20 продуктов, которые теперь используются совсем не так, как задумано

Слинки - игрушка в виде пружинящей спирали - была разработана во время Второй мировой войны вовсе не как игрушка: гибкие проволоки помогали чувствительным приборам надежно крепиться на кораблях для противодействия эффектам тангажа, крена и рыскания. Также подобные конструкции из проволоки использовались разведчиками в качестве гибких и компактных антенн, которые легко было забросить на ветви дерева, чтобы установить связь. По легенде, военная конструкция стала игрушкой случайно. Инженер, работавший со слинки, случайно сбил одну со своего стола, увидел, как он перемещается со стола на стул, на пол, - и у него родилась идея использовать ее также и для игры.