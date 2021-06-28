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Уже не дети: самые эффектные выпускницы школ 2021 года

Уже не дети: самые эффектные выпускницы школ 2021 года (21 фото)

Автор:
28 июня 2021 07:38
Метки: выпускница   выпускной   девушки   красота   одноклассники   платье   школа   
1105
21
По всей России отгремели выпускные вечера, а это значит, что Instagram просто пестрит фотосессиями с данного праздника. Итак, встречайте, самые обаятельные и привлекательные участницы главного события школьной жизни!
P.S. Как хорошо, что в этом году выпускные вечера прошли в стандартном формате - не онлайн.
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Метки: выпускница   выпускной   девушки   красота   одноклассники   платье   школа   
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67
Manul Otocolobus 52 минуты назад
Странно, выпускницам должно быть лет по 17, а тут какие-то разукрашеные тётки 30+...
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10k
Джон Уик 4 минуты назад
Жизнь многих из них потрепает
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33k
Лесли 🥰 7 минут назад
Это выпускницы школ??)))) Или уже третьего института!
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2k
Vitamin 40 минут назад
Если честно, пока листал фотки, ждал, на каком месте по популярности будет коммент
"Ябывдул!"(с)...
А его чего то вообще нету...)))
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Преподобный Стасян

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