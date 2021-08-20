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А был ли мальчик: 9 любопытных фактов о картине «Девочка на шаре»

А был ли мальчик: 9 любопытных фактов о картине «Девочка на шаре» (9 фото)

Автор:
20 августа 2021 09:13
Сообщество : Искусство
Метки: Девочка на шаре   интересно   искусство   факты   фото   художник   
241
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Изящная, миниатюрная «девочка на шаре» на картине Пабло Пикассо изначально была вовсе не девочкой.

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Метки: Девочка на шаре   интересно   искусство   факты   фото   художник   
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lem02 39 минут назад
Центральное место в картине "Девочка на шаре" занимает мужчина на кубе. Из Пикассо художник как из гогна пуля. Нот маркетолог из него знатный...
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Bill 8 минут назад
Как же сильно поменялось значение слова "богема" с тех пор.
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