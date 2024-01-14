Что такое "УШАЦ"? (из истории советского кино)

Если смотреть внимательно, открывается много интригующих деталей! Например, во многих советских фильмах можно встретить слово "Ушац" на стене. Что это за шутка для посвящённых и откуда она взялась?
Кинолюбители могли замечать такую надпись в картинах Георгия Данелии. Для непосвященного человека это набор букв. В действительности — настоящий советский мем.
Ушац — это не что, а кто. Михаил Лазаревич Ушац учился в Московском архитектурном институте в 40-х. После выпуска работал и прославился как карикатурист, художник-график и театральный художник-оформитель.
А фамилия стала профессиональным кодовым словом для архитекторов из-за его привычки подписывать абсолютно все свои вещи. Сокурсники скопировали в шутку манеру и слово появлялось на любом движимом и недвижимом имуществе. Так говорит распространенная версия.
Есть другой вариант. Однажды перед занятием, где студенты должны были рисовать с натуры, Михаил Ушац заранее подписал один из расставленных мольбертов. Выбрал он место с лучшим обзором — такое непросто было занять. Староста, первым увидев надпись, решил ее не стирать, а нанести на все полотна. С тех пор заветное «УШАЦ» писали на книгах, мебели, вышивали на шторах. Мем выбрался за стены МАРХИ.
При чем тут Данелия? Он тоже учился в архитектурном, поэтому надпись «УШАЦ» можно встретить в его фильмах. В некоторых - несколько раз.
Источник:
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Не знал такой истории.