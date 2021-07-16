Люди, у которых день сложился хуже, чем у вас

Как жителю самопровозглашенной республики получить паспорт гражданина РФ

Люди, которым пришлось явно хуже, чем вам!

Люди, у которых новый год не задался с самого начала

35 человек, у которых день явно не задался

22 примера, которые учат не радоваться раньше времени

Туристы и жилье: эпические подставы