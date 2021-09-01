16 фактов о "Повелителях вселенной" с Дольфом Лундгреном

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Фэнтези-боевик с Дольфом Лундгреном вышел через несколько лет после знаменитого мультсериала о Хи-Мене. И хотя фильм провалился в прокате, свою армию поклонников он получил. Как и определенный культовый статус. Несколько фактов о картине.
- Актер, сыгравший в этом фильме Блэйда, Энтони Де Лонги, обучил Дольфа Лундгрена владению мечом и поставил хореографию битвы на мечах между Хи-Меном и Блэйдом. Он же поставил финальную схватку между Хи-Меном и Скелетором (если угодно - Скелетом). Скелетора в фильме играл Фрэнк Ланджелла, но во время финального поединка его заменил Де Лонги.
- Де Лонги рассказывал, что его костюм весил больше 22 кг, так что ему приходилось буквально выливать пот из обуви после каждого съёмочного дня.
- У Мег Фостер, сыгравшей Эвил-Лин, костюм весил 20 кг. Более того, он сильно ограничивал её движения - например, на протяжении всего фильма мы ни разу не видим, чтобы Эвил-Лин сидела.
- Фильм не является адаптацией мультфильма, это популярное заблуждение. Он основан на линии игрушек Mattel. Продюсер Эд Прессман получил права на экранизацию ещё до выхода мультика.
- Сначала режиссёр Гэри Годдард хотел, чтобы другой актёр переозвучил Хи-Мена, потому что Дольф Лундгрен в то время говорил с сильным шведским акцентом, но впоследствии отказался от этой идеи.
- Тронный зал Замка Серого Черепа на момент съёмок стал самой большой декорацией, построенной в Голливуде за сорок с лишним лет.
- Компания Cannon Films изначально планировала снять фильм о Человеке-пауке. Потом было решено взять деньги и разделить их на два фильма "Супермен IV: В поисках мира" и "Повелителей вселенной". План состоял в том, чтобы извлечь прибыль из обоих этих фильмов и сделать высокобюджетный фильм о Человеке-пауке. Но оба фильма провалились в прокате.
- Лундгрен отказался вернуться к роли Хи-Мена в запланированном продолжении. Он чувствовал, что как актёр может больше.
- Режиссёр Альберт Пьюн планировал снимать одновременно вторую часть "Повелителей вселенной" и "Человека-паука". Однако фильмы так и не были запущены в производство, потому что Mattel и Marvel отозвали права на экранизации из-за неуплаты денег со стороны Cannon Films. Тогда Пьюн (чтобы готовые декорации и костюмы не пропадали) снял "Киборга" с Ван Даммом
- Фрэнк Ланджелла признался, что роль Скелетора - одна из его любимых. Его маленький сын был большим поклонником вселенной Хи-Мена, так что актёр согласился сыграть роль.
- Реквизитные зубы актера Тони Кэрролла (сыграл Человека-Зверя) были настолько большими, что он не мог закрыть рот, когда носил их.
- В начале производства представители Mattel запретили Хи-Мену убивать кого-либо на экране. Чтобы обойти это запрет, авторы превратили войска Скелетора в солдат-роботов.
- Для фильма был написан альтернативный финал, из которого видно, что первые люди на Этернии были на самом деле из будущей американской космической миссии.
- В первой версии сценария была Ши-Ра - сестра Хи-Мена. Однако её пришлось вырезать из-за ограниченного бюджета.
- Для сцен, которые происходят на Земле, художники по спецэффектам использовали несколько зданий, оставшихся после съемок фильмов "Бегущий по лезвию" и "Охотники за привидениями".
- Это один из первых фильмов, в котором была сцена после титров. В ней Скелетор выныривает и говорит: "Я ещё вернусь!"
Вот эта сцена:
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