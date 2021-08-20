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«Доппельгангеры» советского кино

«Доппельгангеры» советского кино (27 фото)

Автор:
20 августа 2021 09:02
Сообщество : Кино
Метки: Доппельгангеры   двойники   интересно   кино   факты   фильм   фото   
361
27


Рассказ о доппельгангерах, то есть загадочных двойниках, которые норовят навредить или занять место «оригинала»

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Метки: Доппельгангеры   двойники   интересно   кино   факты   фильм   фото   
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5  комментариев
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5k
schmubu 2 часа назад
за "Доппельгангер" минус не читая.
уродуют русский язык, говноботы.
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66k
Опять зарплата. Час назад
Что ест доппельгангеры?.. Почему вы вводите иностранные слова как будто мы их знаем?.. Вам морду еще за это не били?.. Я вам ставлю минус за идиотизм..
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194
volvulus Час назад
Мне кажется, самое главное забыли.
Но это уже из постсоветского кино.
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