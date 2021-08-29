5 легендарных мопедов СССР, о которых мечтал каждый школьник

Многие мопеды имели кубатуру менее 50 см3 (обычно в паспорте указывалось 49), и их не нужно было регистрировать в ГАИ и получать права. Продавались населению через магазины Спортовары.

Двигатель у классического мопеда запускался с толкача, имел лишь одну передачу и педальный велопривод, работал на смеси бензина с маслом. Более продвинутые модели именовались мокиками - они имели кик- или электро-стартер, коробку передач, а также в них отсутствовал велосипедный привод. По сути это были облегченные и маломощные мотоциклы.

Совсем простенькие и немодные мотовелосипеды, на которых ездило пожилое поколение (дырчики, как их называли), мы в данном обзоре не рассматриваем.

В наши дни сельская молодежь гоняет на китайских скутерах, а в городах в последние годы нишу мопедов заняли электросамокаты, моноколеса и гироскутеры.

1.Верховина