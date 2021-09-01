На юге России задержали очередного начальника ГИБДД

Вместе с ним под следствие попали несколько инспекторов.
Вслед за Ставропольем, где сотрудники ФСБ задержали начальника регионального ГИБДД, владельца цыганского особняка с золотым унитазом Алексея Сафонова, сотрудники правоохранительных органов обратили свой взор на соседнюю Ростовскую область.
Главу отдела ГИБДД по Миллеровскому району Александра Чмыхалова и нескольких его подчиненных-инспекторов подозревают в превышении должностных полномочий. В Следственном комитете уже возбудили соответствующее уголовное дело.
И конечно, какое расследование коррупционных дел без любимых всеми обысков? Жилища Чмыхалова следователи, к сожалению, не показали, но поделились несколькими интересными находками.
Пока Александр Чмыхалов обвиняется в сущей мелочи - освобождении от наказания трех автолюбителей, пойманных при нарушении ПДД, и езде в нетрезвом виде. Анонимный ТГ-канал «Че по Ростову?», ссылаясь на источник, сообщает, что нарушители «сами звонили Чмыхалову и просили его помочь в решении проблем — „угомонить своих гоблинов с палками“».
Остается гадать, сколько еще знакомых найдется у этого улыбчивого и компанейского
гоблина без палки начальника...
Источник:
- Столичные скрытые патрули ДПС получили крутые седаны BMW
- СМИ опубликовали фото с обысков в квартире казанского стрелка
- Эмираты, Куршевель и Франция: как живёт разыскиваемая омская чиновница
- "Напилял нам произведение искусства": на Дону установили деревянный памятник гаишнику
- Самые большие города Ростовской области
Понравилось85