В Тыве мастер по ресницам избила девушку из-за плохого отзыва в интернете

Карина сходила на процедуру красоты, однако осталась недовольна. Через пару дней ресницы начали выпадать клочками. Об этом девушка подробно рассказала в своих соцсетях. Однако уже вечером на нее напали у клуба — начали избивать и рвать одежду.
По словам пострадавшей, она ходила на процедуры к местному лэшмейкеру (так называют специалистов, которые занимаются наращиванием ресниц). Клиентка осталась недовольна качеством проделанной работы, а поэтому решила оставить негативный отзыв на своем аккаунте в социальных сетях. Там она сообщила подписчикам, что новые ресницы выглядят ужасно, на них остался клей. Такой отклик сильно не понравился мастеру.
Лэшмейкер собрала друзей. Вместе они пошли мстить.
Следующим вечером клиентку жестоко избили на улицах города, а все происходящее снимали на камеру смартфона. Нападавшие выложили неприятное видео в сторис. От злоумышленников девушку спасли очевидцы.
Внимание! Видео в этом материале содержат сцены жестокости и насилия
Источник:
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
Надеюсь, далее срок
Кстати, всегда отвращала вот эта мода, писать иностранные слова русскими буквами