то 5 тысяч воинов, А на момент начала саксонских войн едва доходило до тысячи. Кстати, дракар тех лет брал от 20 до 30 человек, А кроме воинов были и слуги, и жены.
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7k
Тудаблин 43 минуты назад
9 тыс. слонов, ага, там бы эти людские 600 тыс. только для переноски морковки для них
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1k
-(0)_(0)- 2 часа назад
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16k
Денис 2 часа назад
ЧТо Геродот, что Диакон, что кучи им подобных во-первых преувеличивают.
Так как они историки и им крайне важно показать суперзначимость описываемых ими событий.
Поэтому историчности такие вот пейсатели зачастую предпочитают красивые фразы, описания, и гиперболы.
Разумеется, не мог Ксеркс с собой привести миллионы. И Аттила тоже.
Более того, при учёте войск историками, те любят считать "знамёна".
Это как у нас дебелушка Суворов-Резун. Увидел номер дивизии "400" и сразу начал орать, что у СССР было 400 дивизий. :) Даунёнок, что тут скажешь.

Ровно так же у Рима - да у них было в разное время до 25-33 легионов.
Но и они были разные, были по 3300 человек, в были и по 4800 а были и по 6000.
В разное время.

Также и с турмами или "ордами" у восточных чувачков. ПРосто считать, что тьма = 10000 человек это глупо, потому что были тьмы и по несколько сотен всего.

Вот так многие историки просто брали кол-во легионов и прочих дивизий, умножали на макс.кол-во людей в подразделении и получали легко лям на поле боя :)
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20k
Слепой Пью 2 часа назад
Простая логика и арифметика: Батый приперся на Русь зимой! какие сотни тысяч воинов могут быть? коняшек они чем кормили, как думаете? травку из-под снега добывали в товарных количествах? заготовки сена в мелких деревеньках тырили? На себе стога возили? Ради интереса поищите, сколько и какого корма надо лошади в день! а у всадника минимум еще одна заводная кляча должна быть, так что умножьте на 2.
Еще смешнее передвижение такой орды зимой по руслам рек, ибо дорог просто не было. В лесу такой фокус вовсе невозможен, а ширина небольших речек сотням тысяч просто не даст развернуться. Да и лед вполне может не выдержать веса такой банды. И к слову - татарские кони подков не знали - а все слышали выражение "как корова на льду"? Так лошадь от коровы недалеко ушла в этом случае.
Так что верить летописцам нельзя категорически. Вряд ли у Батыя было больше 5-6 тысяч воинов, что вполне позволяет разносить вдребезги дружины князюшек, числом с тысячу человек...
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3k
Горожанин 2 часа назад
Прием автора типичный - малоинформативный наброс, намеки. Вроде того - я вам дал информацию для размышления, а вывод делайте сами. Типичный опус-демагогус, основанный на банальной давно общедоступной информации.
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