Самые дорогие картины выходцев из Российской империи

Выходцы из Российской империи считались талантливыми живописцами. Их картины стоили целые состояния, за ними охотились коллекционеры.
В этой статье вы сможете узнать о самых дорогостоящих картинах выходцев из Российской империи: русских, белорусских, украинских и латвийских художников.
“Бычья Туша” Хаима Сутина
Хаим родился в поселке Смилович Минской области. Он жил в бедной еврейской семье. Отец — портной. С детства Хаим хотел стать художником, что было для его родственников полнейшим вздором.
Именно из-за этого он убежал из дома в Минск, оттуда в Вильно, а позже смог добраться до Парижа. В каждой из этих остановок он изучал искусство.
После окончания Первой мировой войны Хаим перебрался на юг Франции, где провел 7 лет. Именно после возвращения в Париж он приступил к своей серии “мясных натюрмортов”, на которые его вдохновила картина Рембранта “Туша быка” из Лувра.
Хаим Сутин всегда писал с натуры. Туши привозили к нему домой. Более того, когда туша обветривалась, он поливал её специально подготовленной кровью.
Существует легенда, что тогда этажом ниже жил другой известный художник Марк Шагал. От обилия крови в квартире Хаима, она просочилась сквозь пол и стала капать с потолка Марка, из-за чего последние побежал к соседу. Он думал, что Хаима убивают, но помощь художнику не потребовалась.
В 2016-м картину продали на аукционе Christie’s за 28 миллионов 165 тысяч долларов.
“Влюбленные” Марк Шагал (Моисей Хацкелевич)
Марк Захарович Шагал родился недалеко от Витебска в поселке Лиозно.
Он получил традиционное еврейское образование на дому, далее обучился в Витебском четырехклассном училище и перебрался в Санкт-Петербург. Обучался искусствам сначала в Рисовальной школе Общества поощрения художеств, а после в частной художественной школе Е.Н. Званцевой.
В 1911 Марк отправился в Париж, чтоб заниматься искусством и жить по соседству с Хаимом Сутиным.
Работы Марка это особый экспрессионизм, обычно включающий элементы наивного искусства, приемы сюрреализма, а также слои актуальных для периода создания работы модных течений.
Долгое время самой дорогой картиной художника была “Юбилей” 1923 года. Её стоимость 14,9 млн долларов. На ней изображён он сам и его жена Белла.
Но картине “Влюбленные” Марк так же изобразил себя и жену. В ноябре 2017 года эту картину приобрели за 28,453 млн долларов.
“Картина с белыми линиями” Василия Кандинского
Уроженец Москвы в детстве много путешествовал с родителями по России и Европе. В 1871 году они остановились в Одессе, где юный Василий окончил школу и получил художественное и музыкальное образования.
После отправился учиться на юридический факультет Московского университета. Закончил с дипломом первой степени и даже был направлен на 2 года обучения для подготовки к профессорскому званию и написанию диссертации. Работал тогда он директором типографии. Но когда уже начнутся картины, думаете вы.
Лишь в 30 лет после посещения выставки импрессионистов он решает заняться искусством. Он разрывает все связи с университетом и уезжает учиться Мюнхен. С тех пор начинает свою карьеру.
Его “Картина с белыми линиями” создана в 1913 году. Художнику на тот момент 47 лет. Именно 1913 год считается годом революции в искусстве и сменой отношения к такому явлению как современное искусство.
“Картина с белыми линиями” Василия Кандинского была продана в 2017 году за 41,8 млн долларов. Это намного дороже, чем предыдущий рекорд Кандинского: "Негнущееся и согнутое" за 23 млн.
"Супрематическая композиция" Казимира Малевича
Родившийся в Киеве Казимир Северинович Малевич в молодости посещал Киевскую рисовальную школу, а позже с семьей перебрался в Курск. Там он работал чертежником, параллельно занимаясь живописью.
Он дважды пытался поступить в Московское училище живописи, но дважды получал отказ. Переезд в Москву получился лишь когда его мама смогла найти себе работу и снимать квартиру для огромной семьи.
В Москве он продолжает заниматься искусством и начинает выставлять свои работы на соответствующих мероприятиях.
“Супрематическая композиция” была написана в 1916 году, через 9 лет после переезда в Москву. По счастливым обстоятельствам это произведение после 1920 года была послана в Европу, где покорила западную публику.
В 2018 году она была за 85,8 млн долларов. При том, что за 10 лет до этого продавец приобрел её на аукционе за 60 млн. Кто является покупателем — неизвестно. Занимает 16 место в списке самых дорогих картин за всю историю.
«Оранжевый, красный, желтый» Марка Ротко
Марк Ротко родился в Двинске Витебской губернии в 1903 году. Сейчас этот город называется Даугавпилс и является вторым по значению и величине городом Латвии.
Марк считается американским художником, ведь в десятилетнем возрасте Марк со своей семьей эмигрировал в США.
В 1921 году Маркус поступил в Йельский университет и хотел быть инженером. Он уйдет оттуда через 2 года по непонятным причинам (то ли надоело, то ли не мог собрать деньги на учебу)
После Марк поступил в «Новую школу дизайна» в Нью-Йорке и уже начинает свою карьеру художника-экспрессиониста.
Картина “Оранжевый, красный, желтый” была написана в 1961 году. Она относится к живописи цветового поля. Марк является чуть ли не основателем этого рода абстракции.
Картина является самым дорогим произведением послевоенного искусства из проданных на торгах. Покупатель остается неизвестным.
Стоимость 86,9 млн долларов. Занимает 14 место в списке самых дорогих картин за всю историю.
Самая дорогая картина в истории
Самая дорогая картина, которая когда-либо была куплена на аукционах — “Спаситель мира” Леонардо Да Винчи. Удивительной судьбы произведение: многие сомневаются, что Да Винчи сам писал её, а лишь принимал участие, был соавтором.
История продаж картины началась с того, как в 1958 г. ее купили на аукционе за 45 фунтов, как вещь ученика Леонардо. Предпоследним владельцем был олигарх Дмитрий Рыболовлев, который приобрёл её за 127,5 млн долларов. Он продал её нынешнему собственнику — наследному принцу Саудовской Аравии, который заплатил за работу 450,3 млн долларов.
Для сравнения, самый знаменитый шедевр Да Винчи - "Мона Лиза" - застрахован "всего лишь" на 100 млн долларов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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