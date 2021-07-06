25 человек, которым действительно не повезло с работой

Автор:
06 июля 2021 08:30
Надоело ходить в офис? Устали выслушивать претензии начальства? Раздражают сплетницы из соседнего отдела? Поверьте, бывает и хуже!
Промоутеров, не выполняющих план продаж, ждет незавидная доля
Шеф сказал, машина сломалась, однако
Есть в работе ветеринара итемные стороны
Кто хорошо работает, тому выдадут надежную страховку, а остальным - что останется
Работа для худых и бесстрашных
Это как же надо жалеть людей...
Работа осеменителя требует силы и мужества
Кажется, я забыл его покормить... черт!
Тестировщикам дезодорантов за вредность выписывают не молоко, а туалетную воду
Я же говорил, ненастоящий!
Вам доктора или похвастаться пришли?
И кому там надоело мыть посуду после обеда?
Я же говорил - ноль! А ты - фаза, фаза
Инструктор по стрельбе должен оверять своим воспитанникам!
Уборщице в этой жизни уже ничего не страшно
В китайский зоопарк требуются еще кормильцы крокодилов
Учись, Петька, а то так и будешь всю жизнь шланг подавать!
Я в порядке! Все отлично!
Когда электрик не справился, вызвали эксперта по вязанию
Зачем нам люлька? Мы уж по старинке...
А не долбанет? - Да не должно...
Дочка думает, что я работаю космонавтом
Думаешь, твоя работа хуже всех в мире? Тогда поменяйся с этим парнишкой!
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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