Люди, у которых день сложился хуже, чем у вас

Автор:
16 июля 2021 08:30
Бывают такие дни, когда ничего не складывается и все валится из рук. Герои данной фотоподборки знают об этом не понаслышке!
Когда не доехал из салона до страховой
Отличный кран, говорили они. Везде пройдет, говорили они
То неловкое чувство, когда забыл завинтить крышку у банки с краской
Ну я ладно, но пожарным-то куда теперь торопиться?
Этот сломался, катите следующий!
Наушники в микроволновке? А где же тогда мои сосиски?
Когда не повезло одному на всей улице
Когда решил, что с пакете с пиццей ничего не случится
Хотел обновить диван, но пес успел раньше
Экзамен на капитана не сдал - пришвартовался в машине экзаменатора
Нет, не поспать мне сегодня на новом диване
Французы здорово поднялись в этом сезоне
Были б на джипе - вызвали б трактор, на тракторе - вызвали б танк... А сейчас-то что делать?
Говорили в школе, учи геометрию!
С координацией у нас в семье плохо, но зато лбы крепкие!
Термометр в Лас-Вегасе решил, что попал в ад
В такую жару не только людям хочется купаться!
Когда решил оставить велик на парковке и забежать в магазин, но забыл, что живешь в плохом районе
Когда в воскресенье купил мясо на неделю, а в понедельник сломался холодильник
Говорила бабушка, не ешь в постели пирожки с вареньем!
Когда брюки порвались по пути на работу
Заведи собачку, говорили они. Будет у тебя верный друг, говорили они
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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