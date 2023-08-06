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В Тыве мастер по ресницам избила девушку из-за плохого отзыва в интернете

В Тыве мастер по ресницам избила девушку из-за плохого отзыва в интернете

Автор:
06 августа 2023 09:50
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Девушка   Лэшмейкер   бой-баба   драка   жестокие люди   избиение   отзыв   ресницы   
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Карина сходила на процедуру красоты, однако осталась недовольна. Через пару дней ресницы начали выпадать клочками. Об этом девушка подробно рассказала в своих соцсетях. Однако уже вечером на нее напали у клуба — начали избивать и рвать одежду.

По словам пострадавшей, она ходила на процедуры к местному лэшмейкеру (так называют специалистов, которые занимаются наращиванием ресниц). Клиентка осталась недовольна качеством проделанной работы, а поэтому решила оставить негативный отзыв на своем аккаунте в социальных сетях. Там она сообщила подписчикам, что новые ресницы выглядят ужасно, на них остался клей. Такой отклик сильно не понравился мастеру.


Лэшмейкер собрала друзей. Вместе они пошли мстить.


Следующим вечером клиентку жестоко избили на улицах города, а все происходящее снимали на камеру смартфона. Нападавшие выложили неприятное видео в сторис. От злоумышленников девушку спасли очевидцы.



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Метки: Девушка   Лэшмейкер   бой-баба   драка   жестокие люди   избиение   отзыв   ресницы   
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7  комментариев
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8k
sedoisever Час назад
Даже больше тупой жестокости поражает идиотизм, с которым эти уроды выкладывают на себя улики.
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2
Карп Карпентер 21 минуту назад
Твари
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2k
mikhanych 22 минуты назад
а, так вот как борятся за клиента?! ну теперь к этому мастеру очереди будут, как в конце 80х в мавзолей
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13k
butata Полчаса назад
Срок за слова о ресницах... обезьяны тупорылые
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14k
GROMOZEKA Час назад
Полиция, заявление, суд.
Надеюсь, далее срок
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