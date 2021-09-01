Чулочки, юбочки: самые эффектные одиннадцатиклассницы 2021 года

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Героини этого поста вышли на финишную прямую школьной жизни - 11 класс. Пожелаем этим красавицам сил и усидчивости в последнем для них учебном году, а также успешной сдачи выпускных экзаменов.
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4. По некоторым девушкам и не скажешь, что они учатся в 11 классе - выглядят намного старше
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