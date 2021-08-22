7 крошечных островов, на которых когда-либо жили люди

Маленький остров посреди океана – вот воплощение мечты интроверта о тишине и покое. И такие островки существуют в реальности.

Более того, многие из них обитаемы или становятся центром притяжения для туристов и любителей экзотики. Представляем вам семь самых островов, на которых живут люди.

Не все они находятся в океане, например, как первый из героев нашей подборки:

Архипелаг «Тысяча островов» (США и Канада)

Изюминкой архипелага на реке Святого Лаврентия является миниатюрный клочок суши под названием «Просто достаточно места». Его площадь – всего 310 кв.м.