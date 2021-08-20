А был ли мальчик: 9 любопытных фактов о картине «Девочка на шаре»

Тогда же он начал писать большую картину о быте артистов. Среди героев полотна были ребенок-акробат на шаре и наблюдающий за ним старший товарищ. Однако в процессе работы замысел радикально менялся: по данным проведенных в 1980 году рентгенографических исследований, художник несколько раз полностью переписывал картину. На получившемся в итоге полотне «Семья акробатов» подростка на шаре уже нет. Оставшийся в эскизах эпизод живописец превратил в другую картину меньшего размера — «Девочку на шаре».





По словам британского искусствоведа Джона Ричардсона, знавшего Пикассо, художник написал ее на обороте закрашенного мужского портрета из экономии, потратившись на холст и краски для «Семьи акробатов».





В России «Девочка на шаре» стала гораздо популярнее большой картины, с тех пор как была куплена в 1913 году меценатом Иваном Морозовым и оказалась в Москве. В Новороссийске в 2006-м акробатке с шедевра Пикассо поставили памятник.