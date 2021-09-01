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На юге России задержали очередного начальника ГИБДД

На юге России задержали очередного начальника ГИБДД (6 фото)

Автор:
01 сентября 2021 17:56
Сообщество : Криминал
Метки: Ростовская область   гибдд   коррупция   начальник   обыск   фото   
5330
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Вместе с ним под следствие попали несколько инспекторов.

Вслед за Ставропольем, где сотрудники ФСБ задержали начальника регионального ГИБДД, владельца цыганского особняка с золотым унитазом Алексея Сафонова, сотрудники правоохранительных органов обратили свой взор на соседнюю Ростовскую область.


Главу отдела ГИБДД по Миллеровскому району Александра Чмыхалова и нескольких его подчиненных-инспекторов подозревают в превышении должностных полномочий. В Следственном комитете уже возбудили соответствующее уголовное дело.


И конечно, какое расследование коррупционных дел без любимых всеми обысков? Жилища Чмыхалова следователи, к сожалению, не показали, но поделились несколькими интересными находками.

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Пока Александр Чмыхалов обвиняется в сущей мелочи - освобождении от наказания трех автолюбителей, пойманных при нарушении ПДД, и езде в нетрезвом виде. Анонимный ТГ-канал «Че по Ростову?», ссылаясь на источник, сообщает, что нарушители «сами звонили Чмыхалову и просили его помочь в решении проблем — „угомонить своих гоблинов с палками“».


Остается гадать, сколько еще знакомых найдется у этого улыбчивого и компанейского гоблина без палки начальника...

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Метки: Ростовская область   гибдд   коррупция   начальник   обыск   фото   
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1k
Алксандр Шевченко 2 часа назад
Нищеброд какой-то, и в МВД, решили убрать чтоб не позорил.
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9k
Vacony 6 минут назад
чуть радует, что хоть кого то ловят.. ранее таких новостей не было вовсе..
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339
Driver 10 минут назад
Это все что у него нашли...это реально смешно.
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7
advlad 11 минут назад
Интересно, кому же сей достойный сэр так поднасрал, что его сдали?
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4k
alex 13 минут назад
Маловато будет, маловато. Надо всех начальников ГАИ потрошить и рейтинг устроить изьятого
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34k
Гёз Уленшпигель 14 минут назад
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1k
Константин 15 минут назад
ну, по сравнению со Ставрополем, он просто
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667
Сергей Ковалев 24 минуты назад
Вот это я понимаю-улов!!! Коллекция ножей,огнестрел (наверное с разрешением,но не в сейфе). А денег,то денег
. Портрет- вааще!!! Да за такое нужно,как минимум давать расстрел. На безрыбье и рак -рыба. После выборов отпустят и восстановят в должности
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5k
Pravednik84 Полчаса назад
Автомат (или карабин, я не разбираюсь), вне сейфа - очень плохо, но если он легален и сейф есть - ну покарать подзатыльником (может он на охоту собрался, или только с охоты, или чистил/смазывал). Бижутерия - у моей бабушки круче. В часах не разбираюсь. Картина отстой - но тут он сам себя наказал (храня у себя этот ужас). Ножеманов не понимаю - мне кроме кухонных ножей и гипрочного вполне хватает 3х: один повседневного ношения; второй какой то крутой (ну мне так знающий человек пояснил) - на моей работе кто то оставил, беру его на рыбалку; ну и возле компа маленький перочинный ножик фигню какую вскрыть.
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875
Ярик Полчаса назад
Я аж всплакнул, нищеброда взяли какого-то. Может скинемся ему на адвоката, у самого-то поди совсем денег нет.
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778
Довер Иванович Полчаса назад
Бохатый... Что там какие то миллионы.
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595
Конрад Карлович Шнайдер-Задунайский Полчаса назад
А во власти не воры бывают?
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7k
sivanov1079 Полчаса назад
На юге России самые обнаглевшие гайцы. Совпадение?
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28k
Fat Lynx 37 минут назад
Чет слабовато... Оскудела что ли земля южная?
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10k
Василенко Татьяна 39 минут назад
Я уже охреневать перестала. Интересует одно - вы годами даете им беспредельничать, закрывая глаза на все эти выходки, а за месяц до выборов устраиваете показуху - это даже не смешно!Детский сад, ей богу! Вы народ за дебилов что ли держите?
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11k
Bill 41 минуту назад
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4k
Артем Кощеев 44 минуты назад
Тяжко живётся гаишникам в преддверии выборов
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9k
ALFIE 47 минут назад
штраф за неправильное храние обычного карабина, коллекция ножей - а точнее хозяйственно бытовых инструментов, ибо там на холодняк тянет только один...да и вообще в классификации все сложно, у меня в коллекции есть и круче, но с сертификатами, что не холодняк :) ибо там параметров вагон - под один не попало - все, нормалек :) короче так себе законы о холодняке... аж 1 золотые часы и 1бакс на счастье? я хз, после цыганского особняка, такое даже показывать стыдно...самим следокам..но лицо откушанное, явно не спроста)))) но хз, на пост о коррупции точно не тянет.
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7
advlad 51 минуту назад
Харю наел знатную. И сразу видно: православный.
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20k
Альберт Час назад
Имитация борьбы с коррупцией накануне выборов.
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16k
ВВС Час назад
я бы, на его месте, попросил подбросить ему мешок героина,чтоб не было стыдно перед сослуживцами
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