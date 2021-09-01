Яркие восьмидесятые: СССР на пороге перемен

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Пьедестал. Чемпионы. XIII Зимние Олимпийские игры. На верхней ступеньке – Н. Линичук и Г. Карпоносов. На третьем месте (справа) – И. Моисеева и А. Миненков. На втором месте – К. Регеци и А. Шаллаи (Венгрия). 17–20 февраля 1980 года. Автор: Дмитрий Донской. США, Лейк-Плэсид.