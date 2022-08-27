Загадочная мраморная девочка

Много лет назад, ещё подростком, я впервые увидела Воронцовский дворец в Алупке. Интерьеры "губернаторской дачи" меня в тот раз почему-то не особенно впечатлили. Возможно, виной тому была смертельно занудная экскурсовод, бубнившая на одной ноте про неомавританский стиль и араукарию чилийскую. А может, изнуряющая июльская жара. Как бы то ни было, от прогулки по Воронцовскому мне хотелось лишь одного - чтобы она побыстрее закончилась.

А потом я увидела её. Девочку.

К моменту посещения зимнего сада глаз (и мозг 😅) экскурсанта уже немного "замыливается" многочисленными картинами, вазами и прочими красивыми штуками, которыми наполнен дворец. Наверное, если бы гиды не подводили туристов к мраморной "Девочке" целенаправленно, то многие бы проходили мимо, едва скользнув по ней взглядом. Ну, девочка и девочка. Издалека - ничего особенного. Но если начать рассматривать её вблизи, то впечатление кардинально меняется. А в голове крутится единственный вопрос - "как такое возможно? Неужели это действительно камень?".

(А позже я узнала, какие ожесточённые баталии и сумасшедшие предположения крутятся вокруг этой скульптуры в Сети. Но об этом - чуть дальше).