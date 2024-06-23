Когда хочется выглядеть старше: фотоитоги школьных выпускных 2024 года

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Отгремели школьные выпускные вечера, а это значит, что пора подводить их итоги. Сегодня у нас на повестке сногсшибательные выпускницы, которые, почему-то захотели выглядеть старше своих лет.
1. Этот странный женский пол. Сначала они стараются выглядеть старше, а после 30 мечтают вернуться в свои 18 лет
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