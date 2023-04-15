Как выглядели 15 знаменитых художников на своих автопортретах и в реальной жизни

До того как была изобретена фотография, художники использовали свой талант и навыки, чтобы увековечить себя на автопортретах и показать людям, как они выглядят (хотя некоторые живописцы занимались этим и просто ради самолюбования, что уж тут скрывать).
Для увековечивания самих себя многие прибегали к реализму с его обилием деталей и художественной типичностью. Другие же начинали креативить и пытались изобразить себя в виде сюрреалистичных и порой даже пугающих фигур, в которых лишь отдалённо угадывались люди.
К счастью, сегодня мы можем узнать, как выглядели некоторые художники, опираясь не только на их автопортреты. Многие известные живописцы девятнадцатого и двадцатого веков были сфотографированы, и благодаря их редким снимкам мы можем сравнить их реальную внешность с с картинами. Предлагаем вам посмотреть на представленные фото и полотна. Какие из этих автопортретов, по вашему мнению, лучше всего отражают внешность и характер художников?
Фрида Кало де Ривера
Вы знали, что 55 из 143 картин Фриды являются автопортретами? По большей мере именно благодаря им художница и получила свою известность.
Винсент Виллем Ван Гог
Карл Брюллов
Поль Гоген
Клод Моне
Произведения Клода Моне входят в число самых дорогих в мире. Одна из его картин «Стога сена» была продана за рекордные 110 миллионов долларов в 2019 году.
Зинаида Евгеньевна Серебрякова
Эдвард Мунк
Пабло Пикассо
Казимир Малевич
Картина «Чёрный квадрат» Малевича — одно из самых популярных в мире полотен, вызывающая массу споров и противоречий. На самом деле художник в разные годы нарисовал целых четыре «Чёрных квадрата». Все они различаются между собой оттенками и текстурой.
Гюстав Курбе
Марк Захарович Шагал
Сальвадор Дали
Первая выставка художника состоялась, когда ему было всего 14 лет.
Амедео Модильяни
Паула Модерзон-Беккер
Жоан Миро
Источник:
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А когда писался портрет то Ван Гог выглядел именно так