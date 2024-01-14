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Что такое "УШАЦ"? (из истории советского кино)

Что такое "УШАЦ"? (из истории советского кино)

Автор:
14 января 2024 11:23
Сообщество : Кино
Метки: УШАЦ   актер   интересно   кино   познавательно   факты   фильм   фото   
2260
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Если смотреть внимательно, открывается много интригующих деталей! Например, во многих советских фильмах можно встретить слово "Ушац" на стене. Что это за шутка для посвящённых и откуда она взялась?


Кинолюбители могли замечать такую надпись в картинах Георгия Данелии. Для непосвященного человека это набор букв. В действительности — настоящий советский мем.

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Ушац — это не что, а кто. Михаил Лазаревич Ушац учился в Московском архитектурном институте в 40-х. После выпуска работал и прославился как карикатурист, художник-график и театральный художник-оформитель.

А фамилия стала профессиональным кодовым словом для архитекторов из-за его привычки подписывать абсолютно все свои вещи. Сокурсники скопировали в шутку манеру и слово появлялось на любом движимом и недвижимом имуществе. Так говорит распространенная версия.

Есть другой вариант. Однажды перед занятием, где студенты должны были рисовать с натуры, Михаил Ушац заранее подписал один из расставленных мольбертов. Выбрал он место с лучшим обзором — такое непросто было занять. Староста, первым увидев надпись, решил ее не стирать, а нанести на все полотна. С тех пор заветное «УШАЦ» писали на книгах, мебели, вышивали на шторах. Мем выбрался за стены МАРХИ.

При чем тут Данелия? Он тоже учился в архитектурном, поэтому надпись «УШАЦ» можно встретить в его фильмах. В некоторых - несколько раз.

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Метки: УШАЦ   актер   интересно   кино   познавательно   факты   фильм   фото   
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4  комментария
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23k
сеньор Леонсио 59 минут назад
Просто сейчас время слабоумных Эллочек Людоедок, с их ограниченными умственными способностями и словарными запасами: - Кринж, лол, и тп. Они не в курсе, что всё чем живёт и дышит планета, и интернет (компьютеры, мобильная связь, интернет, и мемы в том числе) было придумано в СССР советскими людьми!
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38k
albedo 14 минут назад
Спасибо.
Не знал такой истории.
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448
zu4ara 24 минуты назад
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