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25 человек, которым действительно не повезло с работой

25 человек, которым действительно не повезло с работой (26 фото)

Автор:
06 июля 2021 08:30
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   не волк   не лучшее место   плохая вакансия   работа   смешно   
813
26
Надоело ходить в офис? Устали выслушивать претензии начальства? Раздражают сплетницы из соседнего отдела? Поверьте, бывает и хуже!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   забавно   не волк   не лучшее место   плохая вакансия   работа   смешно   
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