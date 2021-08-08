Почему в СССР были популярны эти стеклянные шарики?

В магазине «Детский мир» можно было купить любые игрушки, так как выбор достаточно велик и цены приемлемые. Но стеклянные шарики представляли особый интерес, потому что были разных цветов, как прозрачные, зеленые, синие, коричневые. Дети не понимали, откуда они появились, самое главное, что в них можно было играть и получать от этого удовольствие.





Почему стеклянные шарики пользовались спросом в СССР у детей?





Разноцветные стеклянные шарики не покупали, а находили на улице, или обменивали их на другие вещи. Производство шариков имеет несколько версий:

Их можно достать из бутылок, куда разливалась водка.

Сделать с помощью пневматических баллончиков наполненных краской.

Изготовление шариков из специальных камней.



Верить, можно каждой версии, но основная цель была другой — это заготовки, используемые для производства обычного стекловолокна. А для детей, это была особая валюта, за которую можно отдать все, что угодно. Ценность стеклянных шариков везде была разной.