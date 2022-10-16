Самые дорогие картины выходцев из Российской империи

Именно из-за этого он убежал из дома в Минск, оттуда в Вильно, а позже смог добраться до Парижа. В каждой из этих остановок он изучал искусство.

После окончания Первой мировой войны Хаим перебрался на юг Франции, где провел 7 лет. Именно после возвращения в Париж он приступил к своей серии “мясных натюрмортов”, на которые его вдохновила картина Рембранта “Туша быка” из Лувра.

Хаим Сутин всегда писал с натуры. Туши привозили к нему домой. Более того, когда туша обветривалась, он поливал её специально подготовленной кровью.

Существует легенда, что тогда этажом ниже жил другой известный художник Марк Шагал. От обилия крови в квартире Хаима, она просочилась сквозь пол и стала капать с потолка Марка, из-за чего последние побежал к соседу. Он думал, что Хаима убивают, но помощь художнику не потребовалась.

В 2016-м картину продали на аукционе Christie’s за 28 миллионов 165 тысяч долларов.

“Влюбленные” Марк Шагал (Моисей Хацкелевич)

Марк Захарович Шагал родился недалеко от Витебска в поселке Лиозно.

Он получил традиционное еврейское образование на дому, далее обучился в Витебском четырехклассном училище и перебрался в Санкт-Петербург. Обучался искусствам сначала в Рисовальной школе Общества поощрения художеств, а после в частной художественной школе Е.Н. Званцевой.