20 продуктов, которые теперь используются совсем не так, как задумано

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Когда компания выпускает на рынок новый продукт - будь то смартфон, лекарство или вовсе телеканал - она думает о нуждах потребителей и старается сделать так,чтобы новинка удовлетворила какую-то их насущную потребность. Но бывает и так, что изначально не слишком популярный товар становится хитом в новой, никем заранее не предусмотренной роли.
Канал MTV по изначальному замыслу предназначался для показа музыкальных клипов - но, в итоге, стал обычным молодежным каналом, где музыка занимает куда меньше места, чем шоу и сериалы.
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Крышка унитаза была предназначена для того, чтобы закрывать его при смыве и таким образом предотвращать разбрызгивание по уборной микроскопических частиц фекалий. Сегодня большинство использует ее для эстетики - чтобы облагородить вид унитаза в перерывах между использованиями.
Слинки - игрушка в виде пружинящей спирали - была разработана во время Второй мировой войны вовсе не как игрушка: гибкие проволоки помогали чувствительным приборам надежно крепиться на кораблях для противодействия эффектам тангажа, крена и рыскания. Также подобные конструкции из проволоки использовались разведчиками в качестве гибких и компактных антенн, которые легко было забросить на ветви дерева, чтобы установить связь. По легенде, военная конструкция стала игрушкой случайно. Инженер, работавший со слинки, случайно сбил одну со своего стола, увидел, как он перемещается со стола на стул, на пол, - и у него родилась идея использовать ее также и для игры.
Ушные палочки современные врачи категорически запрещают использовать для чистки ушей во избежание травмы. Поэтому сегодня их используют с самыми разными целями, но только не для ушей.
Нижние ящики в духовке традиционно используются для хранения сковородок - а меду тем, они были предназначены для того, чтобы готовые блюда не сохли в духовки и при этом не успевали остыть до прихода гостей или домашних к ужину.
Суперклей появился в США во время вьетнамской войны как средство оказания первой помощи - им стягивали края раны, останавливая таким образом кровотечение.
Ружья, стреляющие шариками с краской,были изобретены для лесников, чтобы можно было помечать деревья - сухие или подлежащие вырубке - стоя на месе, а не обходя каждое дерево в лесу. Пейнтбол появился уже позднее.
Эмодзи баклажана одно время даже был запрещен в инстаграме, поскольку изначально появился в сети как изображение полового органа. Ну, а сегодня баклажан - это просто баклажан.
Одежда с застежкой на спине изначально шилась для инвалидов-колясочников, так как они могут надеть ее, не вставая с коляски.
Кетамин изначально был средством наркоза для лошадей. Его галлюциногенные свойства молодежь открыла для себя гораздо позже.
Изобретатель пузырчатой пленки считал, что придумал необычные обои, которые непременно войдут в моду.
Жидкость WD-40 была придумана для защиты автомобиля от ржавчины и ее профилактики, что отражено даже в ее полнос названии: WD - это "Water Displacement, "удаление воды. Но позднее втомобилисты поняли, что она гораздо эффективнее помогает для возвращения подвижности зардавевшим или закисшим мелким механизмам - например, замкам.
Ершики для трубок используются теми, кто не курит трубки, для прочистки чего угодно. При этом не-курильщики, бывает, и не догадываются об их истинном предназначении.
При появлении бутылочного пива горлышку специально стали придавать узкую форму, чтобы за него можно было держаться, и напиток не нагревался от тепла руки. Но, похоже, современные любители пить из горла об этом забыли и держат бутылку обычно за толстую часть.
Миноксидил изначально был разработан для лечения повышенного кровяного давления. Но вскоре пциенты стали сообщать о необычном росте волос по всему телу: как оказалось, лекарство производит такой эффект, поскольку способствует притоку крови к порам кожи. Разработчики решили использовать это свойство - и теперь миллионы мужчин ежедневно мажут миноксидилом кожу головы: на сегодня это один из немногих клинически проверенных способов лечения облысения.
Бардачок машины изначально назывался "ящиком для перчаток": он был предназначен для хранения перчаток, в которых первые автомобилисты предпочитали водить машину.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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