Загадочная мраморная девочка

Детские мягкие щёчки, деликатный губной желобок, пухлые пальчики, трогательные складочки - и ледяная мраморная кожа. При взгляде на Девочку возникает только один вопрос - "как такое возможно?"
Много лет назад, ещё подростком, я впервые увидела Воронцовский дворец в Алупке. Интерьеры "губернаторской дачи" меня в тот раз почему-то не особенно впечатлили. Возможно, виной тому была смертельно занудная экскурсовод, бубнившая на одной ноте про неомавританский стиль и араукарию чилийскую. А может, изнуряющая июльская жара. Как бы то ни было, от прогулки по Воронцовскому мне хотелось лишь одного - чтобы она побыстрее закончилась.
А потом я увидела её. Девочку.
К моменту посещения зимнего сада глаз (и мозг 😅) экскурсанта уже немного "замыливается" многочисленными картинами, вазами и прочими красивыми штуками, которыми наполнен дворец. Наверное, если бы гиды не подводили туристов к мраморной "Девочке" целенаправленно, то многие бы проходили мимо, едва скользнув по ней взглядом. Ну, девочка и девочка. Издалека - ничего особенного. Но если начать рассматривать её вблизи, то впечатление кардинально меняется. А в голове крутится единственный вопрос - "как такое возможно? Неужели это действительно камень?".
(А позже я узнала, какие ожесточённые баталии и сумасшедшие предположения крутятся вокруг этой скульптуры в Сети. Но об этом - чуть дальше).
"Девочка" скульптора Квинтилиана Корбеллини не просто реалистична - это уже какой-то гиперреализм. В мраморных глазах есть радужки, зрачки и даже блики. В бровях можно рассмотреть волоски. Детские мягкие щёчки, припухлости под глазами, деликатный губной желобок...
Малышка придерживает сползающую кружевную сорочку, безуспешно пытается "поджать" её плечом, руками собирает подол. И именно детализация одежды производит, пожалуй, самое сильное впечатление.
Просто посмотрите на это. Сорочка выглядит лёгкой и мягкой. У мраморной ткани есть фактура - смотришь и понимаешь, какой этот материал на ощупь. Проработаны не только крупные складки, но и мелкая "помятость". В швах видно строчку - чуть ли не отдельные стежки можно пересчитать. А кружево? Трудно поверить, что это камень:
Ещё интереснее выглядит подол сорочки. Какие мягкие, живые складки! Кажется, что они вот-вот шевельнутся под дуновением ветра. И посмотрите на эти трогательные ямочки на коленях, на пухлую детскую ручку:
После того, как рассмотришь все эти детали, возникает странное ощущение - это как будто живой, тёплый ребёнок. Только холодный и мраморный. Сколько кропотливого труда и невероятного мастерства приложил скульптор к каменной глыбе, чтобы получилось такое чудо!
А теперь - о загадках "Девочки".
1. Удивительно, но о виртуозном авторе скульптуры - итальянце Квинтилиане Корбеллини (Quintilio Corbellini) - в Интернете почти ничего невозможно найти. Очень скупая биография уровня "родился в 1823 году, умер в 1905, был почётным членом Академии изящных искусств". Кроме "Девочки" упоминается о существовании ещё буквально нескольких работ, но это именно упоминания - фотографии удалось найти только по двум скульптурам, "Il pudore" и "Il Primo bagno al lido". Это кажется несколько странным - столь одарённый мастер, работавший с мрамором на таком космическом уровне, и о нём сохранилось так мало информации? А ведь он творил не в какие-то до исторические времена, а всего полтора столетия назад.
2. В 2013 году на аукционе Bonhams была выставлена на продажу и кем-то приобретена... "Девочка" работы Квинтилиана Корбеллини. По фото - один в один как та, что в Воронцовском дворце. Но энтузиасты из Сети 😊 рассмотрели фотографии в максимальном приближении, и оказалось, что различия всё-таки есть - чуть-чуть другая форма завитка на лбу, немного иное расположение шнурка от кулона. И - совсем другая подставка. Что это? Одна из скульптур - копия, подделка? Или Корбеллини зачем-то сделал две идентичных статуи?
"Девочка" из Воронцовского и статуя с аукциона Bonhams. Различия небольшие, но видимые
3. Учитывая сумасшедший уровень детализации сорочки, скрупулёзно проработанные черты лица и складочки на теле, довольно странно смотрится причёска "Девочки", больше похожая не на детские кудряшки, а на взбитые сливки. Это всего лишь моё предположение, но волосы выглядят так, будто скульптор просто не успел закончить работу над ними. Хотя - кто знает? Может, так и было задумано.
4. Как же она сделана? "Девочку" обожают любители темы "нам всё врут". В изумительно проработанные деталях скульптуры они видят не золотые руки мастера, а "утерянные технологии предков". На полном серьёзе обсуждается, что "Девочка" была то ли напечатана на 3d принтере, то ли вылеплена из размягчённого по особой методике мрамора... Наиболее оригинальные утверждают, что это настоящий мёртвый ребёнок, облитый "жидким мрамором". Многостраничная ругань в комментариях по этому поводу периодически появляется то на одном ресурсе, то на другом.
Почему не верят в то, что это мог сделать скульптор, грубо говоря, скарпелем и киянкой? Исходный аргумент - даже не в технической невозможности, а в том, что такая детализация "бессмысленна". Мол, никто не стал бы тратить долгие часы дорогостоящего ручного труда на мелочи вроде швов на сорочке и ямочек под коленями.
Не то чтобы я тут всерьёз пыталась, пардон, "посрамить" любителей конспирологии. Но судить с точки зрения человека-торопыги из XXI века о том, на что стали бы тратить время наши предки, как минимум, не совсем корректно. Категории "долго" и "быстро" сейчас и 100-200 лет назад очень сильно отличаются. Подобные скульптуры создавались годами и не в одиночку, а с помощниками и подмастерьями. А что до "бессмысленности" тех или иных деталей - речь же всё-таки не о дизайне сковородки, а о произведении искусства. На то он и мастер-виртуоз, чтобы заморачиваться над мелочами. Тем более что аристократы были готовы щедро оплачивать такой труд.
Результатом становилась вот такая красота (листайте галерею):
А вот, кстати, очень похожая на "Девочку", но более взрослая барышня работы флорентийца Чезаре Лапини, жившего в тот же период времени, что и Корбеллини. Интересно, кто кем вдохновлялся?
Вот такие вопросы без ответов. Если у кого-то есть больше информации о "Девочке" и её создателе, делитесь в комментариях - давайте обсудим !
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АНТИФИШКИ
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