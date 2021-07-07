UB-110: редкие фото немецкой подлодки

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В Первую мировую начали производить подводные лодки с дизельным двигателем для движения на поверхности и электрическим - для движения под водой. Одной из таких была UB-110 - немецкая подводная лодка, которая затонула у берегов Англии в 1918 году. Лодку построила компания Blohm & Voss. Она была спущена на воду в Гамбурге 1 сентября 1917 года и введена в эксплуатацию весной 1918 года.
Подлодку SM UB-110 спустили на воду в Гамбурге 1 сентября 1917 года, а в эксплуатацию ввели весной 1918-го под руководством Вернера Фюрбрингера. UB-110 несла десять торпед и была вооружена палубной пушкой, а также могла перевозить 31 члена экипажа. Дальность плавания лодки оценивали в 7420 морских миль или 13 740 км, скорость - 24,6 км/ч по воде и 13,7 км/ч при погружении.
19 июля 1918 года подлодку потопили британские корабли HMS Garry, HMS ML 49 и HMS ML 263. В своих послевоенных мемуарах командир Фюрбрингер утверждал, что после того, как HMS Garry протаранил лодку, его экипаж открыл огонь из револьверов и пулеметов по безоружным выжившим на UB-110. В общей сложности погибло 23 члена экипажа подлодки. Тогда капитан-лейтенант HMS Garry Чарльз Лайтоллер был награжден за выдающиеся заслуги за потопление UB-110.
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Четыре торпедных аппарата
В сентябре UB-110 подняли и поместили в адмиралтейский док с приказом привести ее в боевое состояние - правда, на этот раз она принадлежала уже британской стороне. Работы по восстановлению прервались из-за последующего перемирия. После этого UB-110 отправили в другой док, а позже продали как металлолом.
После спасения подлодки было сделано одно открытие - оказалось, некоторые из ее торпед были оснащены так называемыми "магнитными взрывателями". Эти взрыватели конструировали таким образом, что они срабатывали при изменениях магнитного поля под стальным корпусом корабля, и взрывали боевую часть торпеды на расстоянии 0,3-3 метра от его днища. Считалось, что такой взрыв наносит кораблю больший урон. Однако, такие взрыватели оказались тогда проблематичными - часто они срабатывали преждевременно, или вообще не срабатывали.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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