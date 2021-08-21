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Фотограф застрял в Кении из-за пандемии, и делает удивительные фото животных

Фотограф застрял в Кении из-за пандемии, и делает удивительные фото животных (30 фото)

Автор:
21 августа 2021 09:00
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   животные   кения   красивые фото   природа   сафари   фото   фотограф   
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Как удивительна дикая природа нашей планеты! Фотограф Феликс Роум (Felix Rome) еще раз это доказал своими снимками. Парень из Великобритании с марта находится в Кении, откуда не может выехать из-за ограничений своей страны. Однако, все обернулось для этого парня к лучшему - сейчас он проводит время в заповеднике Масаи-Мара, где делает потрясающие фото диких животных. Взгляните на его лучшие работы!

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Метки: дикая природа   животные   кения   красивые фото   природа   сафари   фото   фотограф   
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1  комментарий
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vikklu Час назад
Снимки, безусловно, прекрасные. Но что это за дебильные английские законы, кои запрещают вернуться, даже с условием карантина?
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