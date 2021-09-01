На юге России задержали очередного начальника ГИБДД

Вслед за Ставропольем, где сотрудники ФСБ задержали начальника регионального ГИБДД, владельца цыганского особняка с золотым унитазом Алексея Сафонова, сотрудники правоохранительных органов обратили свой взор на соседнюю Ростовскую область.

Главу отдела ГИБДД по Миллеровскому району Александра Чмыхалова и нескольких его подчиненных-инспекторов подозревают в превышении должностных полномочий. В Следственном комитете уже возбудили соответствующее уголовное дело.

И конечно, какое расследование коррупционных дел без любимых всеми обысков? Жилища Чмыхалова следователи, к сожалению, не показали, но поделились несколькими интересными находками.