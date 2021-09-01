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Яркие восьмидесятые: СССР на пороге перемен

Яркие восьмидесятые: СССР на пороге перемен (49 фото)

Автор:
01 сентября 2021 20:49
Метки: СССР   интересно   люди   страна   фотографии   
993
49
Просто интересные фотографии 1980-х годов.
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Метки: СССР   интересно   люди   страна   фотографии   
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3k
Sunny11 6 часов назад
А девушка созрела
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Едондер пуп 5 часов назад
Военного парада на Красной площади 9 мая 1984 года не было!
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7k
Тудаблин 7 часов назад
82-й был сложным годом, мало того, что из ГДР привезли, так ещё и в школу отправили, и счастливое детство закончилось
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