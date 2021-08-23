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Ежики - покорители сердец, которые могут посоревноваться с кошечками и собакенами. Многие обычно встречают ежиков где-нибудь на природе, но некоторые также держат их как домашних питомцев, и делают чудные фотографии. Взгляните на этих очаровательных существ с иголочками. Заряд милоты на весь день гарантирован!
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