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Как выглядели 15 знаменитых художников на своих автопортретах и в реальной жизни

Как выглядели 15 знаменитых художников на своих автопортретах и в реальной жизни

Автор:
15 апреля 2023 09:33
Сообщество : Искусство
Метки: интересно   искусство   картина   люди   портрет   фото   хужожник   
177
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До того как была изобретена фотография, художники использовали свой талант и навыки, чтобы увековечить себя на автопортретах и ​​показать людям, как они выглядят (хотя некоторые живописцы занимались этим и просто ради самолюбования, что уж тут скрывать).

Для увековечивания самих себя многие прибегали к реализму с его обилием деталей и художественной типичностью. Другие же начинали креативить и пытались изобразить себя в виде сюрреалистичных и порой даже пугающих фигур, в которых лишь отдалённо угадывались люди.

К счастью, сегодня мы можем узнать, как выглядели некоторые художники, опираясь не только на их автопортреты. Многие известные живописцы девятнадцатого и двадцатого веков были сфотографированы, и благодаря их редким снимкам мы можем сравнить их реальную внешность с с картинами. Предлагаем вам посмотреть на представленные фото и полотна. Какие из этих автопортретов, по вашему мнению, лучше всего отражают внешность и характер художников?


Фрида Кало де Ривера

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Вы знали, что 55 из 143 картин Фриды являются автопортретами? По большей мере именно благодаря им художница и получила свою известность.


Винсент Виллем Ван Гог


Карл Брюллов


Поль Гоген


Клод Моне

Произведения Клода Моне входят в число самых дорогих в мире. Одна из его картин «Стога сена» была продана за рекордные 110 миллионов долларов в 2019 году.


Зинаида Евгеньевна Серебрякова


Эдвард Мунк


Пабло Пикассо


Казимир Малевич

Картина «Чёрный квадрат» Малевича — одно из самых популярных в мире полотен, вызывающая массу споров и противоречий. На самом деле художник в разные годы нарисовал целых четыре «Чёрных квадрата». Все они различаются между собой оттенками и текстурой.


Гюстав Курбе


Марк Захарович Шагал


Сальвадор Дали

Первая выставка художника состоялась, когда ему было всего 14 лет.


Амедео Модильяни

Паула Модерзон-Беккер

Жоан Миро

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Метки: интересно   искусство   картина   люди   портрет   фото   хужожник   
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87k
Taras Kozalupko 54 минуты назад
Дали очень похож!
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53k
dima423 40 минут назад
Комментарий к фото
на картине на батьку больше похож чем на гогена)
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12k
GROMOZEKA 43 минуты назад
Насчет Ван Гога стоит отметить, что фотография и портрет были сделаны с большой разницей во времени.
А когда писался портрет то Ван Гог выглядел именно так
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