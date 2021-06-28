Уже не дети: самые эффектные выпускницы школ 2021 года

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По всей России отгремели выпускные вечера, а это значит, что Instagram просто пестрит фотосессиями с данного праздника. Итак, встречайте, самые обаятельные и привлекательные участницы главного события школьной жизни!
P.S. Как хорошо, что в этом году выпускные вечера прошли в стандартном формате - не онлайн.
P.S. Как хорошо, что в этом году выпускные вечера прошли в стандартном формате - не онлайн.
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А его чего то вообще нету...)))