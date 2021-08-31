Мы хотим разъяснений: 23 исторических фото, которые не понятны с первого взгляда

Продолжаем серию исторических фотографий, глядя на которые вы не сразу поймете что тут происходит и для этого вам нужны будут пояснения. И мы их непременно дадим, вы главное заходите, смотрите, охайте и впечатляйтесь!
Напоминаем - описания к фото снизу, чтобы вы подумали над содержанием, прежде чем прочли разъяснение
США. Дети средней школы Вэйл в Сан Франциско произносят клятву верности американскому флагу перед интернированием, апрель 1942 года.
Фаллокрипты, колпаки для прикрытия пениса у народа Нариньо, который населял территорию современной Колумбии. Подобные фаллокрипты были распространены у знати в период с 500 по 1600 года нашей эры. Становились добычей охочих до золота конкистадоров и исчезли, т.к. переплавлялись в листки. Это три редчайших сохранившихся экземпляра.
Aмериканский юморист Эрни Xайер пoказывает нaглядным образом кaкие чувcтва и желaния у него вызывaет ввeдeниe сyхого закoна в США, 1919.
Дмитрий Нагиев чемпион СССР по самбо.
Орнелла Мути и Микеле Плачидо (позже комиссар Катани в сериале Спрут) в фильме «Народный роман» режиссера Марио Моничелли. 1974.
Автомобили "Линкольн", закупленные для «Интуриста» на пл. Воровского в Ленинграде. 1933-1934 гг.
Политура, в советское время из нее, путем вымолраживания добывали спирт и пили.
Пионерский лагерь «Орлёнок». 1979 год. Чудесное детство!
16-летний спасатель Рональд Рейган. 1927 годэ.
Подростки на премьере фильма «Асса» в ДК МЭЛЗ, Москва, 1988 год .
Бернхардт Отто Холтерманн с золотым самородком весом 286 кг (золота в самородке было около 80-ти кг, остальное кварц и прочие минералы). Самородок признан самым крупным из ранее найденных.
Молодая женщина, Кабул, 1968 год.
70-летняя Элизабет Арнольд, считающаяся единственной женщиной-кузнецом в Англии, подковывает лошадь возле 400-летней кузницы в графств Кент. Великобритания , 1938 г .
Минута молчания в память о погибших в Первой мировой войне. Лондон, 11:00 11 ноября 1919 года.
Кони с Аничкова моста в Ленинграде пережили войну под землёй; достали их в 1945-м.
Изнанка куртки военного летчика с текстом для случаев поражения в плен . США, 1959 г.
Эротика XV века - книга «Повесть о двух влюблённых».. Роман содержит много эротических сцен и стал прообразом огромого количества подобных произведений.
Один из первых жёстких дисков. Объём 5мб. Выпущен в 1956 год.
Шашлычные мастера ресторана «Ласточкино гнездо». Павильон Узбекистана на ВДНХ, Москва, 1950-е.
Рентгенолог проверяет шахтёров на наличие алмазов в желудке.ЮАР , 1954 г. Процедура проверки иногда могла продолжаться до 75 минут, тогдпа никто не думал об опасности рентгена. Кстати, кражи все равно все предотвращали. Согласно задокументированным случаям поимки алмазных "несунов" в ботсванских шахтах, в 36% случаев рабочие прятали их в анальном отверстии, в 30% — между ягодиц, в 14% — в носках и волосах (теряюсь в догадках почему эти категории решили объединить в одну), в 5% — во рту, в 2% — под мошонкой, в 2% — в верхней одежде, в 2% — в нижнем белье, в 9% случаев использовались другие способы.
Всероссийский Съезд целителей «Чудотворцы России», 1990 год, Москва.
Бесплатный борщ в ресторане, принадлежащий украинской общине, в связи со смертью Сталина. Нью Йорк, 1953 год.
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