"Самая обаятельная первокурсница 2023": ВУЗы, где учатся красивые студентки

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Перед вами неофициальный конкурс среди ВУЗов, честь которых отстаивают первокурсницы, разместившие на своих страничках в соцсетях соответствующие фотографии. Так кто заманил в свои стены самую красивую "свежую кровь"?
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Метки: ВУЗ Девушка красота образование перваки первокусница
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А от первой чуть не блеванул.