Фотограф застрял в Кении из-за пандемии, и делает удивительные фото животных

"Конечно, я скучаю по своей семье, и скорее всего вернусь домой только в 2022 году. Но здесь сбылась моя мечта. Теперь у меня есть фотографии, о которых я мечтал с самого детства. Я каждый день вижу львов, подъезжая к ним на машине, которой они даже не боятся. Я хочу максимально использовать каждую минуту своего времени здесь!" - говорит парень.