7 крошечных островов, на которых когда-либо жили люди

Один из островов группы Халлиген (Дания). Этот симпатичный остров - еще не самый маленький в этой подборке!
Маленький остров посреди океана – вот воплощение мечты интроверта о тишине и покое. И такие островки существуют в реальности.
Более того, многие из них обитаемы или становятся центром притяжения для туристов и любителей экзотики. Представляем вам семь самых островов, на которых живут люди.
Не все они находятся в океане, например, как первый из героев нашей подборки:
Архипелаг «Тысяча островов» (США и Канада)
Изюминкой архипелага на реке Святого Лаврентия является миниатюрный клочок суши под названием «Просто достаточно места». Его площадь – всего 310 кв.м.
Владеет островком семья Сизеланд. Глава семейства выкупил на него права в 50-х годах прошлого века и построил небольшой домик для уединенного отдыха. Кроме каменного строения здесь есть пара деревьев и небольшой пляж. Семья проводит на личном острове выходные или отмечает праздники, попивая пиво и поджаривая сосиски-барбекю.
Данбар (Гондурас)
Мини-островок территориально относится к островной группе Bay Islands, расположенной в Карибском море, в 70 км от берегов Гондураса. На коралловом рифе, площадью 490 кв.м. выстроена роскошная белоснежная вилла.
Из-за сложного рельефа скалы здание возводилось более 3-х лет. Хозяин острова протянул по дну океана коммуникации к дому, оборудовал причал, удобный спуск к воде. На втором уровне он сделал открытый бассейн и открыл отель. Частную гостиницу окружает живописный дубовый лес, в береговой зоне установлены беседки.
Это место стало центром притяжения для любителей дайвинга и рыбной ловли. А еще туристов привлекает таинственное предание о сокровищах пирата Черная борода. Согласно легенде в одной из местных пещер спрятан клад знаменитого флибустьера.
Литтл Брюстер (США)
Небольшой скалистый островок, площадью менее 1000 кв.м. находится в 14 км от Бостона. Это единственный уголок суши, где остался маяк, находящийся под надзором человека. Все остальные сооружения, освещающие путь морским судам, давно автоматизированы.
Красавец маяк с названием «Бостонский свет» обслуживает хранитель Салли Слоумен. Это единственная женщина, которой доверили столь ответственную должность.
Хранительница маяка долгие месяцы проводит на острове в одиночестве, припасы и все необходимое ей доставляют с «большой земли» на лодках. На острове нет телевидения и интернета, но этот объект доступен для посещений. На экскурсии приезжают туристы, не оставляет Салли и супруг, который несколько месяцев в году живет с ней на этом неуютном пятачке земли.
Вильгельмштайн (Германия)
Рукотворный остров появился на озере Штайнхундер Мер в XVIII веке. Герцог Вильгельм Шаумбург задумал создать мощное фортификационное сооружение для защиты своих владений. В течение 5 лет местное население доставляло на лодках к месту строительства песок, гравий и камни. Зимой стройматериалы везли по замерзшему озеру.
В центре насыпного острова возвели каменную крепость в виде звезды с четырьмя лучами. Служба в форту была для солдат тяжким испытанием. Из-за высокой влажности многие из них страдали от ревматизма и простуды. В 1767 г здесь открыли военную школу для офицеров-курсантов. Позже, после смерти герцога крепость превратилась в государственную тюрьму.
Вильгельмштайн – образец немецкой педантичности и аккуратности. Остров имеет форму правильного квадрата, каждая сторона которого составляет 100 м. Сейчас кроме крепости в окружении вековых деревьев, на острове имеется музей, гостиница для туристов, работают кафе и сувенирный магазинчик. Остров по-прежнему принадлежит потомкам герцога, которые превратили его в доходный туристический объект.
Остров Блед (Словения)
При взгляде на Бледское озеро, расположенное в предгорьях Альп, открывается сказочная картина. Посреди водоема с чистейшей бирюзовой водой возвышается зеленый островок, по форме напоминающий гондолу.
На небольшом участке земли площадью 0,82 га уместилась Мариинская церковь, средневековые дома с красными черепичными крышами, музей археологии, уютное кафе и сувенирные лавки. Самая древняя часть – замок Блед и башня в романском стиле высотой 50 м.
Этот остров – туристическая достопримечательность и визитная карта Словении. Здесь сохраняют прекрасную свадебную традицию – пары, желающие обвенчаться, должны подняться по 99 ступеням, ведущим к церкви. Всю дорогу жених должен нести невесту на руках. Этот путь считается залогом счастливой жизни в браке.
«Мышиный остров» – Понтикониси (Греция)
Остров Понтикониси называют «мышиным» из-за скромных размеров – не более 1 га (предыдущих героев нашей подборки тогда можно смело назвать инфузориями-туфельками, потому что на их фоне Мышиный остров - настоящий гигант).
Этот уютный, зеленый уголок в Средиземном море – историческая достопримечательность. Здесь находится Пантократор – византийская часовня, датируемая XI-XII вв. Монахи во все времена любили уединение, а остров - идеальный вариант.
Отсюда открываются живописные виды на море, греческие поселки и небольшой монастырь Влахерна, который соединен с островком узким мостиком. Именно в этом монастыре создают всемирно известные иконы византийского письма.
Остров Питкэрн (Великобритания)
Небольшой участок земли площадью менее 2-х миль находится в южной части Тихого океана. Труднодоступный вулканический остров с богатой тропической флорой и фауной туристы стали посещать лишь с открытием Панамского канала.
На Питкэрне проживает 49 человек. Все они являются потомками мятежников с британского корабля «Баунти».
В 1789 году на «Баунти» власть захватили мятежники. Капитана они высадили в лодку (и тот, проплыв 6 тысяч километров, рассказал властям о мятеже).
Часть мятежников решила поселиться на островке Питкэрн. Решение оказалось мудрым. Потому что основная группа мятежников осела на Таити, где и была впоследствии арестована британскими властями.
А моряков на Питкэрне обнаружили лишь спустя 40 лет. И уже не предъявили им претензий за истечением срока давности. Удивительно, что моряки не только смогли выжить, но даже обзавелись потомством, взяв в жены местных таитянок.
Круизные лайнеры заходят на Питкэрн всего 4 раза в год. Стоянка длится несколько часов. Этого времени хватает, чтобы осмотреть достопримечательности и пообщаться с местными жителями.
Из малочисленного населения острова только треть трудоспособна, поэтому правительство пыталось привлечь на Питкэрн новых жителей по специальной программе. Однако желающих перебраться на постоянное место жительства в этот удаленный от цивилизации уголок не нашлось.
Источник:
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