Как выглядели 15 знаменитых художников на своих автопортретах и в реальной жизни

Для увековечивания самих себя многие прибегали к реализму с его обилием деталей и художественной типичностью. Другие же начинали креативить и пытались изобразить себя в виде сюрреалистичных и порой даже пугающих фигур, в которых лишь отдалённо угадывались люди.

К счастью, сегодня мы можем узнать, как выглядели некоторые художники, опираясь не только на их автопортреты. Многие известные живописцы девятнадцатого и двадцатого веков были сфотографированы, и благодаря их редким снимкам мы можем сравнить их реальную внешность с с картинами. Предлагаем вам посмотреть на представленные фото и полотна. Какие из этих автопортретов, по вашему мнению, лучше всего отражают внешность и характер художников?

Фрида Кало де Ривера