"Непрерывная" неделя, или как в СССР из календаря исчезли выходные дни (на целых 11 лет)

Суть концепции "непрерывной недели" заключалась в том, чтобы разделить всех сотрудников на пять групп и подготовить их график таким образом, чтобы каждая группа работала пять дней в неделю, но у них были выходные в разные дни.

В результате оказалось, что пятая часть рабочих каждый день отдыхала, а остальные работали. Кроме того, была уменьшена продолжительность рабочего дня с восьми до семи часов.