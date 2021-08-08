Почему в СССР были популярны эти стеклянные шарики?

Советский Союз — это время, интересных вещей и игрушек для ребятишек, которые было тяжело достать. И самыми распространенными считались небольшие стеклянные по диаметру шарики, полюбившиеся всей детворе. Так почему был спрос на эти стеклянные шарики?
В магазине «Детский мир» можно было купить любые игрушки, так как выбор достаточно велик и цены приемлемые. Но стеклянные шарики представляли особый интерес, потому что были разных цветов, как прозрачные, зеленые, синие, коричневые. Дети не понимали, откуда они появились, самое главное, что в них можно было играть и получать от этого удовольствие.
Почему стеклянные шарики пользовались спросом в СССР у детей?
Разноцветные стеклянные шарики не покупали, а находили на улице, или обменивали их на другие вещи. Производство шариков имеет несколько версий:
- Их можно достать из бутылок, куда разливалась водка.
- Сделать с помощью пневматических баллончиков наполненных краской.
- Изготовление шариков из специальных камней.
Верить, можно каждой версии, но основная цель была другой — это заготовки, используемые для производства обычного стекловолокна. А для детей, это была особая валюта, за которую можно отдать все, что угодно. Ценность стеклянных шариков везде была разной.
В основном, все зависело от местоположения. Если находка была постоянной, то стеклянные шарики уже не имели большого спроса. Чаще их можно найти возле железнодорожных путей, либо рядом с производственной организацией. Но и также, их приносили сотрудники домой, кто напрямую связан с производством.
Стеклянные шарики применяли для добавления в интерьер необычности, либо для украшения аквариума изнутри. Применение в то время шариков из стекла, было, неотъемлемой процедурой для каждого человека.
Миф про стеклянные шарики развеяли
Миф про шарики из стекла, развеял Новополоцкий завод, который напрямую связан с производством стекловолокна. Стеклянные шарики — это формованное сферическое изделие, изготавливаемое путем варения таких веществ, как кварцевый песок, плавиковый шпат, известняк, глинозем, борная кислота и другие материалы, погруженные в стеклоплавильную печь с высокой температурой.
По-настоящему стеклошарики считаются полуфабрикатом, исходный материал для изготовления стеклянного волокна различных назначений, при производстве волокон тканого и нетканого материала.
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??? Даже если убрать пару запятых, всё равно непонятно.
...стеклянные по диаметру шарики...
Просто из жалости хочется убить, чтоб сам не мучался и другим глаза не мозолил.
Их можно !!!достать!!! из бутылок, куда разливалась водка.
!!!Сделать!!! с помощью пневматических баллончиков наполненных краской.
!!!Изготовление!!! шариков из специальных камней."(c)
Афтор, если твои родители такие молодые, то спроси у бабушек-дедушек - они поведат тебе страшную тайну - где брали и как использовали.
И всё было поровну.
Потом эти шарики появились в продаже в начале 00х, тоже китайские.
Десятки тонн кажный месяц привозят!