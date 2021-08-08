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Почему в СССР были популярны эти стеклянные шарики?

Почему в СССР были популярны эти стеклянные шарики? (2 фото)

Автор:
08 августа 2021 09:42
Сообщество : СССР
Метки: СССР   стеклянные шарики   факты   фото   шарики   
978
2

Советский Союз — это время, интересных вещей и игрушек для ребятишек, которые было тяжело достать. И самыми распространенными считались небольшие стеклянные по диаметру шарики, полюбившиеся всей детворе. Так почему был спрос на эти стеклянные шарики?

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Метки: СССР   стеклянные шарики   факты   фото   шарики   
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16  комментариев
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19k
Вишенка Крокодилова Час назад
Применение в то время шариков из стекла, было, неотъемлемой процедурой для каждого человека.
??? Даже если убрать пару запятых, всё равно непонятно.
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1k
a_komolow 2 секунды назад
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1k
Sam 11 минут назад
Божечки.... Что за текст!? Бред на заданную тему?
...стеклянные по диаметру шарики...
Просто из жалости хочется убить, чтоб сам не мучался и другим глаза не мозолил.
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1k
Карагандинская Полиграфия 37 минут назад
"Производство шариков имеет несколько версий:
Их можно !!!достать!!! из бутылок, куда разливалась водка.
!!!Сделать!!! с помощью пневматических баллончиков наполненных краской.
!!!Изготовление!!! шариков из специальных камней."(c)
Афтор, если твои родители такие молодые, то спроси у бабушек-дедушек - они поведат тебе страшную тайну - где брали и как использовали.
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3k
Кистень 39 минут назад
У меня в детстве были эти шарики, несколько штук в разное время. А вот, откуда они попадали ко мне, уже не помню. Но были достаточно редкими.
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9k
Атанас Раков 46 минут назад
Кажется, в '89-ом мне подарили специальная игра с шариков, 12 штук, как и маленькие плитки с изображениям разного спорта. Там даже была схема, как надо расставить плитки, шарики и т.д. Ех, детство...
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−33
Чернов-Трубаров 55 минут назад
А ещё была партия.
И всё было поровну.
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427
Андрей Ы. 56 минут назад
При стрельбе ими из рогатки они разлетались на осколки. Если в стену попадали.
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427
Андрей Ы. Roy Batty 8 минут назад
Окатыши. Которые в металлургии применяются. Для рогатки самое то. Наберёшь на железной дороге и вперёд.
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129
андрей Час назад
А мы в детстве их вытаскивали из балонов с краской! Специально для этого шерстили свалку за гаражами. Там тоже были разных цветов и оттенков. Целые коллекции были!
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7k
vitenok Час назад
Секрет, блин... Стекловату из них делали.
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−20
Zlaja ptica 2 часа назад
Ну не знаю. В детстве видел такие только те, которые дед привёз из Китая, когда служил там во время корейской войны. Это были шарики для какой-то уличной игры.

Потом эти шарики появились в продаже в начале 00х, тоже китайские.
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1k
Broscan 2 часа назад
Не знаю для чего их там в интерьер пускали,а мы с пацанами чисто для рогатки использовали
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567k
Alexey Berestenko 2 часа назад
Ой, у нас на заводе этих шариков, как гуталина на гуталиновой фабрике!

Десятки тонн кажный месяц привозят!
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