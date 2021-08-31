Мы хотим разъяснений: 23 исторических фото, которые не понятны с первого взгляда

Рентгенолог проверяет шахтёров на наличие алмазов в желудке.ЮАР , 1954 г. Процедура проверки иногда могла продолжаться до 75 минут, тогдпа никто не думал об опасности рентгена. Кстати, кражи все равно все предотвращали. Согласно задокументированным случаям поимки алмазных "несунов" в ботсванских шахтах, в 36% случаев рабочие прятали их в анальном отверстии, в 30% — между ягодиц, в 14% — в носках и волосах (теряюсь в догадках почему эти категории решили объединить в одну), в 5% — во рту, в 2% — под мошонкой, в 2% — в верхней одежде, в 2% — в нижнем белье, в 9% случаев использовались другие способы.