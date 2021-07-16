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Люди, у которых день сложился хуже, чем у вас

Люди, у которых день сложился хуже, чем у вас (30 фото)

Автор:
16 июля 2021 08:30
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   не повезло   не сложилось   не срослось   невезуха   неудачный день   смешно   
387
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Бывают такие дни, когда ничего не складывается и все валится из рук. Герои данной фотоподборки знают об этом не понаслышке!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   забавно   не повезло   не сложилось   не срослось   невезуха   неудачный день   смешно   
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bobobo Полчаса назад
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Очевидное-Невероятное Полчаса назад
ну тупые... просто поменяй их местами
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