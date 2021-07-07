UB-110: редкие фото немецкой подлодки

После спасения подлодки было сделано одно открытие - оказалось, некоторые из ее торпед были оснащены так называемыми "магнитными взрывателями". Эти взрыватели конструировали таким образом, что они срабатывали при изменениях магнитного поля под стальным корпусом корабля, и взрывали боевую часть торпеды на расстоянии 0,3-3 метра от его днища. Считалось, что такой взрыв наносит кораблю больший урон. Однако, такие взрыватели оказались тогда проблематичными - часто они срабатывали преждевременно, или вообще не срабатывали.