Ежики - покорители сердец, которые могут посоревноваться с кошечками и собакенами. Многие обычно встречают ежиков где-нибудь на природе, но некоторые также держат их как домашних питомцев, и делают чудные фотографии. Взгляните на этих очаровательных существ с иголочками. Заряд милоты на весь день гарантирован!