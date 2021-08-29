5 легендарных мопедов СССР, о которых мечтал каждый школьник

Советским подросткам не приходилось мечтать об автомобиле, которые в СССР были в большом дефиците. А вот мопеды, которые пошли в массовое производство в конце 1960-х годов и являлись самым дешевым несамоходным транспортом, был вполне реальным вариантом первого моторного транспортного средства для школьников, на котором можно было пофорсить перед друзьями и, конечно, девчонками и покатать самых смелых из них.
Многие мопеды имели кубатуру менее 50 см3 (обычно в паспорте указывалось 49), и их не нужно было регистрировать в ГАИ и получать права. Продавались населению через магазины Спортовары.
Двигатель у классического мопеда запускался с толкача, имел лишь одну передачу и педальный велопривод, работал на смеси бензина с маслом. Более продвинутые модели именовались мокиками - они имели кик- или электро-стартер, коробку передач, а также в них отсутствовал велосипедный привод. По сути это были облегченные и маломощные мотоциклы.
Совсем простенькие и немодные мотовелосипеды, на которых ездило пожилое поколение (дырчики, как их называли), мы в данном обзоре не рассматриваем.
В наши дни сельская молодежь гоняет на китайских скутерах, а в городах в последние годы нишу мопедов заняли электросамокаты, моноколеса и гироскутеры.
1.Верховина
Семейство мопедов выпускалось Львовским велозаводом с 1970 по 1983 годы. Первой ласточкой стала Верховина-3, которая имела ковровский движок Ш-51, клон явовского, и могла разгоняться до 50 км/ч. Переходная версия Верховина-3/4 засветилась в фильме "Приключения электроника", когда на нем ехал Сережа Сыроежкин. В дальнейшем выпускались усовершенствованные версии с индексами 4, 5 и т.д., имеющие более мощный двигатель с кикстартером.
Верховина-6 считалась самым быстрым советским мопедом. Ее продавали по 220 руб. - две зарплаты папы-инженера. Последней моделью стала Верховина-7, выпуск которой был прекращен в 1981 году.
Производились также спецкомплектации Спорт и Турист.
2.Рига
Рижский завод Саркана звайгзне (Красная звезда) освоил выпуск мопедов Рига-1 с 49-кубовыми моторами в 1960 году на базе мототехники чехословацкой Jawa.
Этот мопед с глубокими колесными щитками, задней подвеской на пружинах и амортизируемой передней вилкой по праву считается одним из самых красивых, а в свое время был еще и очень комфортным.
Позднее появились модернизации Рига-3, 7, 11.
Большую популярность имела самая массовая рижская модель Рига-13 с мотором Д-8 в 45 кубиков мощностью 1,3 л.с., которая выпускалась с 1983 по 1998 годы и могла разгоняться до 40 км/ч. Ее отличала мощная фара с хорошим светом и надежная система зажигания.
Выпускал рижский завод и мини-мокик Рига-26/30 с маленькими колесами, которая являлась гибридом мопеда и мотороллера. Небольшие размеры позволяли хранить мотик даже на балконе, а перевозить в багажнике авто. Вес агрегата составлял около 50 кг.
3.Стелла
В 1990 году было налажено совместное чешско-советское производство культовых мини-мокиков заводами Саркана звайгзне и ZVL-Kolarovo, на которые ставили чехословацкие двигатели Jawa или шауляйские V-501, позволявшие разгоняться до 45-50 км/ч. Стелла имела модный дизайн и удобное сиденье.
Модель выпускали до 1997 года.
4.Карпаты
Мопед от Львовского мотозавода пришел на смену Верховине в 1981 году, и имел облик схожий с мотоциклом. На него ставили движок V-50 или V-501 с ручным / ножным переключением передач и двуступенчатой КПП. Максимально выдаваемая скорость - 40 км/ч.
В 1986 году появилась рестйлинговая версия Карпаты-2 с другой формой бензобака и заднего фонаря, которую производили до 1997 года.
Цена в конце 80-х - 250 руб.
Выпускалась также версия Люкс с багажником и тюнингованная Спорт.
5.Дельта
Стильная Дельта, появившаяся в 1986 году, стала продолжением серии мопедов Рига с новой крепкой рамой и литовским двигателем V-50/501 мощностью 1,8 л.с. Весил мокик около 55 кг.
Среди пацанов считался самым крутым мопедом 80-х, так как чем-то походил на легендарную Jawa 350/638 и имел удобную посадку и руль. В качестве доп. комплектации продавались зеркала.
В конце 80-х базовая версия стоила 280 руб. Мопед также выпускался в вариантах Спорт, Турист, Люкс, Кросс и Индуро.
Источник:
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