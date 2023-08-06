В Тыве мастер по ресницам избила девушку из-за плохого отзыва в интернете

По словам пострадавшей, она ходила на процедуры к местному лэшмейкеру (так называют специалистов, которые занимаются наращиванием ресниц). Клиентка осталась недовольна качеством проделанной работы, а поэтому решила оставить негативный отзыв на своем аккаунте в социальных сетях. Там она сообщила подписчикам, что новые ресницы выглядят ужасно, на них остался клей. Такой отклик сильно не понравился мастеру.





Лэшмейкер собрала друзей. Вместе они пошли мстить.