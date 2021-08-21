Фотограф застрял в Кении из-за пандемии, и делает удивительные фото животных

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Как удивительна дикая природа нашей планеты! Фотограф Феликс Роум (Felix Rome) еще раз это доказал своими снимками. Парень из Великобритании с марта находится в Кении, откуда не может выехать из-за ограничений своей страны. Однако, все обернулось для этого парня к лучшему - сейчас он проводит время в заповеднике Масаи-Мара, где делает потрясающие фото диких животных. Взгляните на его лучшие работы!
24-летний британский фотограф Феликс Роум приехал в Кению в марте этого года, чтобы посмотреть на красоты местной дикой природы. Через некоторое время Великобритания внесла Кению в красный список из-за пандемии Covid, и парень был вынужден остаться там. Он не может отправиться домой даже с условием карантина, и не может получить вакцину, так как в Кении ее не хватает даже местным.
Но все же, Феликс нашел положительные стороны в этой ситуации. Он судьбоносно попал в заповедник Масаи-Мара, где сейчас живет и помогает сотрудникам. Кроме того, там он занимается любимым делом - фотографирует диких обитателей. Он говорит, что когда-то это было его детской мечтой - а теперь он каждый день "знакомится" со львами, леопардами, бегемотами, слонами и крокодилами.
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"Конечно, я скучаю по своей семье, и скорее всего вернусь домой только в 2022 году. Но здесь сбылась моя мечта. Теперь у меня есть фотографии, о которых я мечтал с самого детства. Я каждый день вижу львов, подъезжая к ним на машине, которой они даже не боятся. Я хочу максимально использовать каждую минуту своего времени здесь!" - говорит парень.
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