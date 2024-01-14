Что такое "УШАЦ"? (из истории советского кино)

Есть другой вариант. Однажды перед занятием, где студенты должны были рисовать с натуры, Михаил Ушац заранее подписал один из расставленных мольбертов. Выбрал он место с лучшим обзором — такое непросто было занять. Староста, первым увидев надпись, решил ее не стирать, а нанести на все полотна. С тех пор заветное «УШАЦ» писали на книгах, мебели, вышивали на шторах. Мем выбрался за стены МАРХИ.