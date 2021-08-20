А был ли мальчик: 9 любопытных фактов о картине «Девочка на шаре»

Изящная, миниатюрная «девочка на шаре» на картине Пабло Пикассо изначально была вовсе не девочкой.
На Монмартре, в обиталище бедняков и богемы, испанец Пабло Пикассо чувствовал себя среди родственных душ. Он окончательно перебрался в Париж в 1904 году и по несколько раз в неделю пропадал в цирке Медрано, имя которому дал любимец городской публики клоун Жером Медрано, соотечественник художника. Пикассо подружился с артистами труппы. Иногда и его принимали за акробата-иммигранта, настолько Пикассо стал своим в цирковой среде.
Тогда же он начал писать большую картину о быте артистов. Среди героев полотна были ребенок-акробат на шаре и наблюдающий за ним старший товарищ. Однако в процессе работы замысел радикально менялся: по данным проведенных в 1980 году рентгенографических исследований, художник несколько раз полностью переписывал картину. На получившемся в итоге полотне «Семья акробатов» подростка на шаре уже нет. Оставшийся в эскизах эпизод живописец превратил в другую картину меньшего размера — «Девочку на шаре».
По словам британского искусствоведа Джона Ричардсона, знавшего Пикассо, художник написал ее на обороте закрашенного мужского портрета из экономии, потратившись на холст и краски для «Семьи акробатов».
В России «Девочка на шаре» стала гораздо популярнее большой картины, с тех пор как была куплена в 1913 году меценатом Иваном Морозовым и оказалась в Москве. В Новороссийске в 2006-м акробатке с шедевра Пикассо поставили памятник.
1. Девочка. Поза подростка вряд ли написана с натуры: даже опытный акробат не смог бы удержаться в таком положении дольше пары секунд. Джон Ричардсон видел источник вдохновения художника в бронзовой статуэтке «Мальчик, балансирующий на шаре», созданной Йоханнесом Гётцем в 1888 году. И на первых набросках этого сюжета у Пикассо, по мнению Ричардсона, была не девочка, а мальчик.
2. Шар. Ведущий научный сотрудник Эрмитажа Александр Бабин предположил, что шар, на котором балансирует акробатка, — это, по замыслу Пикассо, пьедестал богини судьбы. Фортуна традиционно изображалась стоящей на шаре или на колесе, символизируя непостоянство человеческого счастья.
3. Атлет. Ричардсон писал, что Пикассо, вероятно, позировал приятель из цирка Медрано. Фигуру силача художник сделал нарочито геометричной, предвосхищая новое направление — кубизм, одним из родоначальников которого вскоре стал.
4. Розовый. Период с конца 1904 по 1906 год в творчестве Пикассо условно именуют «цирковым» или «розовым». Американский специалист по искусству XX века Э.А. Кармин объяснял пристрастие художника этому цвету тем, что купол в цирке Медрано был розовым.
5. Пейзаж. Искусствовед Анатолий Подоксик считал, что местность на заднем плане напоминает гористый испанский ландшафт. Пикассо изобразил не нанятых в стационарный цирк артистов, а часть бродячей труппы, какие он видел в детстве на родине.
6. Цветок. В данном контексте цветок с его недолговечной красотой — символ мимолетности, краткости бытия.
7. Лошадь. В те времена главное животное в быту циркачей. Лошади везли фургоны странствующих артистов, номера наездников обязательно включали в программу стационарных цирков.
8. Семья. Пикассо изображал циркачей в быту, с детьми чаще, чем на арене. На его картинах, отмечала искусствовед Нина Дмитриева, труппа — идеальная модель семьи: артисты держатся вместе в мире, где, подобно другим представителям богемы, считаются маргиналами.
9. Куб. Александр Бабин, приводя латинскую поговорку Sedes Fortunae rotunda, sedes Virtutis quadrata («Престол Фортуны кругл, а Доблести квадратен»), писал, что статичный куб в данном случае служит пьедесталом аллегории Доблести, по контрасту с Фортуной на неустойчивом шаре.
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