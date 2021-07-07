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UB-110: редкие фото немецкой подлодки

UB-110: редкие фото немецкой подлодки (17 фото)

Автор:
07 июля 2021 19:47
Сообщество : Военное
Метки: исторические фото   история   лодки   первая мировая война   подводные лодки   подлодки   факты   фото   
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В Первую мировую начали производить подводные лодки с дизельным двигателем для движения на поверхности и электрическим - для движения под водой. Одной из таких была UB-110 - немецкая подводная лодка, которая затонула у берегов Англии в 1918 году. Лодку построила компания Blohm & Voss. Она была спущена на воду в Гамбурге 1 сентября 1917 года и введена в эксплуатацию весной 1918 года.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: исторические фото   история   лодки   первая мировая война   подводные лодки   подлодки   факты   фото   
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Павел 20 минут назад
Поворот одного винтеля не в ту сторону и подлодки нет.
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