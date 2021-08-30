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"Непрерывная" неделя, или как в СССР из календаря исчезли выходные дни (на целых 11 лет)

"Непрерывная" неделя, или как в СССР из календаря исчезли выходные дни (на целых 11 лет)

Автор:
30 августа 2021 01:03
Метки: СССР   промышленность   труд   факты   
692
9

У большинства из нас распорядок недели такой: пять рабочих дней и два выходных – суббота и воскресенье. И так уже не одно десятилетие. Однако в конце 1920-х годов в практике двух выходных дней был перерыв на одиннадцать лет.

Именно тогда советское правительство экспериментировало с календарем и ввело концепцию непрерывной недели – идею, которая вообще не включала чередование выходных и рабочих дней.

История этого забавного эксперимента началась в 1929 году, когда индустриализация была в самом разгаре и повсюду пропагандировались лозунги «Пятилетку – за четыре года».

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Однако даже усилий всего народа на заводах и полях колхозов не хватило для реализации самых амбициозных планов руководителей Советского Союза, поэтому последнее решило попробовать изменить распорядок дня горожан, чтобы повысить производительность промышленности и сельского хозяйства. Так появилась концепция, так называемой, "непрерывной недели".

В результате 26 августа 1929 года правительство СССР приняло постановление «О переходе на непрерывное производство на предприятиях и в учреждениях СССР», согласно которому профильные ведомства должны были разработать новый график работы для всего государства, т.е. главной идеей которой была бы бесперебойная работа всех предприятий, так как на производстве простаивали праздничные и выходные дни, что не устраивало руководство КПСС, хотя до этого люди не работали только по воскресеньям.

Суть концепции "непрерывной недели" заключалась в том, чтобы разделить всех сотрудников на пять групп и подготовить их график таким образом, чтобы каждая группа работала пять дней в неделю, но у них были выходные в разные дни.

В результате оказалось, что пятая часть рабочих каждый день отдыхала, а остальные работали. Кроме того, была уменьшена продолжительность рабочего дня с восьми до семи часов.

Излишне говорить, что запомнить "скользящий" график намного сложнее, чем фиксированный, поэтому правительство изменило календарь, пометив дни разными цветами, каждый из которых указывал на конкретную рабочую группу. Иногда цветовая маркировка менялась на разные символы – серп, молот, красное знамя и другие.

Теперь, чтобы узнать, когда у рабочего выходной, все, что ему нужно было сделать, это найти его цвет или символ в новом календаре, который официально назывался «календарем советской революции», широко известным как «непрерывный».

Интересный факт: исследователи приводят еще одну причину введения концепции "непрерывной недели": антирелигиозная кампания, которая в то время только набирала обороты. Дело в том, что из-за нового графика работы верующим гражданам не разрешали ходить в церковь по воскресеньям и отмечать церковные праздники.

Кроме того, по новому календарю в году было всего пять официальных праздников, и все они были связаны с идеологией коммунизма – так что это были выходные дни для всех граждан Советского Союза.

Несмотря на все перспективы повышения производительности советских предприятий, эта практика быстро выявила все свои недостатки. Во-первых, при таком рабочем графике стало намного сложнее налаживать отношения между людьми, что привело к уменьшению количества браков.


Во-вторых, хуже стало уже существующим социальным единицам, потому что муж и жена часто находились в разных рабочих группах, что затрудняло разговоры о совместном проведении времени, нормальном ведении дома и, что наиболее важно, о воспитании детей.


Поэтому Советское правительство, получив огромное количество писем с жалобами на новый календарь, а также не достигнув желаемой экономической выгоды от этой практики, решило изменить непрерывную неделю.

1 декабря 1931 года была введена новая рабочая неделя – "шестидневка": этот график не означал разделения на группы, а просто работал пять дней, шестой день был выходным. А последние относились к числам: это 6, 12, 18, 24 и 30 числа каждого месяца. Для всех 1 марта был выходным днем ​​и те же пять коммунистических праздников.

Благодаря новому календарю, положение граждан улучшилось, особенно это касается дома и быта, но, в целом, ситуация не изменилась. Поэтому девять лет спустя, в 1940 году, советские руководители снова вернулись к семидневной рабочей неделе с шестью рабочими днями и одним выходным по воскресеньям.

Кроме того, восстановлен восьмичасовой рабочий день. Таким образом, советские граждане работали более четверти века, и только в 1967 году они ввели пятидневную рабочую неделю и два выходных дня – субботу и воскресенье, то есть график, по которому большинство из нас работает сегодня.

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Метки: СССР   промышленность   труд   факты   
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3k
Джордж. Вашингтон. 7 часов назад
После второго курса нашел работу летом технологу помогать на производстве. Там не 5+2, а два через два, но по 12 часов. Думалось ляляля, 12 часов, но зато два дня работаешь, два отдыхаешь. Дебил. Это рабство. Из этих двух выходных первый я тупо спал, а второй жил в ужасе, что завтра на работу. В общем на два месяца меня хватило. Кое-как. Потом еще работал на вахте 12+12, половину суток работаешь, половину отдыхаешь, но там хоть виден свет в конце этой жопы. Восьмичасовой рабочий день великое завоевание социалистов, но это не всегда просто понять:-)
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45k
doker 4 минуты назад
А где сегодня у буржуя простаивает оборудование? Практически везде на предприятих "скользящий график". Есть заказы - всё оборудование в работе.
Эффективное использование оборудования потребовалось и в то время.
Был любопытный фантастический рассказ, где буржуй попросил у советского директора промплощади для работы по ночам, когда там не работали. Всё одно - буржуй разорился, а советскому директору - пофиг.
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1k
RaiJu 3 часа назад
Брежневская оттепель.
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14k
vikklu 5 часов назад
Ну дык, всё для человека, всё для блага человека. Уярить до усирачки пятилетку в три дня, будьте счастливы, рабы страны советов.
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3k
Outcast 6 часов назад
Изверги. пытались 5 дневку сделать. Толи дело сейчас. Устроил людей неофициально и давай им переработку 12 -14 часов в день 7 дней в неделю. И никуда ведь не денутся со своей ипотекой.а потом ещё можно штрафов навесить и ничего не заплатить.
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5k
Divergent?!? 7 часов назад
Я помню "черные" недели семидесятых, когда мама работала по субботам. Вроде одну неделю в месяц.
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