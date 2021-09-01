Яркие восьмидесятые: СССР на пороге перемен

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Просто интересные фотографии 1980-х годов.
Все подписи от авторов фото.
Все подписи от авторов фото.
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Пьедестал. Чемпионы. XIII Зимние Олимпийские игры. На верхней ступеньке – Н. Линичук и Г. Карпоносов. На третьем месте (справа) – И. Моисеева и А. Миненков. На втором месте – К. Регеци и А. Шаллаи (Венгрия). 17–20 февраля 1980 года. Автор: Дмитрий Донской. США, Лейк-Плэсид.
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4.
Константин Черненко, Леонид Брежнев, Андрей Громыко. 1980 год. Автор: Владимир Мусаэльян. Крымская область, пгт. Ореанда.
9.
Ансамбль песни и пляски Прибалтийского военного округа. Август 1980 года. Автор: Семен Мишин-Моргенштерн. Латвийская ССР, Рига.
11.
«Совет наставника». Галина Уланова и Людмила Семеняка. 1980 год. Автор: Александр Макаров. Москва.
13.
Министр обороны СССР Дмитрий Устинов и Леонид Брежнев на трибуне Мавзолея. 1980 год. Автор: Юрий Абрамочкин. Москва.
14.
«Без подшипников нет быстрого движения». ВДНХ. Экспозиция ГПЗ. 1980 год. Автор: Валентин Хухлаев. Москва.
15.
На первомайской демонстрации. 1 мая 1981 года. Автор: Всеволод Тарасевич. Куйбышевская область, Тольятти.
21.
«Базар. "Еда!" Кайраккум (Ленинабад)». Из серии «Туркестанский хребет». 1982 год. Автор: Спартак Ловков. Таджикская ССР.
24.
Портрет Леонида Брежнева. Август 1982 года. Автор: Владимир Мусаэльян. Крымская область, пгт. Ореанда.
32.
Без названия. Из семейных архивов первых переселенцев в Калининградскую область. 1980-е. Автор: Л. Жалейко. Калининградская область, Гвардейский район.
33.
Архив Владимира Александровича Карлова
Выпускники детского сада. Весна 1984 года. Неизвестный автор. Ленинград.
Выпускники детского сада. Весна 1984 года. Неизвестный автор. Ленинград.
34.
Парад на плацу. Учебная военная часть. Выпускники Московского Института Электронного Машиностроения проходят военные сборы в Одессе. 1984 год. Автор: Павел Сухарев. Украинская ССР
39.
Студенты биофака МГУ на субботнике около общежития ДАС. Сентябрь 1984 года. Автор: Марина Воронина. Москва.
43.
Научно-экспедиционное судно «Академик Федоров» (ААНИИ) выполняет научные исследования в Арктике. 1980-е. Неизвестный автор.
44.
Изучение тушканчиков. Зоолог Андрей Пузаченко описывает (определяет, измеряет и взвешивает) пойманных тушканчиков. Экспедиция МГУ и АН СССР 1985 года в Туву и Монголию. 20 июля 1985 года. Автор: Иван Второв. Тувинская АССР.
45.
Выставка «Интенсификация». Персональные компьютеры. 1985 год. Автор: Всеволод Тарасевич. Ленинград.
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Метки: СССР интересно люди страна фотографии
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