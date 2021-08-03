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20 продуктов, которые теперь используются совсем не так, как задумано

20 продуктов, которые теперь используются совсем не так, как задумано (21 фото)

Автор:
03 августа 2021 08:30
Сообщество : Факты
Метки: интересно   истории   неожиданно   новая роль   познавательно   потребности   товары   факты   
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Когда компания выпускает на рынок новый продукт - будь то смартфон, лекарство или вовсе телеканал - она думает о нуждах потребителей и старается сделать так,чтобы новинка удовлетворила какую-то их насущную потребность. Но бывает и так, что изначально не слишком популярный товар становится хитом в новой, никем заранее не предусмотренной роли.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересно   истории   неожиданно   новая роль   познавательно   потребности   товары   факты   
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