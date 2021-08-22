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7 крошечных островов, на которых когда-либо жили люди

7 крошечных островов, на которых когда-либо жили люди (8 фото)

Автор:
22 августа 2021 09:36
Сообщество : Путешествия
Метки: в мире   жизнь   люди   остров   путешествия   фото   
1336
8

Один из островов группы Халлиген (Дания). Этот симпатичный остров - еще не самый маленький в этой подборке!

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Метки: в мире   жизнь   люди   остров   путешествия   фото   
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3  комментария
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149
Nane First NameLast Час назад
Живут же люди. Интересно, у них хрен растёт? А так бы я возил бы им.
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8k
Andrei Полчаса назад
Вот такой вот коралловый риф.
, если что.
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