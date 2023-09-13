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"Самая обаятельная первокурсница 2023": ВУЗы, где учатся красивые студентки

"Самая обаятельная первокурсница 2023": ВУЗы, где учатся красивые студентки

Автор:
13 сентября 2023 18:08
Метки: ВУЗ   Девушка   красота   образование   перваки   первокусница   
3216
16

Перед вами неофициальный конкурс среди ВУЗов, честь которых отстаивают первокурсницы, разместившие на своих страничках в соцсетях соответствующие фотографии. Так кто заманил в свои стены самую красивую "свежую кровь"?

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Метки: ВУЗ   Девушка   красота   образование   перваки   первокусница   
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22  комментария
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1k
Руслана Тарасова 2 часа назад
Самая первая барышня с накаченным губками и татухой на английском , больше похожа на уставшую экскортницу, чем на студентку-первокурсницу.
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2k
Александр Долматов 3 минуты назад
Мне эта больше всех понравилась. Минимум косметики и губы, вроде, свои.
А от первой чуть не блеванул.
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14k
Пук 13 минут назад
Есть ли видосики с этими первокурсницами? Друг интересуется...:)
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4k
Виктор Штурмаревич 13 минут назад
1,7 студентки факультета полового трения.
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1k
klklkl Полчаса назад
Башкирочка ниче так
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11k
kaboza Полчаса назад
а где слово "Бюджетный факультет"? вперед, апнулись с "непоступила" в "поступила"?
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2k
Максим Полчаса назад
Есть точка разгрузки рядом с РАНХиГС и плюс метро рядом.Сколько же там барышень симпотных,на любой вкус и ходят косяками.
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11k
Алексей 42 минуты назад
И из них выйдут отличные специалисты,наверное,может быть....
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60k
pynh 52 минуты назад
Что за фубля на первом фото?
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10k
kirpal Час назад
Плюсанул, но мало картинок в посте
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1k
liveevil Час назад
Я на 5-м курсе выглядел моложе, чем некоторые из этих на 1-м
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422
thrashbox GROMOZEKA 52 минуты назад
Но красивее ему быть это явно не мешало, бгг
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6k
Бу 2 часа назад
красотки!)
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15k
Kucher 2 часа назад
19-я страшненькая.
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5k
Горожанин 2 часа назад
Выбираю из РАНХиГС.
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Richard

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