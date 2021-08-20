«Доппельгангеры» советского кино

Рассказ о доппельгангерах, то есть загадочных двойниках, которые норовят навредить или занять место «оригинала»
Классический доппельгангер наличествует в экранизации сказочной (читай – мистической) пьесы Евгения Шварца «Тень» (1971). И Ученого, и его Тень, которая захватила власть в стране, сыграл Олег Даль. У сказки есть интересный поворот: Тень без «объекта» - по сути никто.
Если говорить о популярной в западных триллерах теме отражения в зеркале, то эту проблему (только в более добром «прочтении») мы видим в сказке «Королевство кривых зеркал» (1963). Оля и её отражение Яло (Оля наоборот), оказались в зазеркалье, где правят злые персонажи. Однако между Олей и Яло нет ни намека на конфликт.
В советском кино вообще весьма популярна тема внешне похожих, но внутренне различных людей. Самый классический пример - рецидивист по кличке «Доцент» и заведующий детским садом Евгений Трошкин из «Джентльменов удачи» (1971).
В криминальной комедии «Ты – мне, я – тебе» (1976) действуют братья-близнецы (обоих сыграл Леонид Куравлев). Однако каждый из них выбрал свой путь и собственную манеру поведения. Один стал неподкупным инспектором Рыбнадзора, второй - банщиком, склонным к комфортной жизни и аферам. Но что будет, если они поменяются местами?
Опять же различны по своим характерам ученый Ирина Никитина и актриса Вера Шатрова из кинокартины 1947 года «Весна». В какой-то момент судьба их сводит вместе. Они решают изучить жизнь друг друга «изнутри», что рождает известное количество забавных ситуаций.
А вот мальчик и робот из «Приключений Электроника» (1979) не столько противопоставлены, сколько дополняют друг друга. Хотя идея замещать одного другим приводит к определенному числу юношеских неприятностей. Ибо соответствовать внезапно нагрянувшей славе «в действительности» не так уж просто.
Порождениями совершенно разных миров являются внешне похожие друг на друга царь Иоанн IV и управдом Иван Бунша из фильма 1973 года «Иван Васильевич меняет профессию». Они поменялись местами в результате научного эксперимента. Однако если учесть, что оригинальную пьесу создал Булгаков, то мистический аспект играет более значительную роль, нежели может показаться на первый взгляд.
Судьба братьев-близнецов, по случайности поменявшихся местами в аэропорту, стала основой фильма «Паспорт» (1990). Хотя комедийного в данном случае мало, больше трагического и печального.
А вот профессиональный преступник Джон Поллак по прозвищу «Профессор» из криминальной трагикомедии «Дежа вю» (1989) ни с кем местами не менялся. В ленте иронично обыграна тема амнезии (характерной для нуара). И этот персонаж нередко не помнит, кто он есть на самом деле: преступник или же энтомолог, который следует на Суматру?
Источник:
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уродуют русский язык, говноботы.
Но это уже из постсоветского кино.