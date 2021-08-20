«Доппельгангеры» советского кино





А вот профессиональный преступник Джон Поллак по прозвищу «Профессор» из криминальной трагикомедии «Дежа вю» (1989) ни с кем местами не менялся. В ленте иронично обыграна тема амнезии (характерной для нуара). И этот персонаж нередко не помнит, кто он есть на самом деле: преступник или же энтомолог, который следует на Суматру?